Олександр Міщенко: «Найбільше досягнння мера Житомира - це парасольки на центральній вулиці!»

«Все це говорить про неефективність господарської діяльності міської влади Житомира в особі керівника, якого громада утримує за міські податки, Сергія Іванович Сухомлина. Я не розумію, чому так наш мер не поважає платників податків, жителів міста Житомира, та так безгосподарно веде свою політику по відношенню до нас» - сказав Олександр Міщенко.