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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Декабрь » 29 » 13:53:33

В Житомирской области на аукционе продали участки с залежами янтаря: кто купил и за сколько

Вчера, 14:27:33 1404 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области на аукционе продали участки с залежами янтаря: кто купил и за сколько

 Государственная служба геологии и недр провела электронные торги по двум участкам янтаря в Житомирской области. Результаты аукциона опубликованы на площадке «Прозорро. Продажі».

На аукционы были выставлены спецразрешения на два янтарных участка в Олевском районе Житомирской области: «Лопатичи-1» и «Лопатичи-2».

Спецразрешения предусматривают геологическое изучение недр, в том числе опытно-промышленной разработкой с последующей добычей янтаря. Срок действия специальных разрешений - 5 лет.

Победителем на обоих участках стало ООО «Амбербур». За участок «Лопатичи-1» фирма должна заплатить 4 млн 150 тыс. гривен, специальное разрешение на участок «Лопатичи-2» будет стоить 4 млн 170 тыс. гривен.

ООО «Амбербур» зарегистрировано в октябре 2020 года в Киеве, уставный капитал 40 тыс. гривен. Руководителем фирмы является Роман Руденко, бывший первый заместитель председателя Радомышльской РГА.



Тэги: недры, Житомирская область, аукцион, янтарь
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