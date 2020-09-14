Людмила Зубко навчила житомирських батьків захисту від коронавірусу: «Ми не чекаємо, а діємо»

Поки влада перекладає відповідальність за інфекційну безпеку у школах на самих освітян, підприємиця, голова громадської організації "Житомир, зроби голосніше" Людмила Зубко продовжує у місті реалізацію ініційованого нею проєкту "Альтернатива є – безпечна школа". наприкінці серпня вона організувала перший у Житомирі тренінг з інфекційної безпеки для освітян, а в суботу, 12 вересня, відбувся тренінг для батьків учнів.
Як зазначила Зубко, ситуація така, що сподіватись на адекватні дії влади – і центральної, і місцевої – марно: "Маємо розраховувати самі на себе. Ми з командою не чекаємо, а діємо. У рамках проекту "Альтернатива є – безпечна школа" ми провели перший у нашому місті тренінг з інфекційної безпеки для батьків. Наша мета – озброїти знаннями з епідеміологічної безпеки якомога більшу кількість людей. Заради того, щоб діти вчилися у школах, батьки могли працювати на роботі і всі були здоровими".
На думку Людмили Зубко
, влада вже показала звою нездатність ефективно протидіяти поширенню коронавірусу, тому діяти треба самостійно.
Тренінг для батьків було проведено у рамках проєкту "Альтернатива є – безпечна школа" міжнародно сертифікованими епідеміологами з Національної експертної групи з інфекційного контролю NEGIC.
Зубко нагадала, що за перші два тижні навчання в Україні на самоізоляцію вже було відправлено півтори сотні класів, серед яких опинилися й житомирські. Батьки й діти знову змушені переходити на дистанційне навчання, а у Житомирському обласному лабораторному центрі вже закінчуються тест-системи.
Тим часом, як зазначає Зубко, замість того, щоб кошти з коронавірсного фонду спрямувати на забезпечення безпечної освіти, влада їх закатує в асфальт. На безпечну освіту із цього фонду виділено 0 гривень. "Пріоритети виставлені неправильно. Найперше – це здоров'я людей! Вже потім – дороги".
Правила безпечної поведінки мають розуміти усі учасники шкільного процесу – батьки, діти, й вчителі, - наголошує Людмила Зубко.
З нею погоджується також голова Національної експертної групи з інфекційного контролю Андрій Александрін
, який каже: "Більша частина інфікувань відбувається вдома. Тому дуже важливо, щоб батьки розуміли усі вимоги, які виставляються для роботи у навчальних закладах і щоб, коли вони приходять додому, також застосовували там ці знання. Тоді не буде таких серйозних наслідків".
Своїм враження від тренінгу поділилася також одна з учасниць, житомирянка Інна: "Нам з різних сторін доносять багато інформації, але воно все дуже розсіяне і часто суперечить одне одному і навіть здоровому глузду. Тут на тренінгу зібрано все в одному місці – і для батьків, і для дітей, і для вчителів".
Трансляцію тренінгу викладено на офіційній сторінці Людмили Зубко
у Facebook.
Нагадаємо, проєкт Людмили Зубко "Альтернатива є – безпечна школа"
розпочався у Житомирі наприкінці липня з перевірки інфекційної безпеки у школі "Сяйво". На підставі отриманих даних фахівцями-епідеміологами NEGIC було розроблено Протоколи, які потім було передано до МОЗ. 25 серпня у Житомирі Людмила Зубко організувала тренінг з інфекційної безпеки для педагогів Житомира.