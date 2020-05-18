Интервью с Евгением Яремчуком о выборах, местных советах и житомирских «мифах», связанных с его именем

Житомирский предприниматель Евгений Яремчук на местной политической арене долгое время оставался в тени: консультировал кандидатов и партии, но сам никуда не баллотировался и избирательные штабы во время выборов не возглавлял. Все изменилось, когда в политику буквально ворвалась партия «Слуга народа» во главе со своим лидером Владимиром Зеленским: Евгений Яремчук активно включился сначала в президентскую гонку, а затем и в парламентскую, поддерживая кандидатов в нардепы от «Слуги народа», в том числе и финансово. После того, как в Верховной рада появилась президентская мега-фракция с пятью (из шести возможных) мажоритарщиками от Житомирской области, местные политические баталии поутихли, а со временем поползли слухи, что Яремчук уже не в команде Зеленского, и вообще он «человек Зубко и Сухомлина». Что из житомирский «мифов» о Евгении Яремчуке почти правда, а что – чистый вымысел, какова его роль в предстоящих местных выборах – читайте в интервью.
- Подготовка к местным выборам фактически уже началась, и появилась информация, что вы возглавляете штаб президентской партии «Слуга народа».
- Да, это правда, я возглавляю областной избирательный штаб, так же, как это было на президентских выборах. С ноября 2018 года ничего не изменилось, и команда осталась та же – вся ЗеКоманда на месте. Но в этот раз отбор кандидатов будет жестче.
- Кроме местных советов будете выдвигать и кандидатов в мэры?
- Да, в Житомире, во всех городах областного подчинения и, если найдем достойных кандидатов, то и на руководителей всех ОТГ. Я считаю, что если у нас не будет в какой-то ОТГ достойного кандидата, то нужно поддерживать местного авторитетного руководителя. Даже если он не член нашей партии, но люди его поддерживают, то и партия «Слуга народа» должна поддержать.
- Каковы критерии отбора кандидатов?
- Критерии еще нарабатываются, и будут известны через пару недель. По сути, у нас еще не пришло время выдвижения кандидатов, пока разворачиваем структуру областного штаба, возобновляем свою деятельность.
- Праймериз кандидатов будет для всех – и для мэров, и для депутатов?
- Будет обязательно, но пока не готов сказать – для всех или только для кандидатов в мэры.
- Новый Избирательный кодекс задает новые правила для местных выборов, в чем существенное отличие?
- На этих выборах большее значение будет иметь партийное строительство и командная работа. В Житомире, условно, будет четыре округа для избрания депутатов горсовета, по каждому округу будет от 5 до 12 кандидатов от одной партии, и тут важную роль будут играть взаимодействие и командная работа на результат. Нужны будут комплексные решения, а не так, как было на прошлых выборах, где город был поделен на 42 округах и кандидаты их просто «засевали».
- На местных выборах будет не так-то просто получить значительную поддержку только за счет партийного бренда «Слуга народа», кто в Житомире является основными конкурентами кандидатов от президентской партии?
- Наши конкуренты, безусловно, – все парламентские партии. Надеюсь, что даже партия «Голос» будет достойным конкурентом. Также будут выдвигаться кандидаты от местных партий. Но думаю, что борьбы между партиями не будет, я не вижу партии, которая бы сейчас конкурентно выросла до «Слуги народа». Задела даже в 30% поддержки нашей партии хватит для победы, вопрос только в качественном подборе кадров.
- Лично куда-то будете баллотироваться?
- Планирую в областной совет, это будет моя первая попытка баллотироваться.
- На местных выборах 2015 года вроде бы баллотировались от Объединения «Самопомощь».
- Нет, я ушел из партии «Самопомощь» за месяц до момента формирования списков кандидатов.
- Это единственная партия, членом которой вы были?
- Да, был только в «Самопомощи» и в комсомоле: в 1990 году я поступал в военное училище, а это было невозможно без членства в ВЛКСМ.
- Как долго вы были членом «Самопомощи» и почему ушли?
