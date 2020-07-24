На Житомирщині «Слуги народу» підібрали вже 60% якісних кандидатів для участі у виборах – Олександр Дмитрук

«Насамперед, це люди – професіонали з реальними досягненнями та розумінням того, як потрібно міняти життя своїх громад на краще», – зазначив Олександр Дмитрук.





Житомирський обласний виборчий штаб проводить активну роботу з підготовки до участі у місцевих виборах 25 жовтня. Про це заявив керівник Житомирського обласного штабу партії «Слуга народу» Олександр Дмитрук в ефірі ТРК «Союз-ТВ».«За нашими підрахунками, загальна кількість кандидатів усіх рівнів у нашій області становитиме близько 2 тисяч осіб. Серед них – кандидати в депутати облради, райрад, мери міст, кандидати на голів ОТГ та у депутати відповідних рад. Ми йдемо на максимум», – заявив очільник обласного штабу партії «Слуга народу».Він наголосив, що станом на сьогодні вже відібрано понад 60% кандидатів від потрібної кількості.



Серед кандидатів, за словами Олександра Дмитрука, будуть переважно нові люди у політиці, у тому числі вчителі, медпрацівники, архітектори, менеджери, представники робітничих професій, – але такі, що користуються авторитетом завдяки своєму життєвому досвіду.

Житомирські «Слуги народу» прагнуть поєднати у своїй команді досвід та ентузіазм юності.



«Кожен, хто розуміє потреби і проблеми своєї громади та має чітку програму дій для їх вирішення. Кожен, хто має авторитет та користується повагою членів громади. Кожен, хто прагне якісних змін. Саме таких людей ми запрошуємо доєднатися до нас. Чекаємо на активних, амбіційних, практичних, чесних та патріотично налаштованих», – наголосив Олександр Дмитрук.



Як відомо, 23 липня набула чинності Постанова Верховної Ради про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року.



15 лютого на з`їзді партії «Слуга народу» її очільник Олександр Корнієнко заявив: «Партія братиме активу та всеохоплюючу участь у місцевих виборах 25 жовтня 2020 року з метою продовження перезавантаження влади та приведення в місцеву владу політиків нового покоління».

Пресслужба обласного Житомирського штабу політичної партії «Слуга Народу»