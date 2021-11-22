Журнал Житомир инфо

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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Ноябрь » 22 » 13:22:48

Фонд госимущества продал спиртзавод в Житомирской области за 21,9 млн грн. ФОТО

Вчера, 13:22:48 3243 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Фонд госимущества продал спиртзавод в Житомирской области за 21,9 млн грн. ФОТО

 В Житомирской области в селе Липники продали на аукционе спиртовой завод. Стартовая цена была 21 млн 627 тыс. 384 грн.

На аукционе был только один участник, его предложение – 21 млн 900 тыс. грн, то есть на 272 тыс. 616 грн больше стартовой цены, передает Житомир инфо.

На ProZorro.Продажі указано, что победитель аукциона – ООО «Сталь Груп Енерджи»: зарегистрировано в декабре 2018 года в Киеве, имеет уставный капитал 1,4 млн грн и основной вид деятельности «оптовая торговля химическими продуктами», владелец и руководитель – Чумак Дмитрий Юрьевич, прописанный в г. Белая Церковь.

По данным аналитической системы YouControl, ООО «Сталь Груп Енерджи» ранее сотрудничало с ГП «Укрспирт»: в августе 2019 года с фирмой подписали соглашения на проектные работы и реконструкцию котла на Овечацком МПД ГП «Укрспирт» на общую сумму 9 млн 955 тыс. грн. Конкурентов на этих торгах у фирмы Дмитрия Кумака не было, потому что закупки проводились без использования электронной системы ProZorro.



Кроме того, в январе 2020 года «Укрспирт» заключил с «Сталь Груп Енерджи» соглашение на поставку сырья для производства спирта: фирма должна была поставить государственному предприятию 500 тонн кукурузы на общую сумму 1 млн 900 тыс. грн.











Фото: ФГИУ
Тэги: Житомирская область, спиртзавод, аукцион
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Комментариев: 4
asercbr_zt
1 Андрей (asercbr_zt)   • 14:53:41, Вчера [Материал]

Как спиртзавод может быть убыточным, я не понимаю)
ciklumig
2 НеВажно (ciklumig)   • 15:18:31, Вчера [Материал]

Только если он государственный
lucifer
3 Lucifer (lucifer)   • 16:00:02, Вчера [Материал]

штучно
Dmitry
4 Dmitry (Dmitry)   • 02:27:30, Сегодня [Материал]

Это фигня. Спирт - это какое-никакое производство. Ну, ниасилили..сложно видать.
А вот тупо не продавать бензин на собственных бензоколонках, будучи 100% монополистом - это как?
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