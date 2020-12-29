В Житомирской области на аукционе продали участки с залежами янтаря: кто купил и за сколько

Государственная служба геологии и недр провела электронные торги по двум участкам янтаря в Житомирской области. Результаты аукциона опубликованы на площадке «Прозорро. Продажі».
На аукционы были выставлены спецразрешения на два янтарных участка в Олевском районе Житомирской области: «Лопатичи-1
» и «Лопатичи-2
».
Спецразрешения предусматривают геологическое изучение недр, в том числе опытно-промышленной разработкой с последующей добычей янтаря. Срок действия специальных разрешений - 5 лет.
Победителем на обоих участках стало ООО «Амбербур». За участок «Лопатичи-1» фирма должна заплатить 4 млн 150 тыс. гривен, специальное разрешение на участок «Лопатичи-2» будет стоить 4 млн 170 тыс. гривен.
ООО «Амбербур» зарегистрировано
в октябре 2020 года в Киеве, уставный капитал 40 тыс. гривен. Руководителем фирмы является Роман Руденко, бывший первый заместитель председателя Радомышльской РГА.