В Житомире из-за ремонта инженерных сетей на некоторых улицах ограничено движение транспорта

На улицах Житомира продолжаются работы по замене аварийных участков канализационной сети и теплосети. Об этом 29 июля сообщил Житомирский городской совет.
Так, на перекрестках улиц Грушевского - Мазепы и Грушевского - Восточная КП «Житомирводоканал» проводит работы по строительству водопроводных колодцев.
В зоне проведения работ движение транспорта организовано по левой полосе в обе стороны, правая полоса перекрыта.
По ул. Киевской, 48 и улице Рихтера продолжаются работы по замене участка тепловой сети, движение транспорта затруднено.
Также водоканал проводит работы по замене аварийного участка канализационной сети по ул. Сергея Параджанова, 62, где образовался огромный провал
. В прошлом году на этом месте уложили новый асфальт
.