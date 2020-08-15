Житомирский Робин Гуд Максим Мелешко — о своей борьбе и планах на будущее

5 лет назад Максим Мелешко жил совершенно другой жизнью: ловил преступников, выводил на чистую воду аферистов и распутывал сложные дела.
Он и не думал, что в будущем будет участвовать в политике. Потом у него во дворе под окнами городская власть начала строить незаконный дом — и он вернулся к защите людей уже от жуликов из мэрии. С упорством истинного опера Максим начал распутывать клубок фальшивых документов и разрешений, и, несмотря на активное сопротивление властей, через суд добился отмены незаконного строительства.
Сегодня мы говорим с кандидатом на пост городского главы Житомира от партии «Перемога Пальчевського»
, бывшим оперативным сотрудником и сегодняшним юристом Максимом Мелешко, -
сообщает издание Fresh news.
– Максим, сегодня ты, прежде всего, известен как юрист, который защищает жителей района, пострадавших от строительства заправки «UPG» по проспекту Независимости, 29. Как ты в этом оказался?
Я слежу за всеми делами, в которых мэрия подыгрывает мутным инвесторам. История с UPG в этом смысле очень показательна. Посреди жилого массива, прямо под окнами у людей за две недели построили топливную базу. Это нонсенс!,
Испарения, поток машин, вибрационная нагрузка — жить в этих домах будет очень сложно. Потери людей от этой заправки колоссальные — кроме личного здоровья и потраченных нервов, это повышенные затраты на текущий ремонт жилья, и существенное падение стоимости их квартир. Много чего. По сути, это рейдерский захват земли — язва, которую повесили на людей.
Считаю, после содеянного городская власть должна в полном составе уйти в отставку. – уверен Максим.
«После эпик-фейла с UPG власть в полном составе должна уйти в отставку», — Максим Мелешко
– А как это могли вообще сделать с точки зрения законности?
Понятно, что обычный человек или предприниматель может годами оббивать пороги и сталкиваться со множеством бюрократических препятствий. Тут вопрос решился буквально за мгновения. Так что это однозначно политическая крыша. За то, чтобы пропихнуть это заправку, "бегал" один из житомирских нардепов. Один из собственников АЗС сейчас финансирует областной избирательный штаб одной из партий. Юридическую поддержку, чтобы поставить эту заправку, оказывал известный житомирский адвокат. Так что, кто с кем связан — очевидно.
Но на первом месте среди причин — слабая юридическая и профессиональная подготовка Житомирской мэрии. Бардак и хаос, который происходит в команде мера по любому важному для города вопросу — это отдельная большая история. Он может рассказывать красивые истории про будущее, — но, фактически, все большие проекты, за которые он брался, не доведены до конца.
Я участвую в защите интересов города от этой горе-стройки как юрист, и могу сказать, что городская власть и мэр могли юридически это заблокировать. Но, не предприняли всех усилий. Возможно, дело в выборах, и в той коалиции, которая сложилась в городской власти.
«Моя жена меня поддерживает и воодушевляет. Многие сложные дела без неё я бы не довёл до конца», — Максим Мелешко
– А что депутаты горсовета?
Депутаты у нас разные. В большинстве своём они хотят заниматься своими личными делами, и не особо выступают, чтобы не начали эти личные дела всплывать.
Самая главная проблема: у нас не работающий горсовет, – уверен Максим.
По секретарю горсовета не закрыты уголовные производства по мошенничеству в особо крупных размерах. Такой человек всегда будет зависим, и будет молчать. А ведь секретарь городского совета — это, как минимум, второй человек в городе по возможностям. Из-за того, что в городской совет люди набирались не по принципу профессионализма, а только по факту личного знакомства и зависимости от мэра, горсовет оказался брошен, вместо рабочего органа он превратился в шумную клоунаду. Это, конечно, помогает Сухомлину сохранить власть, но ограничивает возможности в отстаивании интересов города.
– Слышал, ты ещё в ТТУ успел поработать?
Да, полтора месяца заместителем начальника ТТУ по экономике. Мне предложил эту должность на тот момент действующий начальник ТТУ Евгений Демчик — я согласился помочь, но, после изучения документов и ситуации, возникшей на почве конфликтов ТТУ с КП «Житомиртранспорт», и ещё некоторым вопросам, просто ужаснулся.
