Большая приватизация: государство продаст компанию, которая добывает на Житомирщине титаносодержащие руды

"Она сформирована по результатам комплексного аудита и полной оценки материально-технического обеспечения предприятия. Объединенная горно-химическая компания - один из серьезных мировых игроков на рынке титанового сырья, общим объемом в 7,3 млн тонн. Почему государству выгодно привлечь частного инвестора и как от этого выиграют сельские территории, и заинтересованные в участии в приватизации европейские компании, обсуждали сегодня (12 июля, - ред.) во время визита в Житомирскую область Премьер-министра Украины Дениса Шмигаля и Вице-президента Европейской Комиссии Мароша Шефчовича", - сообщил Бунечко.
"В течение последних лет ОГХК оставалась лакомым куском для финансово-промышленных групп, которые по печальной украинской традиции не вкладывали в развитие предприятие ни одной гривны, но свободно пользовались его активами. Ситуация значительно исправилась после очередной смены руководства предприятия в 2020 году, что означало фактическое возвращение предприятия под контроль государства и вывода его из-под влияния теневых бенефициаров", - сказал председатель ОГА.