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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Август » 11 » 08:57:11

«Финансирование терроризма»: компанию Фирташа лишили спецразрешения на титановое месторождение в Житомирской области

Сегодня, 08:57:11 826 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Финансирование терроризма»: компанию Фирташа лишили спецразрешения на титановое месторождение в Житомирской области

 Государственная служба геологии и недр Украины лишила "Междуреченский горно-обогатительный комбинат", который входит в основанную Дмитрием Фирташем группу компаний Group DF, права на разработку Селищанского месторождения титановых руд, которое находится в Коростенском районе Житомирской области.

Приказ Госслужбы геологии и недр опубликован на странице соответствующего аукциона, пишет сайт "Буквы".

Ранее в этом году Государственная служба геологии и недр Украины провела аукцион на разработку Селищанского месторождения титановых руд. Победителем аукциона стал "Междуреченский горно-обогатительный комбинат", который входит в группу компаний Group DF.

Впрочем 4 августа Государственная служба геологии и недр своим приказом лишила комбинат права на разработку месторождения. Победителем аукциона было назначено государственное предприятие "Объединенная горно-химическая компания".

В приказе №569 с подписью руководителя службы Романа Опихама указано, что соответствующее решение было принято в связи с поступлением от правоохранительных органов информации о том, что компания финансирует терроризм в Украине.



9 августа 2021 года Госгеонедры и "ОГХК" заключили договор о купле-продаже спецразрешения на пользование недрами.

По мнению представителей Group DF, пересмотр решения о продаже специального разрешения "был инициирован" ОГХК "при лоббистской поддержке ФГИУ, в управлении которого находится компания".
 

"ОГХК направила письмо в Госгеонедра, в котором выдвинула ряд безосновательных обвинений относительно "МГОК", обвинив компанию в "финансировании терроризма и действиях в интересах РФ", ссылаясь на интернет-публикации в СМИ от 2015 года. Соответствующие письма поступили в Госгеонедра, Главное управление СБУ и Офис Генерального прокурора", - говорится в сообщении группы.


Согласно заявлению группы, формальным поводом для лишения победы стало письмо Управления СБУ в Житомирской области о наличии уголовного производства в отношении финансирования терроризма.
 

"Ведомство сообщило о наличии уголовного дела от 22.01.2015 №4201500000000056, в котором выдвигались обвинения в финансировании терроризма. Однако в настоящее время эти обвинения полностью сняты СБУ в 2020 году в связи с отсутствием состава преступления", - убеждают в Group DF.


Group DF намерена обжаловать решение Госгеонедр в суде.

Напомним, 24 июня президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 18 июня о санкциях против бизнесмена Дмитрия Фирташа.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, санкции против бизнесмена применены из-за "его участия в титановом бизнесе".
Тэги: титановые руды, Житомирская область, Фирташ, ГОК
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Комментариев: 6
TerminatorUA
1 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 09:44:34, Сегодня [Материал]

Так прикольно стало в Украине. Без решения суда, повесили ярлык про "терроризм" и лишили разрешения))) Нафига вообще эти суды?
ZVEZDA
2 Житомирянин (ZVEZDA)   • 12:00:51, Сегодня [Материал]

Давно вже пора було позабирати все!!!
SAT
3 Nostradamus (SAT)   • 12:12:16, Сегодня [Материал]

Накінець то.
Влада діє вельми " оперативно". Більше 40 днів потрібно, щоб виконати рішення РНБО. У цивілізованій країні голова служби за таку оперативність поплатився б посадою .
Коли будуть конфісковані облгази у ж_да, якого чекають з розпростертими руками у більше ніж десяти країнах світу ?! Тоді, коли Байден тюкне харанта по голові ?! А ми потім скаржимось, що до нас хєрово янки відносяться. Якщо ми під їх негласним управлінням, то команди дідуся Сема потрібно виконувати швидше, явно швидше. Бо не бачити нам, як маріонеткам, волі .
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 12:30:11, Сегодня [Материал]

совкам нравицца
как там сто лет назад их деды кричали - отнять и поделить.....
Provocateur
5 Agent Provocateur (Provocateur)   • 12:48:35, Сегодня [Материал]

Погоди-погоди, разве Совок - не та самая "вполне себе приличная страна" по твоему же определению? XD
pushistik13
6 Пушистик (pushistik13)   • 13:06:29, Сегодня [Материал]

чего ждать?
в "савке" вы жили под предводительством хохлов Хрущёва и Брежнева и грузина Сталина.
а в СССР жили нормальные люди.
это как Америка для чёрных и для белых, понимать нужно....
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