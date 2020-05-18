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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Май » 18 » 10:15:46

Интервью с Евгением Яремчуком о выборах, местных советах и житомирских «мифах», связанных с его именем   PR  

Вчера, 10:17:15 4047 16 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Интервью с Евгением Яремчуком о выборах, местных советах и житомирских «мифах», связанных с его именем

 Житомирский предприниматель Евгений Яремчук на местной политической арене долгое время оставался в тени: консультировал кандидатов и партии, но сам никуда не баллотировался и избирательные штабы во время выборов не возглавлял. Все изменилось, когда в политику буквально ворвалась партия «Слуга народа» во главе со своим лидером Владимиром Зеленским: Евгений Яремчук активно включился сначала в президентскую гонку, а затем и в парламентскую, поддерживая кандидатов в нардепы от «Слуги народа», в том числе и финансово. После того, как в Верховной рада появилась президентская мега-фракция с пятью (из шести возможных) мажоритарщиками от Житомирской области, местные политические баталии поутихли, а со временем поползли слухи, что Яремчук уже не в команде Зеленского, и вообще он «человек Зубко и Сухомлина». Что из житомирский «мифов» о Евгении Яремчуке почти правда, а что – чистый вымысел, какова его роль в предстоящих местных выборах – читайте в интервью.

- Подготовка к местным выборам фактически уже началась, и появилась информация, что вы возглавляете штаб президентской партии «Слуга народа».

- Да, это правда, я возглавляю областной избирательный штаб, так же, как это было на президентских выборах. С ноября 2018 года ничего не изменилось, и команда осталась та же – вся ЗеКоманда на месте. Но в этот раз отбор кандидатов будет жестче.

- Кроме местных советов будете выдвигать и кандидатов в мэры?

- Да, в Житомире, во всех городах областного подчинения и, если найдем достойных кандидатов, то и на руководителей всех ОТГ. Я считаю, что если у нас не будет в какой-то ОТГ достойного кандидата, то нужно поддерживать местного авторитетного руководителя. Даже если он не член нашей партии, но люди его поддерживают, то и партия «Слуга народа» должна поддержать.

- Каковы критерии отбора кандидатов?

- Критерии еще нарабатываются, и будут известны через пару недель. По сути, у нас еще не пришло время выдвижения кандидатов, пока разворачиваем структуру областного штаба, возобновляем свою деятельность.

- Праймериз кандидатов будет для всех – и для мэров, и для депутатов?

- Будет обязательно, но пока не готов сказать – для всех или только для кандидатов в мэры.

- Новый Избирательный кодекс задает новые правила для местных выборов, в чем существенное отличие?

- На этих выборах большее значение будет иметь партийное строительство и командная работа. В Житомире, условно, будет четыре округа для избрания депутатов горсовета, по каждому округу будет от 5 до 12 кандидатов от одной партии, и тут важную роль будут играть взаимодействие и командная работа на результат. Нужны будут комплексные решения, а не так, как было на прошлых выборах, где город был поделен на 42 округах и кандидаты их просто «засевали».

- На местных выборах будет не так-то просто получить значительную поддержку только за счет партийного бренда «Слуга народа», кто в Житомире является основными конкурентами кандидатов от президентской партии?

- Наши конкуренты, безусловно, – все парламентские партии. Надеюсь, что даже партия «Голос» будет достойным конкурентом. Также будут выдвигаться кандидаты от местных партий. Но думаю, что борьбы между партиями не будет, я не вижу партии, которая бы сейчас конкурентно выросла до «Слуги народа». Задела даже в 30% поддержки нашей партии хватит для победы, вопрос только в качественном подборе кадров.

- Лично куда-то будете баллотироваться?

- Планирую в областной совет, это будет моя первая попытка баллотироваться.

- На местных выборах 2015 года вроде бы баллотировались от Объединения «Самопомощь».

- Нет, я ушел из партии «Самопомощь» за месяц до момента формирования списков кандидатов.

