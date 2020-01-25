Сегодня в субботу, 25 января, около 15:00 на улице Бориса Тена в Житомире загорелся одноэтажный магазин нижнего белья «Труси викрутаси».
Видео и фотографии с места событий разместили на своих страницах в соцсетях множество горожан.
"Пожар в Житомире ... что-то горит, и горит что-то страшное ... Очень сильное пламя, горит огромный магазин на улице Бориса Тена — всё бахкает, стреляет. На месте работают пожарные", – так комментирует своё видео автор, Игорь Мали.
Видео с места событий:
На месте работают спасатели. Предварительно, в результате пожара никто не пострадал.
Оперативная информация по пожару:
25 января в 14:56 на горячую линию ГСЧС поступило сообщение о пожаре на улице Бориса Тена в одноэтажном здании 30 x 17 м., в котором расположены магазины.
В данный момент пожар локализован, на месте возгорания работают 4 отделения спасателей. Ориентировочно, выгорело 80 квадратных метров кровли.
Все обстоятельства и причины возгорания выясняются, - сообщила журналистам FreshNews руководитель сектора по связям с общественностью ГСЧС Житомирской области Оксана Ковальчук.
В центре Житомира сгорел магазин «Трусы выкрутасы». ФОТО ВИДЕО