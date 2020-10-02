Людмила Зубко: «Показник ефективності – рейтинг міста, а не мера»

Кандидатка на посаду міського голови Житомира від партії "Європейська Солідарність" Людмила Зубко в інтерв’ю LB.ua
натякнула на те, що для чинного мера Сергія Сухомлина важливішими є його власні рейтинги, а не рейтинги міста. Адже Житомир і досі залишається на 16-му місті у рейтингу комфортності українських міст.
"Я вважаю, що показник ефективності – це успішний рейтинг міста, а не мера. Можливо, міський голова наразі задоволений своїм рейтингом, але треба запитати у людей, чи задоволені вони ситуацією у Житомирі", - відмітила Зубко, відповідаючи на питання про рейтинги її основного конкурента на виборах.
Вона вказала на той факт, що існує низка серйозних та довготривалих проблем, які нинішня влада не в змозі вирішити. Серед них – проблема із якісним водопостачанням та загальний брак стратегічного мислення при розвитку місцевої інфраструктури.
"У нас величезна проблема із чистою водою, місто отримало 39 млн доларів кредиту від Світового банку, але результату – чистої води із крану – житомиряни не отримали. Люди три роки протестують проти будівництва заправки біля житлових будинків на проспекті Незалежності, але їх ніхто не почув. В мікрорайонах міста не має публічних просторів, але будуються нові будинки, в яких немає місця для інфраструктури дитсадків. У самому центрі міста, як привид, стоїть будівля уже не діючого кінотеатру "Жовтень", який можна було б перетворити на крутий громадський простір міжнародного рівня. Замість цього там дах в аварійному стані, а в занедбаному фойє зробили базар із продажу спідньої білизни, шкарпеток і саджанців. В результаті – кожен другий житомирянин хоче виїхати за кордон", - сказала Зубко.
При цьому, за словами кандидатки в мери, кошти на реалізацію змін у міської влади є - як свої, так і виділені державою. На її думку, через некомпетентність міської влади Житомир розвивається занадто повільно.
"Командний результат – це, наприклад, гімназія №3, на реконструкцію якої з держбюджету уряд виділив майже 56 млн грн - більше половини вартості всієї реконструкції. Нове вуличне освітлення, на яке держава виділила 12,3 млн грн, а місто дало лише 1,3 млн. Дитсадочок №58 на Крошні, на реконструкцію якого держава дала 22 млн грн, а місто лише 780 тисяч. З такою підтримкою можна було зробити значно більше. Житомир заслуговує на більше"
, - переконана вона.
"На місці не вистачило хисту, ефективного управління, правильно розставлених пріоритетів. Мер повинен бути передусім господарем, менеджером. На жаль, мер перетворився на політика, а господар кудись зник"
, - підсумувала Зубко.
Пресслужба кандидатки у міські голови Житомира від партії "Європейська Солідарність" Людмили Зубко