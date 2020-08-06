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Главная » Новости » Житомир » Армия » 2020 » Август » 6 » 15:16:27

Президент наградил орденом житомирянина, погибшего от пули снайпера на Луганщине

Сегодня, 15:28:27 111 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Президент наградил орденом житомирянина, погибшего от пули снайпера на Луганщине

 Президент Украины наградил орденом «За мужество» житомирянина, который погиб в Луганской области во время снайперского обстрела.

Об этом говорится в указе «О награждении государственными наградами Украины», который опубликовали на сайте президента.

«За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, постановляю: Наградить орденом «За мужество» III степени: ЗОЛИНА Алексея Сергеевича (посмертно) - сержанта», - говорится в указе.

Напомним, Алексей Золин служил по контракту в 30-й бригаде. 19 марта 2020 года в районе Новоалександровки он погиб от огнестрельного ранения в голову. Похоронен 22 марта в Житомире на Смолянском военном кладбище.
Тэги: орден, Война, житомирянин
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