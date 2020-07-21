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После смерти ребенка в переулке на Полевой запретили движение грузовиков и установили «лежачих копов»

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После смерти ребенка в переулке на Полевой запретили движение грузовиков и установили «лежачих копов»

 В Житомире городская комиссия по безопасности дорожного движения 20 июля провела выездное заседание и решила запретить движение грузовых автомобилей и ограничить скорость в переулках Селецком и Коммунальном.

В этот же день на этих переулках установили соответствующие знаки и лежачие полицейские, а крупногабаритный транспорт будут направлять в объезд, передает сайт Житомир инфо.
 

«Жители, в первую очередь, хотят ограничить движение грузового транспорта через их переулки, но на сегодняшний день у нас есть два коммунальных предприятия - это «Очистные сооружения» водоканала и РЭС, который в этих переулках находятся несколько десятков лет. Поэтому пришли к решению в переулке Коммунальном установить три лежачих полицейских, то есть три средства ограничения скорости, установленные знаки вы видите: снижение скорости до 20 км/ч, запретить транзитному грузовому. То же в переулке Селецком: установлено два лежачих полицейских», – рассказывает заместитель городского головы Александр Шевчук.


Объезд грузового транспорта планируют организовать через улицу Коммерческую.
 

«При выезде из переулка Селецкого с улицы Коммерческой, там есть дорога. Она в запущенном состоянии, и с завтрашнего дня с 9 утра коммунальное предприятие УАШ спрофилирует и выровняет ее для того, чтобы дать возможность выехать предприятиям, которые там проводят свою коммерческую деятельность, на ул. Коммерческую, чтобы не использовать в качестве основного выезда и заезда эти два переулка», – добавил Шевчук.


Как сообщал «Журнал Житомира», утром 20 июля жители переулка Коммунальный требовали запретить заезд грузовиков в переулок, где под колесами молоковоза погиб мальчик.
Тэги: запрет, лежачий полицейский, переулок, Грузовики
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