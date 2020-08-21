Матвій Хренов разом з командою «Житомир, дій!» презентували нову партію, з якою йдуть на місцеві вибори

- Пам’ятаєте, Мартін Лютер Кінг казав «Я маю мрію». Тоді це була утопія, але в наш час це стало реальністю. Я теж маю мрію, я хочу щоб Житомир був сучасним, європейським містом, де б хотіли жити мої діти, хотіли б, а не просто жили. Для цього необхідно об’єднати фахових людей, і ми це зробили. ГО «Житомир, дій!» це спільнота, яка об’єднала таких різних людей, з бажанням розвивати наше місто… Ще два місяці тому нас було шестеро, ми сиділи у кав’ярні і не дуже розуміли, що треба робити, а сьогодні нас вже 60, та це лише початок.



Замкова гора - для мене це символічне місце, яке показує Житомир. Воно гарне, історичне, перспективне та одночасно захаращене, не розвинуте, не наповнене змістом. І так само усе місто. Щоб воно стало кращим нам потрібна цільна картинка, наповнена змістом, а не точкові рішення, - заявив Матвій Хренов, лідер громадського руху «Житомир, дій!».

«Ми написали її самі, це програма про людей, «людиноцентризм», людина у центрі. Вона побудована на чотирьох принципах: Перше – безпека, будь яка наша дія має бути безпечна в цьому місті. Відкритість – важливо відкрити Житомир, зробити його доступним житомирянам. Розвиток – розвиток міста та сервіс, яких не вистачає у місті. Житомир, дій! З нами зібрались люди дії.», - пояснив Матвій Хренов

Матвій Хренов

Про структуру партії «Партія розвитку громад» розповів її представник, підприємець та адвокат, Дмитро Вернидуб: - «Наша громадська організація та партія - це синергія людей, яким не байдуже, як виглядає наше місто, що про нього пишуть у соцмережах, якої думки про нього туристи. Наша партія створюється з низу до верху. Жодна з національних політсил не приведе нам у Житомир інвестора, це цікаво лише нам – мешканцям Житомира. І наші люди, майбутні кандидати у депутати Житомирської міської ради готові працювати на інвестиції та покращувати життя.



Ми взяли на себе зобов’язання, що наш офіс працюватиме і далі, незалежно від результатів виборів. З нами сильні, гідні, чесні та порядні люди. Ми відкрито та прозоро організуємо жеребкування, і у виборчих бюлетенях навпроти прізвища кандидата від нашої політсили буде стояти той номер, яким йому випаде на прозорому жеребкуванні.»