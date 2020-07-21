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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июль » 21 » 08:33:09

На центральной улице Житомира пылал продуктовый магазин. ФОТО

Сегодня, 08:35:09 888 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На центральной улице Житомира пылал продуктовый магазин. ФОТО

 В Житомире 20 июля вспыхнул продуктовый магазин, находящийся по ул. Киевской. Туда сразу выехали 2 отделения пожарных 1-й Государственной пожарно-спасательной части.
 

"Из двух окон шел дым - горело имущество в подсобном помещении и кровля над ним. Существовала угроза распространения горения на другие торговые точки, находившиеся в данной постройке. Специалисты ГСЧС провели одновременное тушение как изнутри, так и снаружи здания", - рассказывают спасатели.


Пожарные через полчаса полностью ликвидировали возгорание. Они не допустили распространения огня на торговый зал и еще 3 киоска, размещенные в здании.

Огонь успел уничтожить кровлю на площади около 10 кв. м, подсобное помещение и товар, который там находился. По предварительной информации специалистов, возгорание произошло в результате короткого замыкания в электросети.

Тэги: Магазин, пожар, Житомир
Комментариев: 1
velcade
1 Санитар (velcade)   • 09:09:02, Сегодня [Материал]
0

Причём это крыло горит второй раз...
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