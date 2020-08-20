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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Август » 20 » 14:11:04

«Слуга Народу» визначилася з кандидатом на посаду міського голови Житомира   PR  

Сегодня, 14:21:48 1293 26 Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Слуга Народу» визначилася з кандидатом на посаду міського голови Житомира

 «Слуга Народу» визначилася з кандидатом на посаду міського голови  Житомира. Ним став ректор "Житомирської політехніки" Віктор Євдокимов. Ця людина знає як вибудувати успішну та функціональну інституцію. Що і довела, провівши повну реновацію університету. Досконало володіє навичками кризового менеджера та відповідально підходить до кожної неординарної проблеми.

Ректор Державного університету «Житомирська політехніка», який за роки своєї діяльності на цій посаді реалізував низку ініціатив. Завдяки цьому виш піднявся в рейтингу кращих закладів вищої освіти.

Доктор економічних наук зі спеціальності «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)», має більше сотні наукових робіт, нагороджений Грамотою Національного агентства з питань державної служби України, Заслужений діяч науки і техніки України.

Презентація передвиборчої програми відбудеться на початку вересня, де Віктор Євдокимов поділиться своїм баченням покрокової розбудови міста.


Пресслужба Житомирської обласної організації політичної партії «Слуга Народу»
 
Тэги: кандидат в мэры, Житомир, Евдокимов, Слуга народу
Комментариев: 26
master_zr
1 master (master_zr)   • 15:28:24, Сегодня [Материал]
-6

єдиний нормальний кандидат!
я особосто проти ЗЕ партії але його підтримаю !!!!
Provocateur
2 Agent Provocateur (Provocateur)   • 15:47:15, Сегодня [Материал]
+4

1. Зв'язок із Моспатріархатом, навіть на низовій "посаді" лишає "осадочєк" на все життя. Тут залишаються і залишатимуться цілком закономірні запитання.
2. Мерство Буравкова довело, що з керівника успішного підприємства не завжди виходить успішний міський голова. З іншого боку, досвід ректора суттєво більше корелює з муніципальним управлінням, ніж досвід бізнесмена. Щодо розвитку "Житомирської політехніки" за ректорства Євдокимова питань особливо нема, тут справді є помітні здобутки.
Sams2
4 Семенюк Александр (Sams2)   • 16:10:47, Сегодня [Материал]
-5

Совсем недавно вся Украина была с "Моспатриархатом", и что с того?
Не аргумент.
Provocateur
10 Agent Provocateur (Provocateur)   • 16:50:50, Сегодня [Материал]
-1

"Совсем недавно" = при Совку? Коли вибір був між РПЦ та КПРС? У часи незалежності ніколи вся Україна не була з МП. Так що не видавай бажане за дійсне.
SlavaNibiru
12 Святослав (SlavaNibiru)   • 16:53:46, Сегодня [Материал]
-4

Після незалежності і до Томосу більшість українських вірян була з МП. Добре це, чи погано - вже інше питання. Але статистика річ вперта.
https://risu.ua/statistika-cerkov-i-religijnih-organizacij-ukrayini_t4242
Provocateur
13 Agent Provocateur (Provocateur)   • 16:55:33, Сегодня [Материал]
+1

Статистика - річ уперта, саме так: https://www.religion.in.ua/news/vazhlivo/41031-45-opitanx-ukrayinciv-vidnosyat-sebe-do-upc-kp-17-do-upc-mp.html
SlavaNibiru
15 Святослав (SlavaNibiru)   • 16:57:38, Сегодня [Материал]
-4

2018 рік. Ті ж самі дані до початку війни перевірте.
Provocateur
18 Agent Provocateur (Provocateur)   • 17:15:48, Сегодня [Материал]
+1

Перевірив: https://tyzhden.ua/News/180999 - плюс-мінус однаково. Як не крути, а подача ватного Sams2, що "вся Україна", не витримує елементарного фактчеку. А до зв'язків Євдокимова все рівно лишаються питання. І тут справді не суть, як ці (можливі) зв'язки були формалізовані - через МП чи через мутних ригів. Суть, що це все одна гебешна шобла. (Просто уніформа різна: одні з погонами, інші в рясах, треті просто в дорогих піНжаках, хе-хе.)
SlavaNibiru
7 Святослав (SlavaNibiru)   • 16:39:41, Сегодня [Материал]
-6

Перший аргумент внікуди. З моспатріархатом до 1991 був Філарет (до того ж був на другому місці у корита), що аж ніяк не завадило йому стати духовним лідером у свідомості націоналістів. Куди серйозніше питання - це зв'язки кандидата з сірими кардиналами вищого ешелону влади, яких ще за Януковича прикормлював моспатріархат.
Sams2
8 Семенюк Александр (Sams2)   • 16:47:09, Сегодня [Материал]
-5

