Людмила Зубко живе Житомиром і зробить це місто комфортним – нардеп від «ЄС» Софія Федина

«Мені пані Людмила імпонує тим, що вона прямо і чітко буде йти вперед, пробиватиме стіни задля того, щоби досягти конкретно проставленого результату. Вона бачить ціль – і змітає перешкоди! Людмила Зубко живе Житомиром і для неї результат – це комфортне місто», - зазначила Федина.

«У них було достатньо часу, а тепер вони розказують, що вони щось там зробили, а все решта – це у них плани, плани… Ну, вибачайте, хлопці, у вас була можливість це зробити. Можливо, час відійти в сторону і допомогти іншим – більш цілеспрямованим людям, які зможуть довести до пуття те, що вам не вдалося», - наголосила Федина.