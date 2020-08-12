До проєкту «Альтернатива є – безпечна школа» Людмили Зубко приєдналась школа з 1300 учнями

До проєкту "Альтернатива є – безпечна школа", який ініціювала підприємиця, засновниця ГО "Житомир, зроби голосніше" Людмила Зубко, долучилася Недільна школа при Свято-Михайлівському кафедральному соборі, в якій навчаються 1300 учнів. Школа пройде фахову процедуру з організації безпечного навчального середовища в умовах пандемії.

"У нас є два виходи: або жити і боротися, або отримати покоління безробітних батьків та неосвічених дітей. Тому для мене дуже важливо, щоб до проєкту долучалося якомога більше шкіл. Сидіти і нічого не робити – це найстрашніше, що може відбуватися в умовах інфекційної загрози", - наголосила Людмила Зубко.

“У нас є досвід, є команда. І ми готові не тільки теоретично розповідати про правила безпеки, а відпрацьовувати повний комплекс заходів на прикладі конкретних шкіл", - наголосила Людмила Зубко.

Вже цього тижня у Недільній школі почався перший етап проєкту, на якому фахівці Національної експертної групи з інфекційного контролю NEGIC на чолі з лікарем-епідеміологом Андрієм Александріним провели перевірку приміщень з точки зору інфекційної безпеки. Після цього будуть розроблені рекомендації для цієї школи щодо того, як уберегтися від інфекційних загроз.Вона наголосила, що мета проєкту – на 90% знизити інфекційні ризики у школах.



Найближчим часом команда Зубко планує провести у Житомирі тренінги для учнів, батьків та вчителів. Вона заявила про свою відкритість до надання практичнх рекомендацій іншим навчальним закладам міста. Щоб приєднатися до проєкту "Альтернатива є – безпечна школа", достатньо заповнити чеклист самоперевірки своєї школи. Спеціальна анкета розроблена фахівцями з інфекційного контролю. Подальший алгоритм викладений на сайті https://zubko.com.ua/safeschool.





Пресслужба Людмили Зубко