Странно, когда коммунальные предприятия подчиняются одному управлению, не говоря про Городской совет в целом, а между ними происходит абсолютная вакханалия: договора не подписываются, система оплаты проезда не работает, между коммунальными предприятиями идут судебные разбирательства, управление транспорта вообще никак не регулирует конфликт. В результате мы имеем транспортный коллапс, от которого страдает рабочий состав и жители города.
Исходя из этого, вполне понятно, почему Управление транспорта не может осуществить экономические расчёты и сложить цены на проезд. Вместо реальных профессиональных экономических подходов и решения проблем городская власть принимает самое простое решение — поднять стоимость проезда. При этом они до сих пор не могут предоставить никаких экономических расчётов или нормативных документов, которыми они руководствовались. А всё потому, что у них нет никаких расчётов и аргументов.
Не хочу вдаваться в детали, но там многое так накручено в учёте, что только отдельные люди там могут сказать — почему так или иначе. По отдельным важным статьям учёт затрат вообще не соответствует реальному производственному процессу. Они это объясняют своими внутренними сложностями. При этом, могу с уверенностью сказать — там есть специалисты своего дела, но их почему-то никто не слушает.
Итог — колоссальная убыточность ТТУ, несанкционированные снятия средств с карт житомирян, нарушение прав льготников и низкое качество общественного транспорта в целом. Уверен, что похожая ситуация и по многим другим коммунальным предприятиям.
«Рыбалка — лучший отдых!», — уверен Макс
– Почему ты так считаешь?
Заняв пост мэра, он насоздавал кучу дополнительных коммунальных предприятий. Я думаю, они сами сейчас не знают, сколько их на самом деле. В большинстве своём это просто фейки, существующие только на бумаге.
Ещё одна, более значимая проблема — важными коммунальными предприятиями или подрядами рассчитываются с городскими депутатами за партийную поддержку в сессионном зале. И в этом участвовали все партии в горсовете, все нынешние кандидаты в мэры. Понятно, откуда у них сейчас деньги на борды.
– И что с этим делать?
Нужен отчёт мера за 5 лет работы. Во-первых, что он обещал в своей предвыборной программе — и что было выполнено на самом деле. Насколько я знаю, из тех потемкинских деревень, что он рисовал в 2016 году, нам достались только затраты.
Во-вторых, как он мог пойти на второй срок, не получив при этом одобрения своего первого срока. Он должен был представить громаде отчёт о своей работе — и тогда, в случае если его отчёт был бы принят, одобрен, уже баллотироваться.
Вместе с Сухомлиным отчёт за год работы должен представить и его подельник — депутат Верховной Рады, типа представляющий Житомир в парламенте, Игорь Герасименко.
– А как вы лично оцениваете работу мера?
Мэрство Сухомлина — это потерянное время для города, это период без-мэрства.
Те небольшие кусочки, которые были сделаны — реконструкция Михайловской, например, — это мизер по сравнению с теми возможностями, которые были. Сколько денег было потрачено, а ливнёвки не сделали — теперь вода из фонтана и дождь затапливают центральную улицу нашего города. Это просто один маленький, но знаковый момент его некомпетентности. А чего стоит «могилка» на Большой Бердичевской, которую как ни переделывают, всё равно ничего не видно.
Такая же ситуация по двум стадионам, которые его команда «гаражный кооператив» — Сухомлин, Зубко, Гундич и Рабинович — делали, делали и не сделали.
– Периодически вижу, как ты троллишь Сухомлина и его аппарат в горсовете, на сессиях
...
Так есть же за что! У нас куча незаконных строек, никто за ними не следит и не контролирует. Собственно, именно так я и попал в политику, защищая интересы громады — у меня во дворе начали строить дом ... Ещё один скандал: на Киевской у нас начали строить многоэтажный офис, но сваи [под фундамент, ред.] строители не вкручивали, а забивали. В результате соседние дома потрескались, а мэрия курит бамбук — реакции ноль.
Таких проблемных строек у нас в городе — почти все. Или проблема с документами, или с технадзором и проектом. Более того, не всегда и бизнес виноват в происходящем. Я общался со строителями — они бы и рады строить законно, ведь проблем в таком случае намного меньше, но мэрия не может наладить выдачу легальных документов. Причём, даже не всегда из-за объективных причин. Чаще — потому что делают впопыхах, на коленке, а потом исправляют то, что впопыхах —а дальше бардак.
