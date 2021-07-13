Большая приватизация: государство продаст компанию, которая добывает на Житомирщине титаносодержащие руды

"Она сформирована по результатам комплексного аудита и полной оценки материально-технического обеспечения предприятия. Объединенная горно-химическая компания - один из серьезных мировых игроков на рынке титанового сырья, общим объемом в 7,3 млн тонн. Почему государству выгодно привлечь частного инвестора и как от этого выиграют сельские территории, и заинтересованные в участии в приватизации европейские компании, обсуждали сегодня (12 июля, - ред.) во время визита в Житомирскую область Премьер-министра Украины Дениса Шмигаля и Вице-президента Европейской Комиссии Мароша Шефчовича", - сообщил Бунечко.