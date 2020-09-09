Партія «Слуга Народу» на Житомирщині представила свою команду та поведе на вибори 2000 кандидатів. ФОТО

8 вересня просто неба на території Державного університету «Житомирська політехніка» політична партія «Слуга Народу» у Житомирській області представила свою місцеву команду, з якою буде брати участь у місцевих виборах.
Команду кандидатів представив Андрій Клочко, народний депутат України, голова Житомирської обласної організації партії «Слуга Народу». На презентації також був присутній Президент України Володимир Зеленський. Він побажав учасникам команди – майбутнім кандидатам успіху.
Представляючи команду кандидатів, голова Житомирської обласної організації партії «Слуга Народу» Андрій Клочко
, зазначив наступне: - «Команда партії «Слуга народу» Житомирщини йде на місцеві вибори. Ми робимо цей крок - бо ми відчуваємо свою відповідальність за долі окремих людей і долю всієї України, бо ми любимо Житомирщину і нас мобілізує політична воля Президента України - Володимира Зеленського. Одним з найбільших досягнень нашої нової влади – стало те, що вперше за 29 років існування нашої держави корупції у вищих кабінетах влади більше немає. Того ж самого ми повинні добитися і на місцевому рівні. Влада на місцях має бути чесною, розумною і професійною. Ми згуртовані, ми мотивовані, ми професійні. В нашій команді вчені та менеджери, підприємці та ветерани, лікарі та освітяни.»
Кандидатом на посаду Житомирського міського голови від партії «Слуга народу» буде ректор державного університету «Житомирська політехніка» Віктор Євдокимов.
Також до команди увійшли:
- Голова Житомирського обласного штабу партії «Слуга Народу», громадський діяч, засновник та керівник юридичної компанії – Олександр Дмитрук, майбутній кандидат на посаду депутата Житомирської обласної ради.
- Хірург, завідувач відділення обласної клінічної лікарні імені Гербачевського, експерт управління охорони здоров'я Житомирської ОДА – Роман Борущак, майбутній кандидат на посаду депутата Житомирської обласної ради.
- Проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку Поліського національного університету, доктор наук, професор – Людмила Романчук, майбутня кандидатка на посаду депутатки Житомирської обласної ради.
- Голова Новоград-Волинської районної державної адміністрації, майбутній кандидат на посаду міського голови Новоград-Волинського – Сергій Литвинчук.
- Депутат Житомирської обласної ради, генеральний директор підприємства з виробництва меблів – Олександр Ющенко, майбутній кандидат на посаду депутата Житомирської обласної ради.
- Перший заступник голови Житомирської обласної державної адміністрації, кандидат у депутати Житомирської обласної ради – Володимир Федоренко,
- Голова громадської організації «Мир на долоні», приватний підприємець, – Ірина Гладка, майбутня кандидатка на посаду депутатки Житомирської міської ради.
- Директор Житомирського Науково-дослідного інституту «Проектреконструкція», фахівець у галузі будівництва та архітектури – Олександр Павленко, майбутній кандидат на посаду депутата Житомирської міської ради.
- Директорка Музею космонавтики імені Корольова, авторка понад 70 наукових робіт, президент регіонального інноваційно-космічного кластеру «Полісся» – Ірина Дячук.
- Заслужений лікар України, завідувачка відділенням гінекології Центральної міської лікарні, головний гінеколог управління охорони здоров’я – Валентина Донець.
- Підприємець, майбутній кандидат у депутати Житомирської міської ради – Віктор Клімінський.
- Голова громадського об'єднання «Житомирська спілка культури та мистецтв інвалідів», майбутня кандидатка в депутати Житомирської міської ради – Валентина Позняк.
- Генеральний директор ПрАТ «Коростенський завод МДФ», майбутня кандидатка на посаду депутата Житомирської обласної ради – Самчук Катерина
«Це відомі в регіоні люди, хоча більшість із них раніше не обіймала державних посад. Разом з командою Президента Зеленського вони зроблять так, щоб стратегічні плани, які раніше залишалися переважно на папері, тепер стали для регіону реальністю», - говорять про нову команду у партії «Слуга Народу».
«Дуже гарна команда. Ми дуже чекали приїзду Президента України Володимира Зеленського до нашої команди, - пояснює Андрій Клочко. Ми зараз усі «зцементувалися» і маємо рухатись далі. Люди, яких ви сьогодні побачили – це наші кандидати в депутати різних рівнів: сільських рад, міських рад, обласних рад а також кандидати на голів ОТГ та крупних міст. З нами заслужений лікар України Валентина Донець, Ігор Баранов (директор 23-ї гімназії у м. Житомир, - ред.), Володимир Федоренко, перший у списку, який рухає нашу команду до перемоги в обласну раду. Ми маємо зібрати там найкращих фахівців та спеціалістів – еліту області. З нами нардеп Сергій Кузьміних, депутат міської ради Лариса Жигадло (директор з якості в АТ «Житомирський маслозавод», - ред.), нардеп Богдан Кицак з Бердичівщини. Сьогодні ми презентували нашу команду, і з сьогоднішнього дня ми стартуємо».
«І що найкраще серед нас дуже-дуже багато по-хорошому амбітної молоді. Сотні інших активних, свідомих та професійних людей також хочуть долучитися до нашої команди. Зараз прекрасний час. Реформа децентралізації відкрила перед усіма нами нові можливості розвитку. Тепер кожний громадянин України кожний житомирянин може з повним правом сказати: «Я – господар на своїй землі!», - переконаний Андрій Клочко.
За словами голови Житомирського обласного штабу партії «Слуга Народу» Олександра Дмитрука
наступного тижня буде проведена обласна конференція партії «Слуга Народу» на якій будуть представленні близько 2000 кандидатів від партії. «До організації виборчого процесу має бути залучено разом з кандидатами 4000 людей. Це дуже не прості вибори по новому законодавству, яке достатньо складне та достойне. Цей закон чесний та демократичний, ця квотність – вона рівна для усіх.»
Також Олександр Дмитрук зазначив, що кандидати з досвідом будуть навчати та передавати свої знання менш досвідченим кандидатам.
Майбутній кандидат посаду Житомирського міського голови від партії «Слуга народу», ректор державного університету «Житомирська політехніка» Віктор Євдокимов
заявив на брифінгу для ЗМІ, що наступного тижня він презентує виборчу програму, з якою він піде на вибори. – «Це будуть ті ключові проблеми та питання, які ми пропонуємо та будемо реалізовувати після отримання перемоги у м.Житомир. Також ключовим питанням є команда, яка йде разом зі мною на вибори до Житомирської міської ради. Мені приємно, що ці люди – це фахівці різних галузей, однодумці, які вже мають здобутки».
- Перед нами стоять великі виклики, ми ставимо для себе великий план. Ми хочемо за п‘ять років реалізувати «план Маршала» для нашої Житомирщини
., - наголосив перший заступник голови Житомирської обласної державної адміністрації, майбутній кандидат у депутати Житомирської обласної ради – Володимир Федоренко
Під час робочого візиту Президента України Володимира Зеленського окрім представлення складу кандидатів відбулася презентація Стратегії розвитку регіону головою Житомирської ОДА Віталієм Бунечко. Детальніше про неї читайте тут.