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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Апрель » 15 » 10:21:49

ГОК Фирташа выиграл право на разработку «титанового» участка на Житомирщине: на аукционе обошел госкомпанию

Вчера, 10:27:49 852 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ГОК Фирташа выиграл право на разработку «титанового» участка на Житомирщине: на аукционе обошел госкомпанию

 Междуреченский горно-обогатительный комбинат выиграл на аукционе право проводить геологическое исследование и промышленную разработку участка титановых руд в Житомирской области.

Электронный аукцион, организованный Государственной службой геологии и недр Украины, состоялся 14 апреля, передает Житомир инфо.
 

«Селищанский участок в административном отношении находится в Малинском и Коростенском (Коростенском - согласно постановлению Верховной Рады Украины «Об образовании и ликвидации районов» от 17.07.2020 №807-ІХ) районах Житомирской области, в 10 км к северо-востоку от пгт Иршанск. Вид полезного ископаемого: руды титановые. Вид пользования недрами и срок, на который предоставляется разрешение: геологическое изучение, в том числе опытно-промышленная разработка месторождений, 5 лет», - говорится в описании лота.


Начальная цена участка площадью 1857 га была 3 млн 362 тыс. 224 грн (без НДС).



На аукционе было трое участников ООО «Демуринский горно-обогатительный комбинат» (принадлежит россиянину Михаил Шелкову) с начальным предложением, которое было равным стартовой цене; АО «Объединенная горно-химическая компания» (принадлежит Фонду госимущества) с предложением 30 млн 707 тыс. грн; ООО «Междуреченский горно-обогатительный комбинат» (принадлежит Дмитрию Фирташу) с предложением 40 млн грн.

В течение трех раундов торгов Демуринский ГОК поднял цену до 3 млн 392 тыс. 224 грн, ОГХК - до 50 млн, Междуреченский ГОК - до 50 млн 100 тыс. грн и стал победителем аукциона.

ООО "Междуреченский ГОК" зарегистрирован в пгт Иршанск в январе 2001 года. Основной вид деятельности - добыча руд цветных металлов. Он входит в Group DF. Основные направления деятельности группы - азотный, титановый, газовый и банковский бизнесы. Владелец компании - олигарх Дмитрий Фирташ.

Ранее сообащлось, что ГОК Фирташа получил четыре участка на Житомирщине для добычи титанового сырья.

Тэги: титановая руда, аукцион, Житомирская область, ГОК
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Комментариев: 4
Pound
1 Life is life (Pound)   • 11:11:49, Вчера [Материал]

Совпадение ?!
Gerhadriger
2 Dark (Gerhadriger)   • 11:20:19, Вчера [Материал]

Не думаю.
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:18:32, Вчера [Материал]

ГОК не принадлежит Фирташу. Фирташ под арестом в Австрии и его активы арестованы иностранными государствами. Значит и покупка незаконна.
merks
4 Александра (merks)   • 18:05:13, Вчера [Материал]

Житомиргаз теж Фірташа. Це не заважає обдирати населення
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