- Это единственная партия, членом которой вы были?

- Да, был только в «Самопомощи» и в комсомоле: в 1990 году я поступал в военное училище, а это было невозможно без членства в ВЛКСМ.

- Как долго вы были членом «Самопомощи» и почему ушли?

- Мое пребывание в этой партии длилось около семи месяцев. А относительно причины ухода, то я понял, что не стоит на это тратить ни силы, ни время, ни здоровье, потому что появилось предчувствие, что этот проект Садового ведет в никуда.

- В отношении «Слуги народа» такого предчувствия пока нет?

- Конечно, есть сомнительные моменты, но, я считаю, что это лучшее, что произошло с Украиной за последнее время с точки зрения политического прогресса.

- Вашу фамилию в Житомире иногда упоминают в негативном контексте, но все на уровне «слухов».

- Самое интересное, что слухи со временем меняются, но самое «живучее» - что я всегда был чьим-то человеком. Это началось еще со времен «Z-радио», где я работал: тогда я был человеком Бориса Буряченко. Потом фамилии менялись, но этот слух, что я «чей-то человек» не исчезает.




- Еще говорят о доме Трибеля – историческое здание в центре Житомира, которое вы купили «за бесценок».

- На самом деле это один из лучших кейсов для меня, это одна из самых открытых покупок, может даже не только для меня, но и для Житомира в целом. Меня, кстати, всегда удивляли истории житомирян, которые идут в депутаты для решения каких-то вопросов, связанных с недвижимостью. Я считаю, что покупать недвижимость на вторичном рынке всегда эффективнее и выгоднее. И дом Трибеля – это не первое помещение банка, которое я открыто приобрел на «Прозорро».

- И сколько уже на вашем счету помещений бывших банков в Житомире?

- Четыре помещения. И здание офиса на Большой Бердичевской, в котором мы находимся – это тоже, кстати, помещение банка. У нас с друзьями даже есть шутка, связанная с моей не очень веселой историей: один из банков обанкротился, а там были деньги моей фирмы, довольно приличная сумма, все «сгорело» и никто ничего не вернул, и теперь я таким образом мщу банкам. Если серьезно, то я уже предприниматель со стажем, и для меня это вопрос инвестиций – я инвестирую в свой город, использую доступные механизмы для этого.

- Инвестиция – это же не только приобретение недвижимости, но и какое-то развитие?

- Но я же не просто покупаю здания, а хочу, чтобы в них появилось, выросло что-то, что развивает сам город. Возьмем тот же дом Трибеля – подсветка, которая там была сделана, идея с рестораном, с Центром развития местного самоуправления, который там находится с мая 2017 года. Мы хотим, чтобы там обосновались наши партнеры, которые развивают город. К примеру, еще в одном помещении бывшего банка сейчас медицинская клиника.

- Сколько всего у вас собственных фирм, какие направления бизнеса?

- Всего зарегистрировано пять фирм с моим участием: медийное агентство «РостМедиа», я младший партнер в медицинском центре «Видновлення» и ІТ-компании «Рост Диджитал», Житомир.info и фирма «Смарт АДВ», которая занимается операциями с недвижимостью. И плюс я еще частный предприниматель – ФЛП с 2006 года.

- Из всего перечисленного, наверное самое известное – это сайт Житомир.info. Вы влияете на редакционную политику, говорите, о чем писать, а о чем нет, читаете новости перед публикацией?

- О, это уже легенда – многие считают, что я сначала вычитываю новости, а потом уже их публикуют. Но 99% новостей я узнаю из ленты, как и все читатели. И истории о том, что я хочу кого-то «замочить» с помощью сайта – это фантазии: редакция очень принципиальная и такое не проходит. Я даже говорю, что если я сам что-то сделаю не так, то первым меня «замочит» Житомир.info.

- Среди 22 жителей Житомирской области, которые за 2019 год задекларировали больше 1 миллиона гривен, есть ваша фамилия?

