Львовский мусор путешествует по Житомирщине: ночью в Коростене задержали три грузовика. ВИДЕО

В Коростенском районе Житомирской области полицейские задержали три грузовика со львовским мусором, совершивших несанкционированный его сброс на коммунальном полигоне.
«30 июля ночью рейдовая группа Главного управления Нацполиции Житомирщины задержала три грузовика, которые перевозили мусор без надлежащей сопроводительной документации. Полицейские установили место назначения груза и зафиксировали его сброс на одном из коммунальных полигонов», - информирует полиция Житомирской области.
Появление первого грузового автомобиля Volvo с полуприцепом оперативники зафиксировали после 23:00 29 июля вблизи полигона по утилизации бытовых отходов, неподалеку с. Грозино Коростенского района. Спецтранспорт заехал на территорию предприятия и разгрузился. Рядом работал экскаватор, который сразу разворачивал кучи мусора. Впоследствии полицейские остановили еще два грузовика.
«За рулем всех выявленных транспортных средств находились жители Львовщины, водители одного предприятия того же региона. Их доставили в Коростенский отдел для дачи показаний по событиям. Грузовики временно изъяты», - сказал Юрий Олейник, начальник ГУ Нацполиции области.
Правоохранители проводят досудебное расследование по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о наложении ареста на транспортные средства.
зато Лемберг станет чище