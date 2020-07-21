На центральной улице Житомира пылал продуктовый магазин. ФОТО

"Из двух окон шел дым - горело имущество в подсобном помещении и кровля над ним. Существовала угроза распространения горения на другие торговые точки, находившиеся в данной постройке. Специалисты ГСЧС провели одновременное тушение как изнутри, так и снаружи здания", - рассказывают спасатели.