- Думаю да. Я – городской налогоплательщик, не самый крупный, конечно, но выше среднего.

- Еще один скандальный момент, связанный с вами – неуплата за аренду земельных участков. С одной стороны вы платите налоги, а с другой – лишаете городской бюджет доходов от платы за землю?

- Этой «чудесной» истории уже больше двух лет, и она тоже связана с домом Трибеля. Через пару месяцев после сделки я подал в мэрию заявление на оформление аренды земли, но мэрия у нас абсолютно не сервисная организация, она не способна выдавать какой-то результат, даже когда деньги нужны ей. Я подал документы и буквально ходил и просил: давайте оформим быстрее, вынесем на сессию. И тогда я понял, что проблема мэрии в том, что если житомирянин что-то хочет, но в этом нет интереса кого-то из мэрии, то результат можно ждать долго. И это меня очень удивило: я должен платить деньги, прошу быстрее рассмотреть вопрос, а они все откладывают на потом, потому что «не успевают». С другой стороны были проблемы с целевым назначением земельного участка, потому что ранее там был банк и земля была «для обслуживания кредитных учреждений», а по новому Генплану там уже другое назначение земли. И мы больше года пытались добиться в геокадастре необходимого решения. Возможно, они от нас чего-то ждали, но мы решили все делать «по белому», поэтому все так затянулось: мы подготовили документы – они нам отказали, мы переделали и подали – они три месяца не давали ответ, и так далее.

- Сколько вы бесплатно пользовались городской землей?

- Не платил за аренду больше двух лет. И я надеюсь, что в ближайшее время этот вопрос все же разрешится. Знаю, что по этому факту открыто уголовное производство, ко мне приходи, опрашивали. Но я считаю, что надо у мэрии спрашивать: почему им все равно, даже при желании предпринимателя правильно все оформить. И, по сути, я землей не пользовался: сначала во дворе стояло оборудование обанкротившегося банка, потом ресторан, который арендует первый этаж, получил разрешение на летнюю торговлю. Они оформили все документы на площадку с мэрией напрямую, так как земля не в аренде.





- Какие у вас отношения с нынешним мэром Житомира и главой ОГА?

- С ОГА у меня вообще никаких отношений нет, мы не пересекаемся ни по работе, ни каким-то другим образом. С городской властью другая ситуация, я там больше общаюсь, я вырос в Житомире. Возможно, одна из причин моего похода в политику, что я слишком многое прошел и много знаю об этих процессах в городской власти, иногда просто развожу руками – ну как так…

- Но в самом начале каденции нынешнего губернатора Виталия Бунечко было впечатление некоего противостояния между вами – информация на сайте о нем не очень лестная, в ответ журналистов не зовут на брифинги в ОГА и т.п.

- Редакция делает новости, и то, как человек попадает в новости – это только от него зависит, журналисты на ситуацию не влияют. Потому это все какие-то надуманные истории.

- Можно сказать, что у вас ровные дружеские отношения с мэром и губернатором?

- С Виталием Бунечко мы кофе пили, общались, а Сергея Сухомлина я знаю с 1997 года, у них тогда было одно из самых крутых рекламных агентств в Житомире – фирма «Визаж», мы давно знакомы.

- Ваш поход в политику – это желание реализовать свои амбиции?

- Я бы не сказал, что это амбиции, просто, когда смотришь на все это со стороны, то видишь, как можно сделать так, чтоб это работало, давало результат, предоставляло сервис. Вот это хочется реализовать. У меня абсолютно нет политических амбиций. Да и в местных выборах мало политики, а больше каких-то качественных управленческих решений местных проблем и задач. В городском и областном совете мы же не слышим политику, там только раздают должности и ларьки, никакую политическую волю никто не реализовывает, нет политических решений, есть узкий взгляд на вещи и некая местечковость. У нас в депутаты идут, чтобы ограничить конкуренцию, ограничивать возможности для всех остальных и создать себе тепличные условия, в которых они якобы будут развиваться. Но экономические законы так не работают и, по сути, они тоже не развиваются, а просто деградируют. Есть, конечно, и исключения, когда человек чего-то достиг, а потом уже пошел в депутаты. Поэтому речь скорее о реализации каких-то проектов, а не амбиций. Мы уже ушли от «харда» и пришли к «софту», нам нужно развивать «софт» – отношения, качественное взаимодействия, сервис, услугу, потому что это проблема. И может именно поэтому многие житомиряне реализовываются, уезжая из родного города.

