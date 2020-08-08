Если бы выборы мэра Житомира состоялись завтра, победил бы Сухомлин - опрос

Если бы выборы мэра Житомира прошли в ближайшее воскресение, на них с большим отрывом от конкурентов победил бы действующий градоначальник Сергей Сухомлин. Это следует из результатов онлайн-опроса в Телеграме Житомира
.
В соцсетях мэра Сухомлина поддерживают 47% житомирян с правом голоса, кто определился с симпатией и собирается принять участие в реальном голосовании.
На втором месте среди кандидатов на должность мэра Житомира оказался ректор университета "Житомирская политехника" Виктор Евдокимов - 17% голосов.
Ему на пятки наступает молодой кандидат Василий Грибук - 13%, который запомнился недавним скандалом с дирекцией футбольного
клуба "Полесье".
За экс-заместителя Сухомлина Матвея Хренова готовы отдать голоса 5% опрошенных.
Елена Розенблат набрала бы также 5%.
Далее идут:
- 4% - Годердзи Кварацхелиа - владелец ТЦ Ринг, магазины «Квара»;
- 3% - Георгий Буравков - бывший мэр Житомира (2002-2006 гг);
- 3% - Юрий Опанасюк - предприниматель, «Центр утеплення»;
- 3% - Наталия Леонченко - депутат горсовета, ОПЗЖ;
- 1% - Людмила Зубко - предприниматель;
Стоит отметить, что ещё не все кандидаты в мэры объявили о своём желании побороться за кресло градоначальника Житомира. Так, пока ещё молчат: бывший глава ТТУ Евгений Демчик, депутат-радикал и бизнесмен Александр Ракович, активисты района маликова Валерий и Татьяна Оноприенко и другие.
Напомним, в ноябре 2015 года во втором туре выборов городского головы
победил кандидат от партии “Блок Петра Порошена “Солидарнисть” Сергей Сухомлин. Тогда за Сухомлина отдали свои голоса 31 637 избирателей, а кандидата от ВО "Батькивщина" Любовь Цымбалюк поддержали почти 25,7 тысячи человек. По информации ГИК, явка избирателей в Житомире 15 ноября не превысила 34%.
Сухой - мер просраных возможностей...
Вообще, классическая предвыборная схема - заказные соц. опросы под нужного кандидата. Искусственно общественности показывают за кого голосовать, а кто аутсайдер и за него нет смысла идти отдавать голос. Каждый кандидат клепает свои соц. опросы. Тема эта стара как божий мир, тьфу, как подачка лохам гречки.
Больше нет вариантов.С индустриальным парком бы разобрался. А так конкурентов не видно.