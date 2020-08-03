В Житомире пожарные спасли пожилую женщину, в квартире которой загорелся телевизор. ФОТО

В пятиэтажке по Большой Бердичевской жители почувствовали запах дыма и вызвали спасателей. Выяснилось, что в квартире на 4-м этаже произошел пожар. По предварительным данным, произошло короткое замыкание и загорелся телевизор.
В квартире была пожилая хозяйка, однако она не могла самостоятельно передвигаться и открыть дверь.
Чтобы попасть в квартиру, спасателям пришлось воспользоваться автолестницей. В комнате, в кресле, пожарные обнаружили в полубессознательном состоянии 77-летнюю владелицу жилья.
Бойцы ГСЧС вынесли ее на свежий воздух, где ее уже ждали медики. Женщину с отравлением продуктами горения госпитализировали в ожоговое отделение областной больницы.
Пожарные ликвидировали пожар в комнате и не допустили его распространение на другие помещения. Огонь уничтожил телевизор и домашние вещи. Окончательная причина пожара устанавливается.