Ночью в Житомире автомобиль сбил женщину: момент ДТП попал на видео

В Житомире автомобиль сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Дорожно-транспортное происшествие произошло ночью 8 августа на проспекте Мира.
Момент ДТП попал на камеры наблюдения Городского информационного центра. Видео опубликовали 10 августа.
На записи с камер видно, как женщина переходила дорогу в пределах перехода, однако затем начала бежать. Пешехода заметил водитель легковушки и успел затормозить, но столкновения избежать не удалось. После аварии к пострадавшей подошли люди, которые находились рядом.
Известно, что в ДТП пострадала 45-летняя женщина. С многочисленными телесными повреждениями её доставили в городскую больницу №2. Сейчас она в тяжелом состоянии.
Вообще хз как таким права дают, я себе не представляю попадание в такое дтп если ты не тупой.
Я думаю нет ни у кого, кроме последнего...
Ночь, встречка (скорее всего с колхоз ксеноном, который слепит будь здоров), тупая овца, которая считает что ее должны все пропустить...
Скорость авто была километров 40 +/-, судя по тому что остановился метров через 10-ть...
Пешеход такой же участник движения как и авто, должен убидится в безопасности маневра...
Это можно сравнить с выездом со второстепенной дороги..
где такое в правилах написано? с какого перепугу их в этих случаях нужно пропускать? потому что им лень 100 метров к пешеходному переходу пройтись? или долго зеленый сигнал ждать? Принципиально никогда таких не пропускаю и не собираюсь.
Другое дело, если пешеход вышел на дорогу на зеленый и загорелся красный, в таком случае согласен, нужно пропускать
Видео в тему. Такое, считаю, должен посмотреть каждый и показать своим родным и близким. После этого перехочется бегать через дороги.
Видео для раши, но для наших дорог тоже очень актуально.
Поэтому она не "побежала" а чуть быстрее пошла, водитель не прав.... не увидел тупо.... (машина у меня есть)