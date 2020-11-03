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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Ноябрь » 3 » 12:41:16

Едва не погибла: в Житомире из горящей квартиры спасли женщину

Сегодня, 13:12:16 735 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Едва не погибла: в Житомире из горящей квартиры спасли женщину

 В Житомире ночью 3 ноября произошел пожар в квартире девятиэтажного жилого дома, находящегося по улице Клосовского. Прибывшие на место ЧП спасатели вынесли из горящей квартиры женщину.

Как сообщили "Журналу Житомира" в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, возгорание возникло в коридоре квартиры, которая была захаращена вещами.
 

"Во время проведения разведки двумя звеньями газодымозащитной службы, в помещении кухни, за холодильником, они обнаружили 52-летнюю хозяйку квартиры. Женщина лежала на полу, тяжело дышала и уже почти потеряла сознание", - информирует ГСЧС.


Спасатели сразу же вынесли ее на свежий воздух и вызвали медиков. Последние госпитализировали пострадавшую в реанимационное отделение городской больницы с предварительным диагнозом - отравление продуктами горения.

Через час пожар был ликвидирован. Огонь уничтожил домашние вещи в коридоре и частично в комнате. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем хозяйки квартиры.



Тэги: квартира, пожар, спасение, Житомир
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