- Это проблема местной власти?

- В том числе. И это же не конкретная проблема мэра и его зама, она распространяется, например, до клерка в архитектуре. Успешные города позволяют реализовать потенциал человека, и это не зависит от власти в Киеве. Вопрос в конкуренции, в доступности, в открытости.

- Перейдем к личным вопросам: какое у вас образование?

- С образованием у меня интересная история: школу я закончил в бурные 90-е и высшее образование так и не получил. Поучился в нескольких прекрасных вузах, но в то время все так быстро менялось, появлялись классные проекты и я двигался дальше. Начинал учиться в Житомирском военном училище, потом меня и еще несколько человек перевели в Харьковскую военную академию, потом Советский Союз развалился, и в армии уже перспектив не было. Я ушел из военной академии, и с академсправкой о тех предметах, которые мы там изучали, меня взял только КПИ, факультет авиационных космических систем. Я там проучился четыре года, а диплом так и не защитил: ушел в другую область знаний, и возвращаться к защите дипломной работы уже было не с руки. В жизни нужно постоянно самообразовываться, и диплом, по моему мнению, не должен быть самоцелью, хотя я своим сыновьям такое не говорю. Но сейчас выбор специальностей и возможностей обучения намного больше, и знания дают более применимые к жизни.

- В семье кроме вас еще есть бизнесмены?

- У жены стоматологический бизнес в Житомире, а дети пока учатся – один сын в университете, второй еще в лицее.

- Ваше хобби?

- Путешествие, музыка, всевозможные фестивали. Пытались посчитать, сколько стран уже объездили, но сбились – то ли 45, то ли 47.

- Не возникало желание эмигрировать из Украины?

- Нет, никогда. В этом плане я привязан к Житомиру, я ж с Полевой. Лучше путешествовать, изучать страны, возвращаться и здесь что-то менять. Для меня вопрос эмиграции никогда не стоял.
Тэги: кандидат в депутаты, Житомир, выборы 2020, ЯРЕМЧУК
Комментариев: 15
Живу_на_Восточной
1 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 12:02:30, Вчера [Материал]
+12

- В отношении «Слуги народа» такого предчувствия пока нет?

- Конечно, есть сомнительные моменты, но, я считаю, что это лучшее, что произошло с Украиной за последнее время с точки зрения политического прогресса.

Ой лишенько, ой горенько
bender123
2 vasya (bender123)   • 12:26:56, Вчера [Материал]
+11

надеюсь народ прозрел уже.. и никакого клоуна не выберут в меры. - но это не точно
хотя всегда есть избератели шария- они ваще непредсказуемы так как не наделены разумом от слова совсем.
Mykhailo
3 Михаил (Mykhailo)   • 12:51:12, Вчера [Материал]
-2

.. и совсем другое дело, голосующие "предсказуемо" - за тех, кто больше наобещает: порошенок (тысяча гривень в день), яценюков (зарплата в пять раз больше после ассоциации), зеленских (сажать, войну остановить) и ко.
starix
4 max starkov (starix)   • 13:16:08, Вчера [Материал]
+2

ану ану, за кого нужно голосовать?)
Mykhailo
14 Михаил (Mykhailo)   • 15:09:19, Вчера [Материал]
-3

нэ по пГыколу, т.е. за миллиардера, доказавшего умение грабить и мародёрить, наверное.
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:59:05, Вчера [Материал]
+1

