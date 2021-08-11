«Финансирование терроризма»: компанию Фирташа лишили спецразрешения на титановое месторождение в Житомирской области

Государственная служба геологии и недр Украины лишила "Междуреченский горно-обогатительный комбинат", который входит в основанную Дмитрием Фирташем
группу компаний Group DF, права на разработку Селищанского месторождения титановых руд, которое находится в Коростенском районе Житомирской области.
Приказ Госслужбы
геологии и недр опубликован на странице соответствующего аукциона, пишет сайт "Буквы
".
Ранее в этом году Государственная служба геологии и недр Украины провела аукцион на разработку Селищанского месторождения титановых руд. Победителем аукциона стал "Междуреченский горно-обогатительный комбинат", который входит в группу компаний Group DF.
Впрочем 4 августа Государственная служба геологии и недр своим приказом лишила комбинат права на разработку месторождения. Победителем аукциона было назначено государственное предприятие "Объединенная горно-химическая компания".
В приказе №569
с подписью руководителя службы Романа Опихама указано, что соответствующее решение было принято в связи с поступлением от правоохранительных органов информации о том, что компания финансирует терроризм в Украине.
9 августа 2021 года Госгеонедры и "ОГХК" заключили договор о купле-продаже спецразрешения на пользование недрами.
По мнению представителей Group DF, пересмотр решения о продаже специального разрешения "был инициирован" ОГХК "при лоббистской поддержке ФГИУ, в управлении которого находится компания".
"ОГХК направила письмо в Госгеонедра, в котором выдвинула ряд безосновательных обвинений относительно "МГОК", обвинив компанию в "финансировании терроризма и действиях в интересах РФ", ссылаясь на интернет-публикации в СМИ от 2015 года. Соответствующие письма поступили в Госгеонедра, Главное управление СБУ и Офис Генерального прокурора", - говорится в сообщении группы.
Согласно заявлению группы, формальным поводом для лишения победы стало письмо Управления СБУ в Житомирской области о наличии уголовного производства в отношении финансирования терроризма.
"Ведомство сообщило о наличии уголовного дела от 22.01.2015 №4201500000000056, в котором выдвигались обвинения в финансировании терроризма. Однако в настоящее время эти обвинения полностью сняты СБУ в 2020 году в связи с отсутствием состава преступления", - убеждают в Group DF.
Group DF намерена обжаловать решение Госгеонедр в суде.
Напомним, 24 июня президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 18 июня о санкциях против бизнесмена Дмитрия Фирташа.
По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, санкции против бизнесмена применены из-за "его участия в титановом бизнесе".