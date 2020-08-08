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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Август » 8 » 16:17:43

Если бы выборы мэра Житомира состоялись завтра, победил бы Сухомлин - опрос

Вчера, 16:25:43 1219 22 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Если бы выборы мэра Житомира состоялись завтра, победил бы Сухомлин - опрос

 Если бы выборы мэра Житомира прошли в ближайшее воскресение, на них с большим отрывом от конкурентов победил бы действующий градоначальник Сергей Сухомлин. Это следует из результатов онлайн-опроса в Телеграме Житомира.

В соцсетях мэра Сухомлина поддерживают 47% житомирян с правом голоса, кто определился с симпатией и собирается принять участие в реальном голосовании.

На втором месте среди кандидатов на должность мэра Житомира оказался ректор университета "Житомирская политехника" Виктор Евдокимов - 17% голосов.

Ему на пятки наступает молодой кандидат Василий Грибук - 13%, который запомнился недавним скандалом с дирекцией футбольного клуба "Полесье".

За экс-заместителя Сухомлина Матвея Хренова готовы отдать голоса 5% опрошенных.

Елена Розенблат набрала бы также 5%.

Далее идут:

  • 4% - Годердзи Кварацхелиа - владелец ТЦ Ринг, магазины «Квара»;
  • 3% - Георгий Буравков - бывший мэр Житомира (2002-2006 гг);
  • 3% - Юрий Опанасюк - предприниматель, «Центр утеплення»;
  • 3% - Наталия Леонченко - депутат горсовета, ОПЗЖ;
  • 1% - Людмила Зубко - предприниматель;

Стоит отметить, что ещё не все кандидаты в мэры объявили о своём желании побороться за кресло градоначальника Житомира. Так, пока ещё молчат: бывший глава ТТУ Евгений Демчик, депутат-радикал и бизнесмен Александр Ракович, активисты района маликова Валерий и Татьяна Оноприенко и другие.

Напомним, в ноябре 2015 года во втором туре выборов городского головы победил кандидат от партии “Блок Петра Порошена “Солидарнисть” Сергей Сухомлин. Тогда за Сухомлина отдали свои голоса 31 637 избирателей, а кандидата от ВО "Батькивщина" Любовь Цымбалюк поддержали почти 25,7 тысячи человек. По информации ГИК, явка избирателей в Житомире 15 ноября не превысила 34%.

Якби вибори мера Житомира відбулися завтра, переміг би Сухомлин - опитування
Якби вибори мера Житомира відбулися завтра, переміг би Сухомлин - опитування
Тэги: Житомир, выборы мэра, выборы 2020, опрос
Комментариев: 22
LondoN
1 Сергей (LondoN)   • 16:28:41, Вчера [Материал]
0

Люди не розуміють, що може місто жити краще при іншому. Шось там роблять так сяк, бабки пилять, ну краще ніж було, ну да!
Provocateur
11 Agent Provocateur (Provocateur)   • 19:42:13, Вчера [Материал]
0

Так оголосіть, будь ласка, П.І.Б. цього іншого чи іншої. Варіант "та будь хто, аби не ..." не пропонувати.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 17:15:03, Вчера [Материал]
-2

#выборыводинтур
viewer
3 Name Surname (viewer)   • 17:45:58, Вчера [Материал]
+2

От у мене питання, хто з попередніх мерів: Буравков, Шелудченко, Дебой був краще Сухомлина?
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 17:50:26, Вчера [Материал]
-1

тот, которого выберут будет лучше Сухомлина
Сухой - мер просраных возможностей...
Provocateur
8 Agent Provocateur (Provocateur)   • 18:39:14, Вчера [Материал]
0

Ви вже президента вибрали таким макаром. Хотілося б ознайомитися з докладним списком, у чому "жить стало лучше, жить стало вєсєлєй" у порівнянні з попереднім.
MAS-ter
17 Mast (MAS-ter)   • 22:04:59, Вчера [Материал]
-2

Ну себе родному он использовал все возможности. И даже больше. Даже на самолет хватило.
MAS-ter
16 Mast (MAS-ter)   • 22:03:56, Вчера [Материал]
-2

Вопрос не правильный. Правильный: разве может быть кто-то хуже Сухомлина?
Гражданин
20 Гражданин (Гражданин)   • 22:35:53, Вчера [Материал]
-2

Шелудчеко была ничего
viewer
5 Name Surname (viewer)   • 17:51:20, Вчера [Материал]
+3

І друге питання: можете назвати прізвище притомнішого кандидата в мери, ніж теперішній мер?
bda
6 ДДД (bda)   • 18:23:36, Вчера [Материал]
+1

Огласите весь список, пожалуйста (с)
MAS-ter
18 Mast (MAS-ter)   • 22:05:39, Вчера [Материал]
-3

Бери справочник города Житомира, выбирай рандомно. Любой будет лучше сухого.
Provocateur
21 Agent Provocateur (Provocateur)   • 00:49:26, Сегодня [Материал]
+1

Ви вже поміняли президента на рандомного під гаслом #хуженєбудєт. Дайте, будь ласка, список покращень за останній рік. Чи знову у відповідь буде повна тиша?..
Provocateur
7 Agent Provocateur (Provocateur)   • 18:33:06, Вчера [Материал]
-2

І все ж опитування в Телеграмі - це ні про що. Дивно, як це на перше-друге місце не вийшов якийсь місцевий шарібобік (при великій кількості шарібобіків у Телезі).
Ивасик
15 Телесик (Ивасик)   • 20:44:22, Вчера [Материал]
+2

На что денег хватило, там и провели заказной опрос.
Вообще, классическая предвыборная схема - заказные соц. опросы под нужного кандидата. Искусственно общественности показывают за кого голосовать, а кто аутсайдер и за него нет смысла идти отдавать голос. Каждый кандидат клепает свои соц. опросы. Тема эта стара как божий мир, тьфу, как подачка лохам гречки.
andruha30
9 andruha30 (andruha30)   • 18:40:58, Вчера [Материал]
-2

Только Сергей Иванович.
Больше нет вариантов.С индустриальным парком бы разобрался. А так конкурентов не видно.
andriiua
10 andrii (andriiua)   • 18:51:55, Вчера [Материал]
+5

Список кандидатов как всегда - ужасный. Не из кого выбирать.
Admiral8
12 Papa (Admiral8)   • 19:47:39, Вчера [Материал]
-4

Стоит помнить, что Сухомлин случайно попал на новый децентрализованный бюджет в 2 млрд грн. До этого бюджет был 200 млн.
Provocateur
13 Agent Provocateur (Provocateur)   • 19:57:06, Вчера [Материал]
0

Ви всьо врьоті! Прі крєпкіх хазяйствєнніках жить била в сто раз лучше!!!
andruha30
14 andruha30 (andruha30)   • 19:57:15, Вчера [Материал]
0

2 млрд. ? Откуда инфа,поделитесь?
MAS-ter
19 Mast (MAS-ter)   • 22:06:24, Вчера [Материал]
-1

Бюджет изучай.
vovik-zt
22 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 01:38:26, Сегодня [Материал]
0

Опрос в телеге досить не показовий, % 70 виборців там точно не зарєєстровані. Телега то молодіжна тема, до того ж в основному там молодь що не досягла віку виборця. А по факту то дійсно що знову повторюється тема "вибори є, а вибору нема". Тому вангую що Сухомлін лишиться на другий термін. Бісить що всі кричать що криза, денех нет, не вистачає ні на що, а усе місто знов заклєєнє отими "партійними пиками" і лозунги з агітацією знову лізуть з кожного гаджета в очі!
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