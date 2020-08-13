76-летняя житомирянка «выиграла» в акции и отдала мошенникам 10 000 гривен

В Житомире пенсионерка поверила в "выигрыш" в акции и отдала мошенникам свои сбережения. О случае мошенничества сообщила полиция Житомирской области.
По словам 76-летней житомирянки, к ней на улице подошел молодой человек. Сказал, что она победила в акции от супермаркета.
Когда они беседовали, подошла еще одна подставная "победительница". Вместе им удалось убедить жертву, что для получения выигрыша нужно подтвердить свою платежеспособность. Дескать, деньги может получить только активный покупатель. В итоге доверчивая пенсионерка дома отдала мошенникам чуть ли не все свои сбережения – 10 тыс. грн.
Организатор "акции" на глазах у старушки положил в конверт ее деньги и добавил туда "призовую" сумму в иностранной валюте. Злоумышленники якобы вручили хозяйке выигрыш и скрылись. Как оказалось, ловкие мошенники успели подменить конверт. Когда женщина открыла его, внутри оказалась порезанная на мелкие кусочки бумага.
Правоохранители ищут лиц, причастных к обману и хищению. Граждан просят не верить организаторам акций, в которых они не принимали участие.