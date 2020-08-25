Людмила Зубко організувала перший у Житомирі тренінг з інфекційної безпеки для освітян

«Від влади надходить дуже суперечлива і неповна інформація про те, як в нових умовах мають працювати школи. По суті, згори на школи передали лише відповідальність, а не допомогу. Але освіта зараз має бути в пріоритеті! Ми розуміємо, наскільки важливим для директорів і вчителів є практичні знання про інфекційну безпеку. Наша команда відкрита і готова ділитися досвідом заради безпеки дітей і вчителів», - заявила Людмила Зубко.