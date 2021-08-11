«Финансирование терроризма»: компанию Фирташа лишили спецразрешения на титановое месторождение в Житомирской области

"ОГХК направила письмо в Госгеонедра, в котором выдвинула ряд безосновательных обвинений относительно "МГОК", обвинив компанию в "финансировании терроризма и действиях в интересах РФ", ссылаясь на интернет-публикации в СМИ от 2015 года. Соответствующие письма поступили в Госгеонедра, Главное управление СБУ и Офис Генерального прокурора", - говорится в сообщении группы .

"Ведомство сообщило о наличии уголовного дела от 22.01.2015 №4201500000000056, в котором выдвигались обвинения в финансировании терроризма. Однако в настоящее время эти обвинения полностью сняты СБУ в 2020 году в связи с отсутствием состава преступления", - убеждают в Group DF.