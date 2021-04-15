ГОК Фирташа выиграл право на разработку «титанового» участка на Житомирщине: на аукционе обошел госкомпанию

«Селищанский участок в административном отношении находится в Малинском и Коростенском (Коростенском - согласно постановлению Верховной Рады Украины «Об образовании и ликвидации районов» от 17.07.2020 №807-ІХ) районах Житомирской области, в 10 км к северо-востоку от пгт Иршанск. Вид полезного ископаемого: руды титановые. Вид пользования недрами и срок, на который предоставляется разрешение: геологическое изучение, в том числе опытно-промышленная разработка месторождений, 5 лет», - говорится в описании лота.