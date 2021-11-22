Фонд госимущества продал спиртзавод в Житомирской области за 21,9 млн грн. ФОТО

В Житомирской области в селе Липники продали на аукционе спиртовой завод. Стартовая цена была 21 млн 627 тыс. 384 грн
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На аукционе был только один участник, его предложение – 21 млн 900 тыс. грн, то есть на 272 тыс. 616 грн больше стартовой цены, передает Житомир инфо
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На ProZorro.Продажі указано, что победитель аукциона – ООО «Сталь Груп Енерджи»
: зарегистрировано в декабре 2018 года в Киеве, имеет уставный капитал 1,4 млн грн и основной вид деятельности «оптовая торговля химическими продуктами», владелец и руководитель – Чумак Дмитрий Юрьевич, прописанный в г. Белая Церковь.
По данным аналитической системы YouControl, ООО «Сталь Груп Енерджи» ранее сотрудничало с ГП «Укрспирт»: в августе 2019 года с фирмой подписали соглашения на проектные работы и реконструкцию котла на Овечацком МПД ГП «Укрспирт» на общую сумму 9 млн 955 тыс. грн. Конкурентов на этих торгах у фирмы Дмитрия Кумака не было, потому что закупки проводились без использования электронной системы ProZorro.
Кроме того, в январе 2020 года «Укрспирт» заключил с «Сталь Груп Енерджи» соглашение на поставку сырья для производства спирта: фирма должна была поставить государственному предприятию 500 тонн кукурузы на общую сумму 1 млн 900 тыс. грн.
Фото: ФГИУ