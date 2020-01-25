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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Январь » 25 » 17:03:14

В центре Житомира сгорел магазин «Трусы выкрутасы». ФОТО ВИДЕО

Вчера, 17:13:51 3369 1 Ошибка?Ошибка в тексте?
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В центре Житомира сгорел магазин «Трусы выкрутасы». ФОТО ВИДЕО

 Сегодня в субботу, 25 января, около 15:00 на улице Бориса Тена в Житомире загорелся одноэтажный магазин нижнего белья «Труси викрутаси».

Видео и фотографии с места событий разместили на своих страницах в соцсетях множество горожан.

"Пожар в Житомире ... что-то горит, и горит что-то страшное ... Очень сильное пламя, горит огромный магазин на улице Бориса Тена — всё бахкает, стреляет. На месте работают пожарные", – так комментирует своё видео автор, Игорь Мали.
 

Видео с места событий:



На месте работают спасатели. Предварительно, в результате пожара никто не пострадал.

Оперативная информация по пожару:

25 января в 14:56 на горячую линию ГСЧС поступило сообщение о пожаре на улице Бориса Тена в одноэтажном здании 30 x 17 м., в котором расположены магазины.

В данный момент пожар локализован, на месте возгорания работают 4 отделения спасателей. Ориентировочно, выгорело 80 квадратных метров кровли.

Все обстоятельства и причины возгорания выясняются, - сообщила журналистам FreshNews руководитель сектора по связям с общественностью ГСЧС Житомирской области Оксана Ковальчук.

Тэги: Магазин, Житомир, пожар
Комментариев: 1
bda
1 ДДД (bda)   • 18:15:14, Вчера
+1

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