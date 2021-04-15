ГОК Фирташа выиграл право на разработку «титанового» участка на Житомирщине: на аукционе обошел госкомпанию

Междуреченский горно-обогатительный комбинат выиграл на аукционе право проводить геологическое исследование и промышленную разработку участка титановых руд в Житомирской области.
Электронный аукцион
, организованный Государственной службой геологии и недр Украины, состоялся 14 апреля, передает Житомир инфо
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«Селищанский участок в административном отношении находится в Малинском и Коростенском (Коростенском - согласно постановлению Верховной Рады Украины «Об образовании и ликвидации районов» от 17.07.2020 №807-ІХ) районах Житомирской области, в 10 км к северо-востоку от пгт Иршанск. Вид полезного ископаемого: руды титановые. Вид пользования недрами и срок, на который предоставляется разрешение: геологическое изучение, в том числе опытно-промышленная разработка месторождений, 5 лет», - говорится в описании лота.
Начальная цена участка площадью 1857 га была 3 млн 362 тыс. 224 грн (без НДС).
На аукционе было трое участников ООО «Демуринский горно-обогатительный комбинат» (принадлежит россиянину Михаил Шелкову) с начальным предложением, которое было равным стартовой цене; АО «Объединенная горно-химическая компания» (принадлежит Фонду госимущества) с предложением 30 млн 707 тыс. грн; ООО «Междуреченский горно-обогатительный комбинат» (принадлежит Дмитрию Фирташу) с предложением 40 млн грн.
В течение трех раундов торгов Демуринский ГОК поднял цену до 3 млн 392 тыс. 224 грн, ОГХК - до 50 млн, Междуреченский ГОК - до 50 млн 100 тыс. грн и стал победителем аукциона.
ООО "Междуреченский ГОК" зарегистрирован в пгт Иршанск в январе 2001 года. Основной вид деятельности - добыча руд цветных металлов. Он входит в Group DF. Основные направления деятельности группы - азотный, титановый, газовый и банковский бизнесы. Владелец компании - олигарх Дмитрий Фирташ.
Ранее сообащлось, что ГОК Фирташа получил четыре участка на Житомирщине для добычи титанового сырья
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