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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Август » 12 » 13:37:13

До проєкту «Альтернатива є – безпечна школа» Людмили Зубко приєдналась школа з 1300 учнями   PR  

Сегодня, 13:45:53 363 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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До проєкту «Альтернатива є – безпечна школа» Людмили Зубко приєдналась школа з 1300 учнями
До проєкту "Альтернатива є – безпечна школа", який ініціювала підприємиця, засновниця ГО "Житомир, зроби голосніше" Людмила Зубко, долучилася Недільна школа при Свято-Михайлівському кафедральному соборі, в якій навчаються 1300 учнів. Школа пройде фахову процедуру з організації безпечного навчального середовища в умовах пандемії.

Вже цього тижня у Недільній школі почався перший етап проєкту, на якому фахівці Національної експертної групи з інфекційного контролю NEGIC на чолі з лікарем-епідеміологом Андрієм Александріним провели перевірку приміщень з точки зору інфекційної безпеки. Після цього будуть розроблені рекомендації для цієї школи щодо того, як уберегтися від інфекційних загроз.
 

"У нас є два виходи: або жити і боротися, або отримати покоління безробітних батьків та неосвічених дітей. Тому для мене дуже важливо, щоб до проєкту долучалося якомога більше шкіл. Сидіти і нічого не робити – це найстрашніше, що може відбуватися в умовах інфекційної загрози", - наголосила Людмила Зубко.


Вона наголосила, що мета проєкту – на 90% знизити інфекційні ризики у школах.
 

“У нас є досвід, є команда. І ми готові не тільки теоретично розповідати про правила безпеки, а відпрацьовувати повний комплекс заходів на прикладі конкретних шкіл", - наголосила Людмила Зубко.


Найближчим часом команда Зубко планує провести у Житомирі тренінги для учнів, батьків та вчителів. Вона заявила про свою відкритість до надання практичнх рекомендацій іншим навчальним закладам міста. Щоб приєднатися до проєкту "Альтернатива є – безпечна школа", достатньо заповнити чеклист самоперевірки своєї школи. Спеціальна анкета розроблена фахівцями з інфекційного контролю. Подальший алгоритм викладений на сайті https://zubko.com.ua/safeschool.


Пресслужба Людмили Зубко

Тэги: Житомир, воскресная школа, отец Богдан, Людмила Зубко
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