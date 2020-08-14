Сухомлин визнав Олену Розенблат своїм основним опонентом на виборах. ВІДЕО

Олена Розенблат є одним з головних конкурентів чинного мера Сергія Сухомлина на виборах Житомирського міського голови.
Це визнав сам Сухомлин 13 серпня в ефірі 4 каналу, відповідаючи на запитання «Кого ви бачите головним своїм конкурентом на майбутніх виборах».
Олена Розенблат очолює громадську ініціативу «За Житомир вашої мрії». Два роки поспіль стає переможцем номінації «Меценат року» національного конкурсу «Благодійна Україна».
Місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня. Це будуть перші вибори, які відбудуться за новим виборчим законодавством.
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