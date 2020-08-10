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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Август » 10 » 13:58:40

Ночью в Житомире автомобиль сбил женщину: момент ДТП попал на видео

Сегодня, 14:40:40 1174 12 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ночью в Житомире автомобиль сбил женщину: момент ДТП попал на видео

 В Житомире автомобиль сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Дорожно-транспортное происшествие произошло ночью 8 августа на проспекте Мира.

Момент ДТП попал на камеры наблюдения Городского информационного центра. Видео опубликовали 10 августа.

На записи с камер видно, как женщина переходила дорогу в пределах перехода, однако затем начала бежать. Пешехода заметил водитель легковушки и успел затормозить, но столкновения избежать не удалось. После аварии к пострадавшей подошли люди, которые находились рядом.



Известно, что в ДТП пострадала 45-летняя женщина. С многочисленными телесными повреждениями её доставили ​​в городскую больницу №2. Сейчас она в тяжелом состоянии.
Тэги: дтп, Житомир
Комментариев: 12
Titan45
1 Виталий (Titan45)   • 15:04:21, Сегодня [Материал]
+2

Он ехал и думал, что она на середине дороги остановится, а она начала бежать....в любом случае он должен был её пропустить так как светофор уже не работал....жаль женщину
starix
2 max starkov (starix)   • 15:36:59, Сегодня [Материал]
+1

я поправлю: он ехал и не думал, на желтый мигающий у пешехода приоритет.
Вообще хз как таким права дают, я себе не представляю попадание в такое дтп если ты не тупой.
andriiua
3 andrii (andriiua)   • 15:46:44, Сегодня [Материал]
0

на видео заметно, что на середине дороги заметив автомобиль женщина ускорила свое движение ... думаю хорошо-непорядочный адвокат может изменить ситуации в пользу водителя, предполагая что женщина хотела покончить жизнь самоубийством.
briz
4 aleks (briz)   • 15:48:31, Сегодня [Материал]
0

понатыкали в городе неуправляемых переходов,- сколько людей пострадало...вот интересно, вне перехода она бы придурка за рулем пропустила и все было бы ок, вот такой парадокс...
melan
5 melan (melan)   • 17:02:11, Сегодня [Материал]
0

сама бросилась на автомобиль
M-KIL
6 Владимир (M-KIL)   • 17:09:58, Сегодня [Материал]
0

... у кого из комментаторов есть авто?
Я думаю нет ни у кого, кроме последнего...
Ночь, встречка (скорее всего с колхоз ксеноном, который слепит будь здоров), тупая овца, которая считает что ее должны все пропустить...
Скорость авто была километров 40 +/-, судя по тому что остановился метров через 10-ть...
Пешеход такой же участник движения как и авто, должен убидится в безопасности маневра...
Это можно сравнить с выездом со второстепенной дороги..
Рашатумбай
7 Александр (Рашатумбай)   • 17:44:48, Сегодня [Материал]
+1

у мене є авто...Може я відкрию Америку, але пішохода в любому випадку потрібно пропускати, навіть без пішохідного переходу, навіть на червоний сигнал світлофору...Інша справа, що він її не побачив вчасно, хоча мав знати, що там перехід, та потрібно бути уважним.
Dezmond
8 Евгений (Dezmond)   • 17:49:56, Сегодня [Материал]
0

"навіть без пішохідного переходу, навіть на червоний сигнал світлофору"
где такое в правилах написано? с какого перепугу их в этих случаях нужно пропускать? потому что им лень 100 метров к пешеходному переходу пройтись? или долго зеленый сигнал ждать? Принципиально никогда таких не пропускаю и не собираюсь.
Другое дело, если пешеход вышел на дорогу на зеленый и загорелся красный, в таком случае согласен, нужно пропускать
starix
11 max starkov (starix)   • 18:21:01, Сегодня [Материал]
0

опа, насосал на права? Как тебе их выдали с таким знанием пдд? Я просто ору с вас. Пешеход ВЕЗДЕ имеет преимущество. Внезапно! представляешь? Ану марш пересдавать, понакупают прав...
starix
12 max starkov (starix)   • 18:25:15, Сегодня [Материал]
0

На видео автомобиль начал тормозить и резко менять траекторию где то за 1 корпус от пешеходника (~5м), остановился он в 4 корпусах после пешеходника (~20 м). Тормозной путь в 25 м это где то с 70-80 км/ч.
Dezmond
9 Евгений (Dezmond)   • 17:57:13, Сегодня [Материал]
+1

https://www.youtube.com/watch?v=vWJApqoukQ0
Видео в тему. Такое, считаю, должен посмотреть каждый и показать своим родным и близким. После этого перехочется бегать через дороги.
Видео для раши, но для наших дорог тоже очень актуально.
bobrikov
10 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 18:14:09, Сегодня [Материал]
+1

она не побежала, а в центре увидила машину и чуть ускорила шаг, она видимо подумала что машина остановиться и поэтому быстрее пытается пройти...я тоже так делаю что бы водитель долго не ждал...то есть делаю быстрее шаг....
Поэтому она не "побежала" а чуть быстрее пошла, водитель не прав.... не увидел тупо.... (машина у меня есть)
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