Едва не погибла: в Житомире из горящей квартиры спасли женщину

В Житомире ночью 3 ноября произошел пожар в квартире девятиэтажного жилого дома, находящегося по улице Клосовского. Прибывшие на место ЧП спасатели вынесли из горящей квартиры женщину.
Как сообщили "Журналу Житомира
" в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, возгорание возникло в коридоре квартиры, которая была захаращена вещами.
"Во время проведения разведки двумя звеньями газодымозащитной службы, в помещении кухни, за холодильником, они обнаружили 52-летнюю хозяйку квартиры. Женщина лежала на полу, тяжело дышала и уже почти потеряла сознание", - информирует ГСЧС.
Спасатели сразу же вынесли ее на свежий воздух и вызвали медиков. Последние госпитализировали пострадавшую в реанимационное отделение городской больницы с предварительным диагнозом - отравление продуктами горения.
Через час пожар был ликвидирован. Огонь уничтожил домашние вещи в коридоре и частично в комнате. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем хозяйки квартиры.