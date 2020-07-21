На центральной улице Житомира пылал продуктовый магазин. ФОТО

В Житомире 20 июля вспыхнул продуктовый магазин, находящийся по ул. Киевской. Туда сразу выехали 2 отделения пожарных 1-й Государственной пожарно-спасательной части.
"Из двух окон шел дым - горело имущество в подсобном помещении и кровля над ним. Существовала угроза распространения горения на другие торговые точки, находившиеся в данной постройке. Специалисты ГСЧС провели одновременное тушение как изнутри, так и снаружи здания", - рассказывают спасатели.
Пожарные через полчаса полностью ликвидировали возгорание. Они не допустили распространения огня на торговый зал и еще 3 киоска, размещенные в здании.
Огонь успел уничтожить кровлю на площади около 10 кв. м, подсобное помещение и товар, который там находился. По предварительной информации специалистов, возгорание произошло в результате короткого замыкания в электросети.