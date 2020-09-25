13 кандидатов и 16 партий: кто подал документы на выборы в мэры и горсовет Житомира

Житомирская городская территориальная избирательная комиссия 24 сентября завершила прием документов от претендентов на пост мэра и на 42 мандата депутатов городского совета.
Как сообщает Житомир инфо
, после обеда 24 сентября комиссия получила документы кандидатов в депутаты от таких партий: «Партия Шария», ВО «Свобода», «Перемога Пальчевского», Народный Рух Украины, Радикальная партия Олега Ляшко, «Левая оппозиция».
Также поступили документы еще трех кандидатов на должность мэра Житомира: Сидор Кизин от ВО «Свобода», Максим Мелешко от партии «Перемога Пальчевского» и Олег Комисарчук от Народного Руха Украины.
Списки кандидатов в депутаты Житомирского городского совета подали 16 партий:
- «За будущее»;
- ВО «Батькивщина»;
- «Европейская Солидарность»;
- «Пропозиция»;
- Оппозиционная платформа - За жизнь;
- «Слуга народа»;
- Партия развития громад;
- «Сила и Честь»;
- «Голос»;
- «Наш край»;
- Партия Шария;
- ВО «Свобода»;
- «Перемога Пальчевского»;
- Народный Рух Украины;
- Радикальная партия Олега Ляшко;
- «Левая оппозиция».
Кандидаты на должность мэра Житомира, которые подали документы:
- Андрей Дяченко (партия «За будущее»);
- Елена Розенблат (ВО «Батькивщина»);
- Людмила Зубко (партия «Европейская Солидарность»);
- Сергей Сухомлин (партиz «Пропозиция»);
- Наталья Леонченко (ОПЗЖ);
- Виктор Евдокимов (партия «Слуга народа»);
- Матвей Хренов (Партия развития громад);
- Иван Мартынчук (партия «Сила и Честь»);
- Виталий Кирилюк (партия «Голос»);
- Евгений Демчик (Радикальная партия Олега Ляшко);
- Сидор Кизин (ВО «Свобода»);
- Максим Мелешко (партия «Перемога Пальчевского»);
- Олег Комисарчук (Народный Рух Украины).
Как сообщал «Журнал Житомира
», Центральная избирательная комиссия назначила выборы на 25 октября 2020 года. В Житомире городского голову будут выбирать по мажоритарной избирательной системе абсолютного большинства
. То есть за кандидата должны проголосовать 50% избирателей +1 голос, принявший участие в голосовании. В случае, если ни один кандидат не набрал необходимого количества голосов, организуются повторные выборы, в которых принимают участие 2 кандидата, набравшие наибольшее количество голосов.
гляньте їх будинок Дворець
Людмила Зубко - Завод ЗОК . жінка Зубка. - ліпшого друга і партнера
Сухомлина - всі тендери по металевим конструкціям (наприклад зведення накриття на стадіоні полісся)
Сергей Сухомлин (партиz «Пропозиция»); вишуканий злодій
Наталья Леонченко (ОПЗЖ); - регіоналка
Матвей Хренов - просто брат Розенблата
Евгений Демчик - неадекватний - згадайте як горе керівника ТТУ
Виктор Евдокимов - піп російської церкви, слуга Кирила і Никодима московських. Скрепи