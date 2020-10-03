Віктор Євдокимов: «Пишаюся спортсменами, які продемонстрували дивовижні навички на Всеукраїнському чемпіонаті»

3 жовтня в Житомирі відбувся чемпіонат України зі спортивної аеробіки серед дітей та молоді. До Житомирської дитячо-юнацької спортивної школи «Авангард» приїхали спортсмени з усієї України, аби продемонструвати свій запал та поборотися за призове місце й всеукраїнське визнання.
«В першу чергу, я хотів би звернутися до тренерів. Тому що тренер — це, насправді не професія — це покликання. Це життя, яким ви жертвуєте заради перемог чудових дітей та спортсменів. Тому я хочу щиро подякувати за вашу титанічну роботу. За те, що вкладаючи всі свої сили, ви додаєте Україні багато перемог. Хочу також подякувати батькам за те, що в сучасних умовах нашого інформаційного життя серед великої кількості гаджетів, ви змогли переконати дітей займатися спортом. За те, що надихаєте на перемогу у кожному змаганні. Від цього дуже багато залежить»
, — звернувся до присутніх керівник відокремленого структурного підрозділу Всеукраїнської громадської організації «Спортивна студентська спілка України» у Житомирській області та кандидат на посаду міського голови Житомира Віктор Євдокимов.
Він також вручив грамоту за розвиток спортивної аеробіки в Житомирській області керівнику відокремленого підрозділу Всеукраїнської громадської організації «Федерація України зі спортивної аеробіки і фітнесу» в Житомирській області Ларисі Мохорт та подякував своїй колезі президенту ГО " Асоціації з художньої гімнастики в Житомирській області" Олені Орловій.
«Учасникам змагань я, звісно ж, хочу побажати перемоги. Але ви вже переможці, тому що приймаєте участь у цьому чемпіонаті України. Бажаю вам, щоб нагород, які ви сьогодні отримаєте, в житті було якомога більше. Я бажаю вам сили, впевненості, і віри у себе. Всім перемоги й гарних здобутків у майбутньому», — сказав Віктор Євдокимов.
Спортивні змагання з аеробіки відбулись серед трьох вікових категорій, зокрема юнаків молодшого та старшого віку, а також молоді у восьми видах програм: індивідуальні виступи дівчат, індивідуальні виступи хлопців, змішані пари, трійки, групи, аероденс, аеростеп та фанк.
По завершенню змагань кандидат на посаду міського голови Житомирської міськради Віктор Євдокимов разом з членкинею своєї команди, президентом ГО «Асоціації з художньої гімнастики в Житомирській області» Оленою Орловою та директором КЗПО ЖДЮСШ «Авангард» Житомирської ОДА Олексієм Юрчаком відзначили дипломами та медалями кращих спортсменів України.
Вигуки речівок, синхронні трюки та жваві мелодії. Віктор Євдокимов поділився своїми враженнями від побаченого: «Це було по-справжньому феєричне та запальне дійство, адже юні спортсмени під музичні мотиви продемонстрували свої таланти та запалили вогні в очах глядачів, тренерів та рідних, які прийшли їх підтримати та повболівати за перемогу».