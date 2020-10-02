Людмила Зубко: «Показник ефективності – рейтинг міста, а не мера»

"Я вважаю, що показник ефективності – це успішний рейтинг міста, а не мера. Можливо, міський голова наразі задоволений своїм рейтингом, але треба запитати у людей, чи задоволені вони ситуацією у Житомирі", - відмітила Зубко, відповідаючи на питання про рейтинги її основного конкурента на виборах.



"У нас величезна проблема із чистою водою, місто отримало 39 млн доларів кредиту від Світового банку, але результату – чистої води із крану – житомиряни не отримали. Люди три роки протестують проти будівництва заправки біля житлових будинків на проспекті Незалежності, але їх ніхто не почув. В мікрорайонах міста не має публічних просторів, але будуються нові будинки, в яких немає місця для інфраструктури дитсадків. У самому центрі міста, як привид, стоїть будівля уже не діючого кінотеатру "Жовтень", який можна було б перетворити на крутий громадський простір міжнародного рівня. Замість цього там дах в аварійному стані, а в занедбаному фойє зробили базар із продажу спідньої білизни, шкарпеток і саджанців. В результаті – кожен другий житомирянин хоче виїхати за кордон", - сказала Зубко.