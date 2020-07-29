В Житомирской области археологи нашли клад древнеримских монет. ФОТО

В Житомирской области в Олевской объединенной территориальной громаде вблизи села Хмелевка проводят археологические раскопки, поскольку там нашли клад монет древнеримского времени, а именно серебряные денарии.
Об этом пишет olevsk.online
со ссылкой на кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института археологии Национальной академии наук Украины, руководителя Житомирской археологической экспедиции Андрея Петраускаса.
Отмечается, что клад монет древнеримского времени, а именно серебряные денарии, не свойственны для этого региона, поэтому археологи решили исследовать или находилось на этом месте поселения.
Также возможна версия, что на данной территории происходили важные для региона события. На данном этапе важных находок археологи не обнаружили.
цікаво!