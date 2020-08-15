Житомирский Робин Гуд Максим Мелешко — о своей борьбе и планах на будущее

Понятно, что обычный человек или предприниматель может годами оббивать пороги и сталкиваться со множеством бюрократических препятствий. Тут вопрос решился буквально за мгновения. Так что это однозначно политическая крыша. За то, чтобы пропихнуть это заправку, "бегал" один из житомирских нардепов. Один из собственников АЗС сейчас финансирует областной избирательный штаб одной из партий. Юридическую поддержку, чтобы поставить эту заправку, оказывал известный житомирский адвокат. Так что, кто с кем связан — очевидно.

Странно, когда коммунальные предприятия подчиняются одному управлению, не говоря про Городской совет в целом, а между ними происходит абсолютная вакханалия: договора не подписываются, система оплаты проезда не работает, между коммунальными предприятиями идут судебные разбирательства, управление транспорта вообще никак не регулирует конфликт. В результате мы имеем транспортный коллапс, от которого страдает рабочий состав и жители города.



Исходя из этого, вполне понятно, почему Управление транспорта не может осуществить экономические расчёты и сложить цены на проезд. Вместо реальных профессиональных экономических подходов и решения проблем городская власть принимает самое простое решение — поднять стоимость проезда. При этом они до сих пор не могут предоставить никаких экономических расчётов или нормативных документов, которыми они руководствовались. А всё потому, что у них нет никаких расчётов и аргументов.



Не хочу вдаваться в детали, но там многое так накручено в учёте, что только отдельные люди там могут сказать — почему так или иначе. По отдельным важным статьям учёт затрат вообще не соответствует реальному производственному процессу. Они это объясняют своими внутренними сложностями. При этом, могу с уверенностью сказать — там есть специалисты своего дела, но их почему-то никто не слушает.