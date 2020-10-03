Віктор Євдокимов: «Пишаюся спортсменами, які продемонстрували дивовижні навички на Всеукраїнському чемпіонаті»

«Учасникам змагань я, звісно ж, хочу побажати перемоги. Але ви вже переможці, тому що приймаєте участь у цьому чемпіонаті України. Бажаю вам, щоб нагород, які ви сьогодні отримаєте, в житті було якомога більше. Я бажаю вам сили, впевненості, і віри у себе. Всім перемоги й гарних здобутків у майбутньому», — сказав Віктор Євдокимов.