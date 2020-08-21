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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Август » 21 » 18:14:38

Олександр Міщенко: «Найбільше досягнння мера Житомира - це парасольки на центральній вулиці!»   PR  

Вчера, 18:19:03 763 3 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Олександр Міщенко: «Найбільше досягнння мера Житомира - це парасольки на центральній вулиці!»

 Підприємець та громадський діяч, житомирянин Олександр Міщенко вважає, що найбільшим досягненням мера Житомира є парасольки на центральній вулиці Михайлівській. Публікацію про це Олександр Міщенко розмістив на своїй сторінці фейсбук та викликав велику кількість вподобань та коментарів. 

Редакція «Журналу Житомира» зв’язалася з автором та спробували вияснити причину такого висловлювання, адже парасольки дійсно є візитівкою нашої Михайлівської.

Автор пояснює, що Житомир - це не лише центральна вулиця із парасольками, на які, доречі витрачено сотні тисяч наших податків із бюджету міста, а є і сотні вулиць та провулків, які перебувають у жахливому стані. До прикладу Міщенко приводить стан автомобільних доріг та освітлення на провулках району вул. Вільський шлях та стан зупинок громадського транспорту та місць збирання сміття в тому ж районі міста.

«Все це говорить про неефективність господарської діяльності міської влади Житомира в особі керівника, якого громада утримує за міські податки, Сергія Іванович Сухомлина. Я не розумію, чому так наш мер не поважає платників податків, жителів міста Житомира, та так безгосподарно веде свою політику по відношенню до нас» - сказав Олександр Міщенко.


Також автор повідомив, що неодноразові звернення від громадян, щодо жахливого стану автомобільних доріг на провулках міста, закінчуються пустими обіцянками та повним ігноруванням проблеми в подальшому.






 
Тэги: Житомир, Мищенко, выборы 2020, Сухомлин
Комментариев: 3
antonvox
1 Антон А (antonvox)   • 18:43:10, Вчера [Материал]
0

Зонтики - работа Чиж!)))) Так что не надо тут!
Житич
2 Василий (Житич)   • 21:19:01, Вчера [Материал]
+2

Сейчас, в преддверии выборов, столько информационной грязи будет литься на головы что мама не горюй.
Если уж быть до конца объективным и не проплаченным конкурентами, то следовало бы уж автору указать и на заслуги предыдущих мэров Житомира.
Чем, к примеру, запомнились Фесенко, Буравков, Шелудченко, Дебой, Цимбалюк?..
vovik-zt
3 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 22:12:52, Вчера [Материал]
+4

Ото вже мер засрав вулицу Вільский Шлях! Хламу стільки наносив, ще і старе мерське крісло туди викинув. :) Дивує та херня коли люди сруть у себе під вікнами, а влада в тому винувата. Так влада звісно багато косячить, але навряд чи сцить у Вас у під'їздах...
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