Для нормального человека любой патриархат - не аргумент. Ну неужели всерьёз религию можно считать чем-то значимым?
Provocateur
11 Agent Provocateur (Provocateur)   • 16:51:22, Сегодня [Материал]
+4

#КакаяРазніца
Sams2
14 Семенюк Александр (Sams2)   • 16:57:31, Сегодня [Материал]
-5

Между париархатами? Никакой.
SlavaNibiru
17 Святослав (SlavaNibiru)   • 17:07:23, Сегодня [Материал]
-2

Найцікавіше те, що для атеїстів-шароварників різниця суттєва, на відміну від пересічних вірян))
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:07:31, Сегодня [Материал]
-8

На 2. Здоровенькі були. а щого це ви взяли, що Буравков був поганим Мєром. Я наприклад знаю (оцінював) що це був один із найкращих Мєрів за тридцять років. До речі , а чому Буравков не видвигае свою кандидатуру? Я думаю. що всі кандидати погодятся і обьеднаются навкруги ціеі людини....звісно окрім шобла Сухомліна.
SlavaNibiru
9 Святослав (SlavaNibiru)   • 16:49:15, Сегодня [Материал]
+1

Все попереду. Він нещодавно прес-реліз робив разом з пенсіонерами-чекістами партії "Сила і честь".
Sams2
5 Семенюк Александр (Sams2)   • 16:11:37, Сегодня [Материал]
-6

Ну хоть экономист. Да и люди о нем хорошо отзываются.
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:21:08, Сегодня [Материал]
-5

Вчора оцінювали мєрів і скажу вам що кепські діла
galapagos
16 Джордж (galapagos)   • 17:00:48, Сегодня [Материал]
+11

Знаем мы этот инкубатор по вылупливанию учоннных... из говна и палок.
Читаем:

Євдокимов В.О.
Економічне обгрунтування процесу інвестиційного проектування в промисловості: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.01
Переводим : на пальцах с большим количеством воды доказываем что инвестиция это хорошо.
Бред сивой кобылы

Євдокимов В. В.
Концепція інтегрованої системи бухгалтерського обліку: теорія, методологія, організація: автореф. дис. ... д-ра екон. наук
Переводим: 1С Бухгалтерия это хорошо.
Бред сивой кобылы.

Лет 20 назад набирал парочку - тройку таких икономических дисеров Полутеха от безденежья. Долго смеялся местами... Смесь бреда и воды.
Ничего общего чтобы было ясно с ноукой это всё не имеет. Чувак в мировой классификации не дотягивает до PhD.

Ну и зелёная слизь вдобавок.
Armen21
19 МАКС (Armen21)   • 17:28:44, Сегодня [Материал]
+7

Автор, никому нафиг не нужных книг( ну разве , что для бабла и званий , себе любимому)
viewer
20 Name Surname (viewer)   • 18:17:10, Сегодня [Материал]
+6

Ви подивіться який зачотний тролінг "Слуг народа" у нас в місті
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3460515840666003&set=a.146846552032965&type=3
pushistik13
21 Пушистик (pushistik13)   • 18:41:57, Сегодня [Материал]
-7

судя по визгу, поднятому ущемлённым меньшинством соевого патриархата - годный кандидат. Среди других кандидатов конечно.
Provocateur
22 Agent Provocateur (Provocateur)   • 19:44:32, Сегодня [Материал]
+4

Та не гони! Этот какой-то мутный. Если выберут, может начать метаться, "и нашим, и вашим", как ЗЕля. За Леонченко голосовать нада! Она точно своя в доску. Ну или тогда две галочки сразу - за этого и за Леонченко, чтоб уже наверняка!
pushistik13
25 Пушистик (pushistik13)   • 20:33:11, Сегодня [Материал]
-6

как можно голосовать за кандидата в меры с электронной почтой танюша2812@укро.нет?

мы, ватники подождём. Может Путин таки сжалицца и пришлёт какого-нибудь толкового маёра с опытом командования ротой.
Provocateur
26 Agent Provocateur (Provocateur)   • 21:13:38, Сегодня [Материал]
0

Народного губернатора, ага. С во-о-от таким многолетним опытом употребления тяжких наркотиков. XD
andriiua
23 andrii (andriiua)   • 20:07:48, Сегодня [Материал]
+6

"має більше сотні наукових робіт" - с таким багажем знаний прям праффесор

знаем как эти работы делаются, в которых 99 процентов плагианта, а 1% титутльный лист
1-10 11-11
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