Партія «Слуга Народу» на Житомирщині представила свою команду та поведе на вибори 2000 кандидатів. ФОТО

«Дуже гарна команда. Ми дуже чекали приїзду Президента України Володимира Зеленського до нашої команди, - пояснює Андрій Клочко. Ми зараз усі «зцементувалися» і маємо рухатись далі. Люди, яких ви сьогодні побачили – це наші кандидати в депутати різних рівнів: сільських рад, міських рад, обласних рад а також кандидати на голів ОТГ та крупних міст. З нами заслужений лікар України Валентина Донець, Ігор Баранов (директор 23-ї гімназії у м. Житомир, - ред.), Володимир Федоренко, перший у списку, який рухає нашу команду до перемоги в обласну раду. Ми маємо зібрати там найкращих фахівців та спеціалістів – еліту області. З нами нардеп Сергій Кузьміних, депутат міської ради Лариса Жигадло (директор з якості в АТ «Житомирський маслозавод», - ред.), нардеп Богдан Кицак з Бердичівщини. Сьогодні ми презентували нашу команду, і з сьогоднішнього дня ми стартуємо».



«І що найкраще серед нас дуже-дуже багато по-хорошому амбітної молоді. Сотні інших активних, свідомих та професійних людей також хочуть долучитися до нашої команди. Зараз прекрасний час. Реформа децентралізації відкрила перед усіма нами нові можливості розвитку. Тепер кожний громадянин України кожний житомирянин може з повним правом сказати: «Я – господар на своїй землі!», - переконаний Андрій Клочко.