– Какие у тебя планы на выборы?
Баллотируюсь в горсовет и на пост мэра от партии «Перемога Пальчевського». Планирую пройти сам и чтобы прошли ребята из команды, которая собралась. Это все свежак, новые люди, — надоело смотреть на постные «консервы» в мэрии.
Последние годы я вёл и веду много дел по защите интересов житомирской громады. И делаю это на минимальных ресурсах. По некоторым делам у меня впечатляющие результаты. В результате понял, что без политики тут не обойтись, и, надеюсь, что выборы мне дадут больше возможностей для исправления тех ран на теле города, которыми никто не занимается.
Свою карьеру в политике Максим начал с защиты интересов соседей
– Макс, я знаю, что ты раньше работал в органах, даже получал медали и поощрения? Чем там занимался и почему ушёл?
До 2015-го я работал оперативным сотрудником по борьбе с киберпреступностью. Специализировался на ловле мошенников и аферистов — махинации с банковскими карточками, и так далее. Мотался по всей Украине, раскрывал громкие дела.
По одному из важняков я отказался идти на компромисс с высшим руководством, которое хотело слить дело. Мне начали угрожать. Я отказался увольняться сам — и всего за один день против меня провели внутреннее служебное расследование, вообще без моего участия, и уволили. Пытались уволить со службы и младшего брата, который только закончил Академию МВД — в итоге он ушёл сам, думаю, понятно, почему.
Я до сих пор добиваюсь независимого рассмотрения прокуратурой моего служебного дела, хочу восстановить свою честь. В полицию я возвращаться однозначно не буду, потому что в последние годы убедился, что профессионалов в органах внутренних дел никто видеть не хочет.
– Где ты сейчас работаешь, откуда деньги?
Сегодня я работаю юристом в Национальном Корпусе. Спасибо парням, это позволяет мне продолжать заниматься любимым делом — ловить и наказывать плохих людей.
– Как к твоей работе относятся близкие, семья?
Спасибо моей женщине и матери моих двух дочерей, прекрасно. Она меня поддерживает и воодушевляет. Многие сложные дела без неё я бы не довёл до конца.
Кроме того, она занимается своим небольшим бизнесом в интернете, и является самодостаточным человеком. По мере сил и возможностей — помогаю ей.
Как настоящая жена офицера, моя Ева обладает стойкостью. Потому что, когда мы, например, начали задавать вопросы по вышеупомянутой стройке в нашем дворе, — нам угрожали, преследовали, повредили машину.
– Ты веришь в свою победу?
Я верю в то, что я пришёл в политику не на один день, — мне всего 31 год, но уже есть опыт, компетентность, высшее юридическое образование одного из лучших в стране вузов — Университета Внутренних Дел.
Хотя, я не хочу быть политиком, слово политик — это в нынешнее время ругательство, — я хочу быть человеком, который решает проблемы города, – говорит Максим.
Для меня главное, что я есть и остаюсь житомиряном. Я вырос на Полевой, закончил школу №22, мои дети начали тоже свою жизнь здесь. Им в наследие я хочу оставить безопасный город. Тот разгул преступности, который сейчас заполонил регион — катастрофа. А коррупция и некомпетентность местной власти — главная причина, почему порядок не могут навести. Потому что некому.
Я верю в свои силы, в свой город, и в поддержку членов команды.
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E-mail: zhytomyr.press@palchevskyi.win
«Хочу оставить детям в наследие безопасный город», — Максим Мелешко
для честного человека идти в политику - гиблое дело.
Или знает её по толерантным перепевкам, где Робин - негр, а в конце они поженились и купили в кредит домик за городом с лужайкой....
"Среди концепций развития приоритетными были заявлены социальная справедливость, ориентация на сотрудничество со странами Балто-Черноморской оси, восстановление ядерного потенциала, национализация стратегических для страны предприятий, легализация огнестрельного оружия и т. д." Партия также выступает за восстановление смертной казни за государственную измену и хищение государственных средств. Партия также выступает против вступления Украины в Европейский Союз и заявляет, что вступление Украины в НАТО не является приоритетной целью "Перемога Пальчевського" тоже очень смешная "партия". Чего стоит только биография партийного босса. "Думайте сами, решайте сами".