Людмила Зубко організувала перший у Житомирі тренінг з інфекційної безпеки для освітян

У Житомирі 25 серпня вперше відбувся тренінг для вчителів та директорів шкіл щодо організації безпечного навчання в умовах пандемії. На заході освітянам детально пояснили, як створити безпечне середовище у навчальних закладах. Участь у тренінгу взяли близько пів сотні освітян Житомира. Тренінг для житомирських освітян провели фахівці Національної експертної групи з інфекційного контролю NEGIC, епідеміологи з міжнародним сертифікатом.
Ініціатором тренінгу стала підприємиця, голова громадської організації «Житомир, зроби голосніше» Людмила Зубко.
У липні спільно з командою Зубко започаткувала проект «Альтернатива є – безпечна школа» в рамках якого були розроблені Протоколи з інфекційної безпеки для шкіл. Документ також був переданий до Міністерства охорони здоров'я. Практичні тренінги для освітян є одним з основних етапів ініціативи Людмили Зубко. Найближчим часом Людмила Зубко також організує тренінги з інфекційної безпеки для батьків та учнів житомирських шкіл.
Під час тренінгу освітянам розповіли про те, як правильно оцінити заклад з точки зору інфекційної безпеки, як правильно розробити графічні маршрути для школярів, як в умовах пандемії організувати прибирання шкільних приміщень, як забезпечити оптимальні показники повітря тощо.
Фахівці NEGIC назвали найголовніші вимоги для безпечного навчання. Серед них: відчиняти у школах максимальну кількість входів та вікон (для провітрювання), передбачити можливість якісно мити руки і витирати їх паперовими рушниками, не впускати до школи учнів або вчителів з респіраторними симптомами, розробити графік роботи навчального закладу так, щоб максимально розмежувати між собою різні навчальні групи. Епідеміологи також радять кожній школі створити пакет документів, де буде вказуватись графік прибирання, провітрювання, реєстрація температури учнів та персоналу школи.
Пресслужба Людмили Зубко
«Від влади надходить дуже суперечлива і неповна інформація про те, як в нових умовах мають працювати школи. По суті, згори на школи передали лише відповідальність, а не допомогу. Але освіта зараз має бути в пріоритеті! Ми розуміємо, наскільки важливим для директорів і вчителів є практичні знання про інфекційну безпеку. Наша команда відкрита і готова ділитися досвідом заради безпеки дітей і вчителів», - заявила Людмила Зубко.