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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Ноябрь » 1 » 19:30:53

Официально. За Сухомлина проголосовали более 52% избирателей - глава ТИК

Вчера, 19:42:30 700 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Официально. За Сухомлина проголосовали более 52% избирателей - глава ТИК

 Появились официальные данные от Житомирской городской избирательной комиссии — предварительно, на выборах 25 октября за действующего мэра Сергея Сухомлина проголосовали более 52% избирателей, пришедших на избирательные участки.

Соответствующее заявление сделала глава Житомирской городской территориальной избирательной комиссии Оксана Плис,– сообщает Житомир.info.

По предварительным данным Богунской и Королевской комиссий более чем 52% голосов — за Сергея Сухомлина, – сказала глава Житомирской ТИК Оксана Плис.

По её словам, 02 ноября (завтра) Богунская и Королевская районные ТИК планировали передать городской комиссии протоколы с результатами голосования, но сегодня, 01 ноября, состоялось заседание апелляционного суда, на котором принято решение о пересчёте голосов на участке № 181367.

Голоса за мэра и депутатов городского совета пересчитает Богунская комиссия, а за депутатов районного и областного совета будет пересчитывать городская комиссия, потому что они уже сдали нам эти бюллетени, – отметила Оксана Плис.

Ранее городской штаб партии «Слуга народа» заявил о многочисленных грубых нарушениях избирательного законодательства в Житомире, из-за которых партия обратилась в суд. На основании решения суда один из новостных ресурсов сообщил, что в Житомире будет второй тур, а Сергей Сухомлин набрал 49.5% голосов избирателей.
Тэги: выборы 2020, Житомир, Сухомлин
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