Комбинат Фирташа получил четыре участка на Житомирщине для добычи титанового сырья – СМИ

Кабмин разрешил Междуреченскому горно-обогатительному комбинату разрабатывать проект землеустройства по отводу четырех земельных участков в Житомирской области под расширение добычи титанового сырья.
Как сообщает Интерфакс-Украина
, общая площадь земельных участков составляет 75,3959 га.
"Согласно распоряжению правительства № 977-р от 5 августа текущего года "О предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельных участков", МГОКу выделяется три земельных участка ориентировочной площадью 8,5 га, 16,5 га и 16 га из земель госсобственности лесного фонда Володарско-Волынского лесничества, находящиеся в постоянном пользовании дочернего предприятия "Пулинский лесхоз АПК" Житомирское областное коммунальное агролесохозяйственное предприятие "Житомироблагролес" Житомирского областного совета, расположенные на территории Хорошевского района Житомирской области в аренду на срок действия специального разрешения на пользование недрами от 3 июня 2002 №2694 с изменением целевого назначения для размещения и эксплуатации основных, подсобных и вспомогательных зданий и сооружений предприятиям, связанным с использованием недр", – говорится в сообщении.
Другим распоряжением правительства № 978-р от 5 августа 2020 года предоставлено разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка ориентировочной площадью 34,3959 га (земли госсобственности лесного фонда Турчинского лесничества), находящегося в постоянном пользовании ГП "Коростенское лесоохотничье хозяйство", расположенный на территории Хорошевского района Житомирской области.
"ООО "МГОК" предусмотреть в соответствии с законодательством в указанном проекте землеустройства расчет размера потерь лесохозяйственного производства и убытков, которые будут нанесены землепользователю в результате изъятия земельных участков для нужд, не связанных с лесохозяйственным производством"
, - констатируется в распоряжениях.
ООО "Междуреченский ГОК" зарегистрирован в пгт Иршанск в январе 2001 года. Основной вид деятельности – добыча руд цветных металлов. Он входит в Group DF. Основные направления деятельности группы – азотный, титановый, газовый и банковский бизнесы. Владелец компании – олигарх Дмитрий Фирташ.