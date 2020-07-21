После смерти ребенка в переулке на Полевой запретили движение грузовиков и установили «лежачих копов»

«Жители, в первую очередь, хотят ограничить движение грузового транспорта через их переулки, но на сегодняшний день у нас есть два коммунальных предприятия - это «Очистные сооружения» водоканала и РЭС, который в этих переулках находятся несколько десятков лет. Поэтому пришли к решению в переулке Коммунальном установить три лежачих полицейских, то есть три средства ограничения скорости, установленные знаки вы видите: снижение скорости до 20 км/ч, запретить транзитному грузовому. То же в переулке Селецком: установлено два лежачих полицейских», – рассказывает заместитель городского головы Александр Шевчук.