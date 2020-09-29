Кто баллотируется в мэры Житомира: коротко о всех кандидатах

Кто заявил о намерении баллотироваться

Сергей Сухомлин – "Пропозиція",

Андрей Дяченко – "За будущее!",

Елена Розенблат – ВО "Батькивщина",

Людмила Зубко – "Европейская Солидарность"

Виктор Евдокимов – "Слуга народа",

Иван Мартынчук – "Сила и честь",

Виталий Кирилюк – "Голос",

Евгений Демчик – "Радикальная партия Олега Ляшко",

Матвей Хренов – "Партия развития общин",

Наталья Леонченко – "Оппозиционная платформа – За Жизнь",

Сидор Кизин – ВО " Свобода",

Максим Мелешко – "Победа Пальчевского",

Олег Комиссарчук – "Народный рух Украины".

Обратите внимание! 24 сентября истек срок, когда все желающие могли подать свои документы для регистрации кандидатами на местных выборах. Их должны рассмотреть в течение пяти дней.Порядок регистрации следующий: организации партий и самовыдвиженцы подают документы. Комиссия рассматривает и принимает решение о регистрации или об отказе в регистрации кандидатам.



Сергей Сухомлин





На должность городского головы Житомира баллотируется действующий мэр города Сергей Сухомлин. Конкуренцию на выборах ему составят Виктор Евдокимов от "Слуги народа", жена экс-вице-премьера Людмила Зубко из "европейской солидарности", а также родная сестра экс-нардепа Борислава Розенблата – Елена.

Действующий мэр Житомира снова будет баллотироваться на должность городского головы. На этот раз – от партии "Пропозиція", которая больше известна как партия мэров.

В 2012 году баллотировался в Верховную Раду от ВО "Батькивщина" номером 101 в списке как беспартийный.

С 2010 по 2014 год – депутат Житомирского областного совета, избран 2 номером в списке партии "Фронт перемен" как ее член. В 2006 – 2010 годах – депутат Житомирского городского совета, избранный по списку блока "Наша Украина".

Сергей Сухомлин стал городским головой Житомира 19 ноября 2015 года. Тогда он шел от БПП.



До избрания мэром он занимался предпринимательской деятельностью, был коммерческим директором ООО "Технотроник". Затем работал в должности коммерческого директора, директора ООО "Визаж" в Житомире, которое специализировалось на производстве окон.

До того проходил военную службу в городе Житомире. Окончил Харьковское высшее танковое командное училище и Университет государственной фискальной службы Украины по специальности "финансы и кредит".



Сергей Сухомлин / Фото с сайта горсовета Житомира



Виктор Евдокимов

На выборах мэра Житомира от провластной партии "Слуга народа" идет Виктор Евдокимов – ректор университета "Житомирская политехника", доктор экономических наук, профессор. Его поддержал и президент Владимир Зеленский.

По данным портала "Релігійна правда", Евдокимов ранее был священником РПЦ. До 2018 года он был клириком Свято-Анастасиевского монастыря в Житомире.

Два года назад Евдокимов прекратил служение. В одном из интервью, он пояснил, что "сделал это, когда увидел, что не может одновременно уделять достаточно внимания и научной, и духовной деятельности".

Евдокимов женат. Имеет двух сыновей.

Зеленский поддержал Евдокимова в Житомире: видео

Елена Розенблат

От ВО "Батькивщина" на мэра Житомира баллотируется сестра бывшего народного депутата Борислава Розенблата – Елена. Ранее она была депутатом Новоград-Волынского районного совета. В ноябре 2019 года она стала депутатом Житомирского облсовета.

Елена Розеблат является одним из совладельцев компании "Фаворит Компани", которая приобрела отель "Житомир".

Интересно, что три года назад она приобрела квартиру в Германии за 4 миллиона гривен. Об этом свидетельствует ее электронная декларация.

В ее биографии на сайте райсовета указано, что после получения двух высших образований в Украине, депутат училась в Германии. Кроме того, в декларации Елены Розенблат указано, что ее муж и две дочери являются гражданами Германии.

