Журнал Житомир инфо

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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Сентябрь » 25 » 13:28:58

13 кандидатов и 16 партий: кто подал документы на выборы в мэры и горсовет Житомира

Сегодня, 13:52:37 832 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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13 кандидатов и 16 партий: кто подал документы на выборы в мэры и горсовет Житомира

 Житомирская городская территориальная избирательная комиссия 24 сентября завершила прием документов от претендентов на пост мэра и на 42 мандата депутатов городского совета.

Как сообщает Житомир инфо, после обеда 24 сентября комиссия получила документы кандидатов в депутаты от таких партий: «Партия Шария», ВО «Свобода», «Перемога Пальчевского», Народный Рух Украины, Радикальная партия Олега Ляшко, «Левая оппозиция».

Также поступили документы еще трех кандидатов на должность мэра Житомира: Сидор Кизин от ВО «Свобода», Максим Мелешко от партии «Перемога Пальчевского» и Олег Комисарчук от Народного Руха Украины.
 

Списки кандидатов в депутаты Житомирского городского совета подали 16 партий:

 
  • «За будущее»;
  • ВО «Батькивщина»;
  • «Европейская Солидарность»;
  • «Пропозиция»;
  • Оппозиционная платформа - За жизнь;
  • «Слуга народа»;
  • Партия развития громад;
  • «Сила и Честь»;
  • «Голос»;
  • «Наш край»;
  • Партия Шария;
  • ВО «Свобода»;
  • «Перемога Пальчевского»;
  • Народный Рух Украины;
  • Радикальная партия Олега Ляшко;
  • «Левая оппозиция».


Кандидаты на должность мэра Житомира, которые подали документы:

 
  • Андрей Дяченко (партия «За будущее»);
  • Елена Розенблат (ВО «Батькивщина»);
  • Людмила Зубко (партия «Европейская Солидарность»);
  • Сергей Сухомлин (партиz «Пропозиция»);
  • Наталья Леонченко (ОПЗЖ);
  • Виктор Евдокимов (партия «Слуга народа»);
  • Матвей Хренов (Партия развития громад);
  • Иван Мартынчук (партия «Сила и Честь»);
  • Виталий Кирилюк (партия «Голос»);
  • Евгений Демчик (Радикальная партия Олега Ляшко);
  • Сидор Кизин (ВО «Свобода»);
  • Максим Мелешко (партия «Перемога Пальчевского»);
  • Олег Комисарчук (Народный Рух Украины).

Как сообщал «Журнал Житомира», Центральная избирательная комиссия назначила выборы на 25 октября 2020 года. В Житомире городского голову будут выбирать по мажоритарной избирательной системе абсолютного большинства. То есть за кандидата должны проголосовать 50% избирателей +1 голос, принявший участие в голосовании. В случае, если ни один кандидат не набрал необходимого количества голосов, организуются повторные выборы, в которых принимают участие 2 кандидата, набравшие наибольшее количество голосов.
Тэги: кандидаты, Житомир, выборы 2020
Комментариев: 7
master_zr
1 master (master_zr)   • 14:20:30, Сегодня [Материал]
+1

Елена Розенблат - бурштиновий скандал, йде до влади щоб підмять всі тендери по будівництву в місті Житомирі.
гляньте їх будинок Дворець

Людмила Зубко - Завод ЗОК . жінка Зубка. - ліпшого друга і партнера

Сухомлина - всі тендери по металевим конструкціям (наприклад зведення накриття на стадіоні полісся)

Сергей Сухомлин (партиz «Пропозиция»); вишуканий злодій

Наталья Леонченко (ОПЗЖ); - регіоналка

Матвей Хренов - просто брат Розенблата

Евгений Демчик - неадекватний - згадайте як горе керівника ТТУ

Виктор Евдокимов - піп російської церкви, слуга Кирила і Никодима московських. Скрепи
LeonXS
2 Сергій (LeonXS)   • 15:07:10, Сегодня [Материал]
0

Отже "щурячі перегони" стартували, на старті 13 кандидатів, які зараз граються у конкурентів чи опонентів, але у міській раді стануть щирими друзями. УСІМ УСПІХУ :-)
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:45:33, Сегодня [Материал]
-3

Среди всех напечатаных кандидатов в Мэры единственный Мелешко не является командой Сухомлина.
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:49:10, Сегодня [Материал]
-4

А где Цымбалюк? Делал опрос среди Житомирян и ...Она заняла первое место. Была бы сенсация .И что теперь?
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:51:33, Сегодня [Материал]
-4

Без Цымбалюк Сыла и Честь просядет...может даже не пройти 5 процентов. Кто это намутил? Наш Сережка пошалил.
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:57:31, Сегодня [Материал]
-4

АУ! Мелешко Ты становишся основным конкурентом этой всей команде единомышленников.
Sams2
7 Семенюк Александр (Sams2)   • 18:03:04, Сегодня [Материал]
0

Да уж, контингент так себе. Выбор невелик, хоть и претендентов много. Хотя некоторые, безусловно, отсеиваются сразу.
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