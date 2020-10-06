Людмила Зубко живе Житомиром і зробить це місто комфортним – нардеп від «ЄС» Софія Федина

Людмила Зубко, яка йде на вибори міського голови від партії «Європейська Солідарність», здатна зробити Житомир успішним містом для людей. Про це заявила народна депутатка від «ЄС» Софія Федина під час візиту до Житомира у понеділок, 5 жовтня.
«Мені пані Людмила імпонує тим, що вона прямо і чітко буде йти вперед, пробиватиме стіни задля того, щоби досягти конкретно проставленого результату. Вона бачить ціль – і змітає перешкоди! Людмила Зубко живе Житомиром і для неї результат – це комфортне місто», - зазначила Федина.
Народна депутатка нагадала, що Людмила Зубко за фахом інженер, працювала в будівельній галузі, заснувала ГО «Житомир, зроби голосніше» і втілила в життя понад півсотні важливих соціальних проєктів. Тому Зубко має всі необхідні якості, щоб ставати до роботи і розбудовувати місто на посаді мера.
Водночас ті, хто не спромігся за 5 років виконати свої зобов’язання перед громадою, мають піти.
«У них було достатньо часу, а тепер вони розказують, що вони щось там зробили, а все решта – це у них плани, плани… Ну, вибачайте, хлопці, у вас була можливість це зробити. Можливо, час відійти в сторону і допомогти іншим – більш цілеспрямованим людям, які зможуть довести до пуття те, що вам не вдалося», - наголосила Федина.
Народна депутатка також звернулася до житомирян із закликом обов’язково прийти на виборчі ділянки 25 жовтня, не втрачати шанс особисто вплинути на майбутнє міста і обрати людей, які зможуть зробити Житомир комфортним і успішним.
Програма кандидатки на посаду міського голови Людмили Зубко доступна за посиланням: "МАНІФЕСТ УСПІШНОГО МІСТА ДЛЯ ЛЮДЕЙ"
Пресслужба Людмили Зубко, кандидатки на посаду міського голови від партії «Європейська Солідарність»