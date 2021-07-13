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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Июль » 13 » 14:53:37

Большая приватизация: государство продаст компанию, которая добывает на Житомирщине титаносодержащие руды

Вчера, 14:53:37 999 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Большая приватизация: государство продаст компанию, которая добывает на Житомирщине титаносодержащие руды

 31 августа состоится аукцион по приватизации "Объединенной горно-химической компании", один из важнейших активов которой находится на территории Иршанской территориальной громады, что на Житомирщине.

Предприятие занимается добычей титаносодержащих руд. Как сообщил председатель ОГА Виталий Бунечко, стартовая цена предприятий компании - 3,7 млрд грн.
 

"Она сформирована по результатам комплексного аудита и полной оценки материально-технического обеспечения предприятия. Объединенная горно-химическая компания - один из серьезных мировых игроков на рынке титанового сырья, общим объемом в 7,3 млн тонн. Почему государству выгодно привлечь частного инвестора и как от этого выиграют сельские территории, и заинтересованные в участии в приватизации европейские компании, обсуждали сегодня (12 июля, - ред.) во время визита в Житомирскую область Премьер-министра Украины Дениса Шмигаля и Вице-президента Европейской Комиссии Мароша Шефчовича", - сообщил Бунечко.


Фото: Віталій Бунечко / Facebook


Отмечается, что Госпредприятие создали в 2014 году, объединив Вольногорский горно-металлургический и Иршанский горно-обогатительный комбинаты.
 

"В течение последних лет ОГХК оставалась лакомым куском для финансово-промышленных групп, которые по печальной украинской традиции не вкладывали в развитие предприятие ни одной гривны, но свободно пользовались его активами. Ситуация значительно исправилась после очередной смены руководства предприятия в 2020 году, что означало фактическое возвращение предприятия под контроль государства и вывода его из-под влияния теневых бенефициаров", - сказал председатель ОГА.


Среди условий приватизации АО "Объединенная горно-химическая компания" содержится обязательство будущего владельца по инвестициям в модернизацию производственных мощностей предприятия в размере не менее 400 млн грн.
Тэги: приватизация, титановая руда, Иршанск, ГОК, госпредприятие
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Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:36:43, Вчера [Материал]

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