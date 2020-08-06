Президент наградил орденом житомирянина, погибшего от пули снайпера на Луганщине

Президент Украины наградил орденом «За мужество» житомирянина, который погиб в Луганской области во время снайперского обстрела.
Об этом говорится в указе «О награждении государственными наградами Украины», который опубликовали на сайте президента.
«За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, постановляю: Наградить орденом «За мужество» III степени: ЗОЛИНА Алексея Сергеевича (посмертно) - сержанта»
, - говорится в указе
.
Напомним, Алексей Золин служил по контракту в 30-й бригаде. 19 марта 2020 года в районе Новоалександровки он погиб от огнестрельного ранения в голову
. Похоронен 22 марта в Житомире на Смолянском военном кладбище.