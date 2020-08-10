Комбинат Фирташа получил четыре участка на Житомирщине для добычи титанового сырья – СМИ

"Согласно распоряжению правительства № 977-р от 5 августа текущего года "О предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельных участков", МГОКу выделяется три земельных участка ориентировочной площадью 8,5 га, 16,5 га и 16 га из земель госсобственности лесного фонда Володарско-Волынского лесничества, находящиеся в постоянном пользовании дочернего предприятия "Пулинский лесхоз АПК" Житомирское областное коммунальное агролесохозяйственное предприятие "Житомироблагролес" Житомирского областного совета, расположенные на территории Хорошевского района Житомирской области в аренду на срок действия специального разрешения на пользование недрами от 3 июня 2002 №2694 с изменением целевого назначения для размещения и эксплуатации основных, подсобных и вспомогательных зданий и сооружений предприятиям, связанным с использованием недр", – говорится в сообщении.