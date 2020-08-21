Матвій Хренов разом з командою «Житомир, дій!» презентували нову партію, з якою йдуть на місцеві вибори

20 серпня, у історичному центрі Житомира, просто неба на Замковій горі, відбулась презентація нової політичної сили «Партія розвитку громад», яку очолив Матвій Хренов, екс-заступник міського голови Житомира, а нині вже кандидат на посаду міського голови.
За словами Матвія, політична сила «Партія розвитку громад» народилася в результаті об’єднання учасників громадської організації «Житомир, дій!», які працювали разом на стратегічних сесіях.
- Пам’ятаєте, Мартін Лютер Кінг казав «Я маю мрію». Тоді це була утопія, але в наш час це стало реальністю. Я теж маю мрію, я хочу щоб Житомир був сучасним, європейським містом, де б хотіли жити мої діти, хотіли б, а не просто жили. Для цього необхідно об’єднати фахових людей, і ми це зробили. ГО «Житомир, дій!» це спільнота, яка об’єднала таких різних людей, з бажанням розвивати наше місто… Ще два місяці тому нас було шестеро, ми сиділи у кав’ярні і не дуже розуміли, що треба робити, а сьогодні нас вже 60, та це лише початок.
Замкова гора - для мене це символічне місце, яке показує Житомир. Воно гарне, історичне, перспективне та одночасно захаращене, не розвинуте, не наповнене змістом. І так само усе місто. Щоб воно стало кращим нам потрібна цільна картинка, наповнена змістом, а не точкові рішення, - заявив Матвій Хренов, лідер громадського руху «Житомир, дій!».
І для того, щоб це реалізувати, учасники громадського об’єднання вирішили взяти участь у нинішніх місцевих виборах, та спробувати завести у Житомирську міську раду свою команду. Матвій та однодумці на стратегічних сесіях, працюючи разом, за участі менеджера-економіста, засновника Києво-Могилянської бізнес-школи Павла Шеремети, створили програму дій.
«Ми написали її самі, це програма про людей, «людиноцентризм», людина у центрі. Вона побудована на чотирьох принципах: Перше – безпека, будь яка наша дія має бути безпечна в цьому місті. Відкритість – важливо відкрити Житомир, зробити його доступним житомирянам. Розвиток – розвиток міста та сервіс, яких не вистачає у місті. Житомир, дій! З нами зібрались люди дії.», - пояснив Матвій Хренов
Матвій Хренов
Про програму партії, яка пізніше буде публічно представлена житомирянам, розповідає учасниця команди, засновниця шахової школи «Інтелект», Олена Харчишина: «Ми не будували повітряні замки. По кожному напрямку були розроблені проєкти: короткострокові, які можна реалізувати протягом пів року, та показати їх, а також проєкти з реалізацією на 5 років. Водночас ми не зупиняємося на програмі, далі буде розроблена карта, де будуть позначенні усі проблеми районів. Наші кандидати у депутати будуть спілкуватися з житомирянами та збирати інформацію для цієї карти.»
Про структуру партії «Партія розвитку громад» розповів її представник, підприємець та адвокат, Дмитро Вернидуб: - «Наша громадська організація та партія - це синергія людей, яким не байдуже, як виглядає наше місто, що про нього пишуть у соцмережах, якої думки про нього туристи. Наша партія створюється з низу до верху. Жодна з національних політсил не приведе нам у Житомир інвестора, це цікаво лише нам – мешканцям Житомира. І наші люди, майбутні кандидати у депутати Житомирської міської ради готові працювати на інвестиції та покращувати життя.
Ми взяли на себе зобов’язання, що наш офіс працюватиме і далі, незалежно від результатів виборів. З нами сильні, гідні, чесні та порядні люди. Ми відкрито та прозоро організуємо жеребкування, і у виборчих бюлетенях навпроти прізвища кандидата від нашої політсили буде стояти той номер, яким йому випаде на прозорому жеребкуванні.»
Кандидатами у депутати від партії «Партія розвитку громад» мають намір стати і діючі депутати Житомирської міської ради, і ті, хто вже працював та реалізовував міські проєкти. Розповідає Іван Фурлет: «5 років тому наша команда «Демальянсу» делегувалась та пішла до міської ради, і нам вдалося реалізувати низку проєктів, які стали прикладом для всієї України. У нас є досвід управління містом. Матвій Хренов одним з перших змінював первинну ланку медицини. Дмитро Ткачук показав приклад реформування транспорту та запустив електронний квиток у Житомирі. Та цього замало для системних змін. Потрібна команда цілеспрямованих, зі спільними принципами, які будуть довіряти один одному. Я сьогодні серед них. Ми делегуємо наших представників «Демальянсу» на місцеві вибори спільно з «Партією розвитку громад».
До «Житомир, дій!» та «Партії розвитку громад» долучився і житомирський підприємець, Олександр Воєвуцький. Він пояснив, що йому важливо, яким буде Житомир, в якому рости та жити їхнім з дружиною трьом донечкам: «Ми не є політиками в класичному розумінні, ми - це об’єднання житомирян з конкурентним баченням, як зробити Житомир кращим. Кожен з нас досвідчений у своїй галузі, у кожного є ідеї для міста, які ми перетворюємо у проєкти. Це потрібно мені, бо це моє місто, тут живе моя родина. Мені важливо, як підприємцю, платнику податків, щоб міська влада вела діалог з бізнесом, допомагала молодим підприємцям реалізовувати свої бізнес-ідеї, спрощувала процедуру ведення бізнесу у місті. Як роботодавцю, мені важливо, щоб житомиряни жили і працювали у нашому місті, щоб вони не хотіли тікати у інші міста та країни. А як батькові трьох донечок, мені важливо, щоб вони отримали якісну позашкільну освіту, медицину і вони не хотіли тікати звідси».
Розповідає голова обласного осередку ПП «Демократична Сокира», Юлія Чепюк, яка теж увійшла до команди Матвія: – «Демократична сокира» йде на місцеві вибори разом з «Партією розвитку громад», бо ми хочемо втілювати якісні зміни у місті у хорошій компанії, а компанія зібралася дуже хороша. Коли Матвій запросив нас долучитися до руху «Житомир, дій!», я подивилася на людей і сказала: «Ми просто не можемо пройти повз, ми маємо бути тут».
Наостанок презентації Матвій Хренов зазначив, що вперше у Житомирі, партія проведе праймеріз на перші місця по округах. Він також запросив житомирян до перегляду стріму у на сторінці у Facebook: https://www.facebook.com/zhytomyrdii/
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Долучитися до команди можна за посиланнями:
✓Telegram: https://t.me/zhytomyrdii
✓Viber: https://cutt.ly/4db3lcj
✓ YouTube: https://cutt.ly/Xdb3EYd
А как же его партия "Голос" в которую он вступил "не по приколу"? Или все же по приколу?