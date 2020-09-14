Людмила Зубко навчила житомирських батьків захисту від коронавірусу: «Ми не чекаємо, а діємо»

Як зазначила Зубко, ситуація така, що сподіватись на адекватні дії влади – і центральної, і місцевої – марно: "Маємо розраховувати самі на себе. Ми з командою не чекаємо, а діємо. У рамках проекту "Альтернатива є – безпечна школа" ми провели перший у нашому місті тренінг з інфекційної безпеки для батьків. Наша мета – озброїти знаннями з епідеміологічної безпеки якомога більшу кількість людей. Заради того, щоб діти вчилися у школах, батьки могли працювати на роботі і всі були здоровими".