Это интервью является декларацией -меня вернули несите денюжки и будете депутатом.
electrician
6 IGOR (electrician)   • 14:00:13, Вчера [Материал]
+1

Такої ж позиції дотримується податкова. Згідно зі ст. 206 Земельного кодексу, використання землі в Україні є платним. В офіційному роз’ясненні вказано, що органи місцевого самоврядування вправі порушити питання про компенсацію завданої шкоди землекористувачами. Навіть якщо право користування земельною ділянкою не оформлене або відсутня документальна фіксація речових прав у Державному земельному кадастрі. Однак власне право стягувати заборгованість Житомирська міськрада використовує дуже вибірково. При наявних численних судових рішеннях на користь міста по ділянках під нерухомістю Євгена Яремчука мерія подавати позов не поспішає. На наш інформаційний запит перша заступниця Житомирського міського голови Світлана Ольшанська відповіла, що судово-претензійна робота за земельною ділянкою під будинком Трибеля не проводиться. Можливо, причина не лише у статусі власника майна. А у витрачених Євгеном Яремчуком 941 тис. грн на виборчу кампанію Ігоря Герасименка, який представлятиме найближчі 5 років громаду Житомира у парламенті. Та від підтримки якого залежить, чи утримається на своїй посаді чинний мер Житомира Сергій Сухомлин.
Посилання на джерело: https://zt.20minut.ua/Polityka/politichna-koruptsiya-mistsevogo-oseredku-slugi-narodu-10972518.html
AlexIvanov
8 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:13:56, Вчера [Материал]
0

Яремчук не является собственником вышеперечисленных обьектов. Это человек на которого все это имущество оформили . Дом Триббеля в свое время отобрал у банкиров Зубко и оформил на Ярему. Медецинский центр "Видновлення" принадлежит Хренову и 2 гор.больницу Житомира будет выкупать Хренов.....кстати работники этой больницы смогут лично поблагодарить этих людей на выборах за свое увольнение.Хренов помощник Супрун и лично курировал подготовку документов на расформирование 2 горбольницы. Житомир Инфо тоже принадлежит Сухомлину. А что принадлежит журналисту? Его трусы по колено и на коленях дыры.
AlexIvanov
7 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:02:47, Вчера [Материал]
0

Человек без образования глуп. Нету знаний и квалификации.
andruha30
15 andruha30 (andruha30)   • 16:49:18, Вчера [Материал]
-1

А почему если без образования то глуп?Вы помните 90-е,тогда учеба была не сильно в приоритете,многие просто пытались заработать.Кто за границу рванул,кто на базары в Турцию,кто ларек ставил и тд.
Вы знаете как он заработал стартовый капитал?
Вот и не судите человека!! А дом Трыбеля - это просто космос,украшение города!!!!!
Incola
9 Александр (Incola)   • 14:19:00, Вчера [Материал]
+7

вороватый тип.
AlexIvanov
10 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:25:20, Вчера [Материал]
+5

А вот то что Зубко- Яремчук не платили за землю в течении двух лет в бюджет города. то это говорит . что они щитают житомирян быдлом и не иначе. Для любого бизнесмена города не уплата за землю закончилось бы фатально. и кто за вас будет после этого голосовать?
AlexIvanov
11 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:30:18, Вчера [Материал]
+2

Да. кстати " Дом Трибеля" является историческим зданием и приватезировать его не имел права даже Царь.
AlexIvanov
12 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:35:33, Вчера [Материал]
+7

В вашей партии " Слуга народа"как ты говориш будет 30 процентов избирателей. Вы трех процентный барьер не пройдете к осени и тот кто даст вам деньги за депутатское место есть болван
AlexIvanov
13 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:42:11, Вчера [Материал]
+4

Ты кичишся тем что ты с Полевой.... согласен народ с Полевой- это круто . Но ты кто такой? Что сделал хорошего или плохого для этого района? Ничего.
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