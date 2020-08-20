«Слуга Народу» визначилася з кандидатом на посаду міського голови Житомира. Ним став ректор "Житомирської політехніки" Віктор Євдокимов. Ця людина знає як вибудувати успішну та функціональну інституцію. Що і довела, провівши повну реновацію університету. Досконало володіє навичками кризового менеджера та відповідально підходить до кожної неординарної проблеми.
Ректор Державного університету «Житомирська політехніка», який за роки своєї діяльності на цій посаді реалізував низку ініціатив. Завдяки цьому виш піднявся в рейтингу кращих закладів вищої освіти.
Доктор економічних наук зі спеціальності «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)», має більше сотні наукових робіт, нагороджений Грамотою Національного агентства з питань державної служби України, Заслужений діяч науки і техніки України.
Презентація передвиборчої програми відбудеться на початку вересня, де Віктор Євдокимов поділиться своїм баченням покрокової розбудови міста.
Пресслужба Житомирської обласної організації політичної партії «Слуга Народу»
я особосто проти ЗЕ партії але його підтримаю !!!!
2. Мерство Буравкова довело, що з керівника успішного підприємства не завжди виходить успішний міський голова. З іншого боку, досвід ректора суттєво більше корелює з муніципальним управлінням, ніж досвід бізнесмена. Щодо розвитку "Житомирської політехніки" за ректорства Євдокимова питань особливо нема, тут справді є помітні здобутки.
Не аргумент.
https://risu.ua/statistika-cerkov-i-religijnih-organizacij-ukrayini_t4242
Читаем:
Євдокимов В.О.
Економічне обгрунтування процесу інвестиційного проектування в промисловості: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.01
Переводим : на пальцах с большим количеством воды доказываем что инвестиция это хорошо.
Бред сивой кобылы
Євдокимов В. В.
Концепція інтегрованої системи бухгалтерського обліку: теорія, методологія, організація: автореф. дис. ... д-ра екон. наук
Переводим: 1С Бухгалтерия это хорошо.
Бред сивой кобылы.
Лет 20 назад набирал парочку - тройку таких икономических дисеров Полутеха от безденежья. Долго смеялся местами... Смесь бреда и воды.
Ничего общего чтобы было ясно с ноукой это всё не имеет. Чувак в мировой классификации не дотягивает до PhD.
Ну и зелёная слизь вдобавок.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3460515840666003&set=a.146846552032965&type=3
мы, ватники подождём. Может Путин таки сжалицца и пришлёт какого-нибудь толкового маёра с опытом командования ротой.
знаем как эти работы делаются, в которых 99 процентов плагианта, а 1% титутльный лист