Олександр Міщенко: «Найбільше досягнння мера Житомира - це парасольки на центральній вулиці!»

Підприємець та громадський діяч, житомирянин Олександр Міщенко вважає, що найбільшим досягненням мера Житомира є парасольки на центральній вулиці Михайлівській. Публікацію про це Олександр Міщенко розмістив на своїй сторінці фейсбук
та викликав велику кількість вподобань та коментарів.
Редакція «Журналу Житомира
» зв’язалася з автором та спробували вияснити причину такого висловлювання, адже парасольки дійсно є візитівкою нашої Михайлівської.
Автор пояснює, що Житомир - це не лише центральна вулиця із парасольками, на які, доречі витрачено сотні тисяч наших податків із бюджету міста, а є і сотні вулиць та провулків, які перебувають у жахливому стані. До прикладу Міщенко приводить стан автомобільних доріг та освітлення на провулках району вул. Вільський шлях та стан зупинок громадського транспорту та місць збирання сміття в тому ж районі міста.
«Все це говорить про неефективність господарської діяльності міської влади Житомира в особі керівника, якого громада утримує за міські податки, Сергія Іванович Сухомлина. Я не розумію, чому так наш мер не поважає платників податків, жителів міста Житомира, та так безгосподарно веде свою політику по відношенню до нас» - сказав Олександр Міщенко.
Також автор повідомив, що неодноразові звернення від громадян, щодо жахливого стану автомобільних доріг на провулках міста, закінчуються пустими обіцянками та повним ігноруванням проблеми в подальшому.
Если уж быть до конца объективным и не проплаченным конкурентами, то следовало бы уж автору указать и на заслуги предыдущих мэров Житомира.
Чем, к примеру, запомнились Фесенко, Буравков, Шелудченко, Дебой, Цимбалюк?..