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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Август » 10 » 13:11:13

Комбинат Фирташа получил четыре участка на Житомирщине для добычи титанового сырья – СМИ

Сегодня, 13:45:13 679 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Комбинат Фирташа получил четыре участка на Житомирщине для добычи титанового сырья – СМИ

 Кабмин разрешил Междуреченскому горно-обогатительному комбинату разрабатывать проект землеустройства по отводу четырех земельных участков в Житомирской области под расширение добычи титанового сырья.

Как сообщает Интерфакс-Украина, общая площадь земельных участков составляет 75,3959 га.
 

"Согласно распоряжению правительства № 977-р от 5 августа текущего года "О предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельных участков", МГОКу выделяется три земельных участка ориентировочной площадью 8,5 га, 16,5 га и 16 га из земель госсобственности лесного фонда Володарско-Волынского лесничества, находящиеся в постоянном пользовании дочернего предприятия "Пулинский лесхоз АПК" Житомирское областное коммунальное агролесохозяйственное предприятие "Житомироблагролес" Житомирского областного совета, расположенные на территории Хорошевского района Житомирской области в аренду на срок действия специального разрешения на пользование недрами от 3 июня 2002 №2694 с изменением целевого назначения для размещения и эксплуатации основных, подсобных и вспомогательных зданий и сооружений предприятиям, связанным с использованием недр", – говорится в сообщении.


Другим распоряжением правительства № 978-р от 5 августа 2020 года предоставлено разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка ориентировочной площадью 34,3959 га (земли госсобственности лесного фонда Турчинского лесничества), находящегося в постоянном пользовании ГП "Коростенское лесоохотничье хозяйство", расположенный на территории Хорошевского района Житомирской области.

"ООО "МГОК" предусмотреть в соответствии с законодательством в указанном проекте землеустройства расчет размера потерь лесохозяйственного производства и убытков, которые будут нанесены землепользователю в результате изъятия земельных участков для нужд, не связанных с лесохозяйственным производством", - констатируется в распоряжениях.

ООО "Междуреченский ГОК" зарегистрирован в пгт Иршанск в январе 2001 года. Основной вид деятельности – добыча руд цветных металлов. Он входит в Group DF. Основные направления деятельности группы – азотный, титановый, газовый и банковский бизнесы. Владелец компании – олигарх Дмитрий Фирташ.
Тэги: Фирташ, Житомирская область, титановая руда, ГОК
Комментариев: 3
DomA
1 Владимир (DomA)   • 13:56:48, Сегодня [Материал]
+1

Лісникам хоч відвалять хабарів? Чи порішали без них??)
Atillanta
2 Иванна (Atillanta)   • 15:12:57, Сегодня [Материал]
-1

Майданы приходят и уходят, а Фирташи, Ахметовы, Пинчуки, Коломойские, Порошенки и другая погань остаётся. Вы скачете, а они решают. А ещё фильм можно снять, где главный герой в порыве праведного гнева разгоняет и сажает олигархов, а потом он лидер кассовых сборов на выборах.
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:26:30, Сегодня [Материал]
-1

Комбината Фирташа не существует. Фирташ сидит в Европе с браслетами и ждет экестрадиции в США. А руководят комбинатами иностранные государства. И у Коломойского сталелитейный завод помоему во Флориде конфисковали. Все чтто украли все отобрали....по крупнее ворюги....капитализм и естть пожирание друг друга.
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