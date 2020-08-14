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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Август » 14 » 13:41:06

Сухомлин визнав Олену Розенблат своїм основним опонентом на виборах. ВІДЕО

Сегодня, 13:30:38 859 8 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сухомлин визнав Олену Розенблат своїм основним опонентом на виборах. ВІДЕО

 Олена Розенблат є одним з головних конкурентів чинного мера Сергія Сухомлина на виборах Житомирського міського голови.

Це визнав сам Сухомлин 13 серпня в ефірі 4 каналу, відповідаючи на запитання «Кого ви бачите головним своїм конкурентом на майбутніх виборах».

Олена Розенблат очолює громадську ініціативу «За Житомир вашої мрії». Два роки поспіль стає переможцем номінації «Меценат року» національного конкурсу «Благодійна Україна».

Місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня. Це будуть перші вибори, які відбудуться за новим виборчим законодавством.
 

фрагмент програми

Весь ефір можна переглянути за посиланням
Тэги: Сухомлин, Житомир, кандидаты, Елена Розенблат, выборы 2020
Комментариев: 8
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:59:17, Сегодня [Материал]
0

Сергей Иванович Вы нас пожалуста не дурите. У Вас основной оппонент это народ. Сейчас народ в поисках Мэра. Все хотят нового, свежего как огурчик хозяйственника. Замучились глотать водопроводную гадость
viewer
2 Name Surname (viewer)   • 14:05:34, Сегодня [Материал]
0

А хтось може назвати прізвище конкурента Сухомлина на цьогорічних виборах мера?
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:21:52, Сегодня [Материал]
-2

У нового Мэра, Сергей Иванович аж никак не может быть конкурентом. Вот ждем родимого должен обьявится.
Dmitry
3 Dmitry (Dmitry)   • 14:14:59, Сегодня [Материал]
+4

Сергей пиарит розенблат..)
andriiua
5 andrii (andriiua)   • 14:29:28, Сегодня [Материал]
+2

наверно не хотят чтобы жена бывшего другана не стала мером или кто-то иной...вот и объединяются )
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:41:15, Сегодня [Материал]
0

Да они обьеденились лет двадцать тому
Arina1985
7 Арина (Arina1985)   • 15:53:02, Сегодня [Материал]
0

Ну.... Если основной конкурент - Елена Розенблат, то победа у Сухомлина в кармане.
Armen21
8 МАКС (Armen21)   • 16:59:34, Сегодня [Материал]
0

Смешно...
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