Кто такой Борислав Розенблат? Розенблат – народный депутат-мажоритарщик 8 созыва от "Блока Петра Порошенко". Прошел в Раду по округу в Житомирской области, где, в частности, обещал избирателям легализовать добычу янтаря. По-настоящему известным депутат стал, когда генпрокурор Юрий Луценко опубликовал видео, на котором агенты НАБУ "пробовали договориться" с Розенблатом. В опубликованных записях, называя суммы взяток, он заявляет, что "Такая, бл*ть, жизнь с этой дебильной страной".

Людмила Зубко

Жена бывшего вице-премьер-министра Украины Геннадия Зубко баллотируется в мэры Житомира от "Европейской солидарности". Она является соучредителем общественной организации "Житомир: Зроби Голосніше" и руководит местными заведениями "Львівська майстерня шоколаду".

Находясь на посту вице-премьера в декларации Зубко отметил, что его жена Людмила владеет корпоративными правами в ООО "Батерфляй К" (1,3 миллиона гривен) и ООО "Аркада".

Зубко объявила о баллотировании в мэры Житомира: видео







Андрей Дяченко

От партии "За будущее!" за кресло мэра Житомира поборется экс-регионал Андрей Дяченко.

Дьяченко был депутатом от "Партии регионов" в Житомирском областном совете шестого созыва. В апреле 2014 года возглавил одноименную фракцию областного совета, которая самораспустилась в ноябре 2014 года.

С 15 января 2011 года по 5 марта 2014 года Андрей Дяченко был председателем Олевской районной госадминистрации. В сентябре 2016 года Дьяченко, который в то время был первым заместителем председателя областной организации "Оппозиционного блока", стал членом исполкома Житомирского городского совета.

На внеочередных парламентских выборах 2019 года Андрей Дяченко баллотировался по Новоград-Волынскому округу №65 как кандидат от "Оппозиционного блока", но по результатам голосования занял последнее место среди десяти кандидатов.

Андрей Дьяченко (справа) / Фото с сайта партии "За будущее!"

Наталья Леонченко

От ОПЗЖ на выборы мэра Житомира идет экс-регионал Наталья Леонченко.

Окончила Житомирский государственный педагогический университет по специальности биология.

В 1991 году работала фельдшером станции скорой помощи Житомирской центральной районной больницы.

С 2003 до 2010 года занимала должность начальницы учебно-методического отдела Житомирского института медсестринства.

С 2003 года была членом "Партии Регионов". В 2001 – 2003 годах работала практическим психологом Житомирского базового медицинского колледжа.

В 2014 году баллотировался в ВРУ от партии "Сильная Украина". В 2013 году была заместительницей Житомирского городского головы. В 2010-2012 годах работала секретарем Житомирского городского совета.

С 2015 года депутат Житомирского городского совета 7 созыва от партии "Оппозиционный блок". Председатель фракции "Оппозиционный блок" в городском совете. Председатель Постоянной комиссии по социально-гуманитарным вопросам.



Движение "ЧЕСТНО" ранее сообщало, что Леонченко занималась "гречкосейством " перед выборами.

Наталія Леонченко / Фото " Житомир Online"

Евгений Демчик

Евгений Демчик, возглавляющий общественную организацию "Антикоррупционное движение Житомирщины", идет на выборы мэра города. Его кандидатуру будет выдвигать "Радикальная партия Олега Ляшко".

В июле 2019 года Евгения Демчика отстранили от должности начальника КП ЖТТУ на время проведения служебного расследования. Во время одного из заседаний наблюдательного совета КП ЖТТУ городской голова Сухомлин уверял, что на предприятии по завышенным ценам закупается топливо и автобусные шины.

Позже в одном из своих сообщений на странице в фейсбук, Евгений Демчик отрицал слова городского головы.

Матвей Хренов

Экс-заместитель мэра Житомира Матвей Хренов баллотируется на должность городского головы от "Партии развития общин".

По первому образованию он врач, по второму образованию – магистр управления, работал в городской больнице №1, а также руководил частным медицинским центром "Відновлення".

26 февраля 2018 года Матвей Хренов написал заявление на увольнение с должности заместителя мэра "по соглашению сторон" и во время сессии городского совета 1 марта этого же года депутаты за это увольнение проголосовали. С июля 2018 года и до увольнения Ульяны Супрун Матвей Хренов был ее советником на общественных началах.

По словам Хренова, после вспышки пандемии ему якобы предлагали пост главы Минздрава.

Матвей Хренов / Фото " Житомир.Инфо"

Виталий Кирилюк

От "Голоса" на мэра Житомира идет экс-депутат от "Самопомичи" Виталий Кирилюк.

В 2008 году поступил во Львовскую коммерческую академию на факультет "Правоведение", заочную форму обучения. В 2007 году окончил Житомирский государственный университет имени Ивана Франко, специальность: "Педагогика и методика среднего образования. История".

В 2008 – 2009 годах – главный специалист Житомирского окружного секретариата Единого Центра. С 2007 до 2009 года находился на должности советника городского головы на общественных началах города Житомира по молодежным вопросам.

С 2016 года занимается индивидуальной адвокатской деятельностью. В 2010 – 2016 годах - ведущий специалист, юрисконсульт претензионно-искового отдела Юридического департамента Житомирского городского совета.

С декабря 2018 года депутат Житомирского городского совета 7 созыва от "Объединения "Самопомич". Член постоянной комиссии по вопросам бюджета, экономического развития, коммунальной собственности, предпринимательства, торговли и привлечения инвестиций.

Віталій Кирилюк / Фото зі сайту Житомирської міської ради

Максим Мелешко

На должность городского головы Житомира от "Победы Пальчевского" будет претендовать местный экс-милиционер и юрист Максим Мелешко. На региональной странице в фейсбук партии его позиционируют, в частности, как борца с незаконным строительством автозаправки и критика действующего мэра Сергея Сухомлина.

Максим Мелешко / Фото "Журнал Житомира"

Сидор Кизин

В выборах на должность Житомирского городского головы будет участвовать Сидор Кизин. Он будет баллотироваться от ВО "Свобода".

Кизин родился во Львове, но проживает в Киеве.

Украинский адвокат и политик, бывший председатель Житомирской областной государственной администрации (2 марта – 22 июля 2014).

Интересно, что он был одним из соучредителей юридической компании "Портнов и партнеры", из которой вышел в 2003 году.

С 2007 года и по настоящее время является партнером адвокатского объединения "Бондарчук, Кизин и партнеры".

В 2010 году представлял внука лидера ОУН Степана Бандеры в деле об отмене Указа Президента "О присвоении Степану Бандере звания "Герой Украины" в Донецком административном суде и Высшем Административном Суде Украины.

3 января 2014 года, вечером, после посещения ТВМ4 Шевченковского РО УМВД в г. Киеве, неизвестные лица совершили нападение на Сидора Кизина и Андрея Ильенко. От расправы их спасли случайные прохожие. Кизину разбили лицо, а у Андрея Ильенко был перелом челюсти и сотрясение мозга.



Предвыборный видеоролик Кизина:



Иван Мартынчук

На должность мэра Житомира от партии "Сила и честь" будет баллотироваться Иван Мартынчук, действующий депутат городского совета.

С 2015 года депутат Житомирского городского совета 7 созыва от ВО "Батькивщина". Бывший секретарь фракции ВО “Батькивщина” в городском совете, сейчас – внефракционный. Секретарь постоянной комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования.

В 2010 году баллотировался в Житомирский городской Совет 6 созыва от Партии развития, правозащиты негосударственных организаций Украины.

Проректор по научно-педагогической работе, социальному и гуманитарному развитию Житомирского национального агроэкологического университета. Перед этим работал в Житомирском государственном технологическом университете.



Движение "Чесно" отмечал Мартынчука, как "прогульщика", поскольку тот часто пропускал заседания горсовета.

Іван Мартинчук / Скриншот з відео

Олег Комисарчук

От партии "Народный рух Украины" на выборы мэра Житомира идет адвокат Олег Комиссарчук. Он, вероятно, наименее публичный из всех кандидатов, а информации о нем мало.

По данным местных СМИ, Комиссарчук ранее работал налоговиком.



Автор: Емал Набі, 24 канал