- Мое пребывание в этой партии длилось около семи месяцев. А относительно причины ухода, то я понял, что не стоит на это тратить ни силы, ни время, ни здоровье, потому что появилось предчувствие, что этот проект Садового ведет в никуда.
- В отношении «Слуги народа» такого предчувствия пока нет?
- Конечно, есть сомнительные моменты, но, я считаю, что это лучшее, что произошло с Украиной за последнее время с точки зрения политического прогресса.
- Вашу фамилию в Житомире иногда упоминают в негативном контексте, но все на уровне «слухов».
- Самое интересное, что слухи со временем меняются, но самое «живучее» - что я всегда был чьим-то человеком. Это началось еще со времен «Z-радио», где я работал: тогда я был человеком Бориса Буряченко. Потом фамилии менялись, но этот слух, что я «чей-то человек» не исчезает.
- Еще говорят о доме Трибеля – историческое здание в центре Житомира, которое вы купили «за бесценок».
- На самом деле это один из лучших кейсов для меня, это одна из самых открытых покупок, может даже не только для меня, но и для Житомира в целом. Меня, кстати, всегда удивляли истории житомирян, которые идут в депутаты для решения каких-то вопросов, связанных с недвижимостью. Я считаю, что покупать недвижимость на вторичном рынке всегда эффективнее и выгоднее. И дом Трибеля – это не первое помещение банка, которое я открыто приобрел на «Прозорро».
- И сколько уже на вашем счету помещений бывших банков в Житомире?
- Четыре помещения. И здание офиса на Большой Бердичевской, в котором мы находимся – это тоже, кстати, помещение банка. У нас с друзьями даже есть шутка, связанная с моей не очень веселой историей: один из банков обанкротился, а там были деньги моей фирмы, довольно приличная сумма, все «сгорело» и никто ничего не вернул, и теперь я таким образом мщу банкам. Если серьезно, то я уже предприниматель со стажем, и для меня это вопрос инвестиций – я инвестирую в свой город, использую доступные механизмы для этого.
- Инвестиция – это же не только приобретение недвижимости, но и какое-то развитие?
- Но я же не просто покупаю здания, а хочу, чтобы в них появилось, выросло что-то, что развивает сам город. Возьмем тот же дом Трибеля – подсветка, которая там была сделана, идея с рестораном, с Центром развития местного самоуправления, который там находится с мая 2017 года. Мы хотим, чтобы там обосновались наши партнеры, которые развивают город. К примеру, еще в одном помещении бывшего банка сейчас медицинская клиника.
- Сколько всего у вас собственных фирм, какие направления бизнеса?
- Всего зарегистрировано пять фирм с моим участием: медийное агентство «РостМедиа», я младший партнер в медицинском центре «Видновлення» и ІТ-компании «Рост Диджитал», Житомир.info и фирма «Смарт АДВ», которая занимается операциями с недвижимостью. И плюс я еще частный предприниматель – ФЛП с 2006 года.
- Из всего перечисленного, наверное самое известное – это сайт Житомир.info. Вы влияете на редакционную политику, говорите, о чем писать, а о чем нет, читаете новости перед публикацией?
- О, это уже легенда – многие считают, что я сначала вычитываю новости, а потом уже их публикуют. Но 99% новостей я узнаю из ленты, как и все читатели. И истории о том, что я хочу кого-то «замочить» с помощью сайта – это фантазии: редакция очень принципиальная и такое не проходит. Я даже говорю, что если я сам что-то сделаю не так, то первым меня «замочит» Житомир.info.
- Среди 22 жителей Житомирской области, которые за 2019 год задекларировали больше 1 миллиона гривен, есть ваша фамилия?
- Думаю да. Я – городской налогоплательщик, не самый крупный, конечно, но выше среднего.
- Еще один скандальный момент, связанный с вами – неуплата за аренду земельных участков. С одной стороны вы платите налоги, а с другой – лишаете городской бюджет доходов от платы за землю?
- Этой «чудесной» истории уже больше двух лет, и она тоже связана с домом Трибеля. Через пару месяцев после сделки я подал в мэрию заявление на оформление аренды земли, но мэрия у нас абсолютно не сервисная организация, она не способна выдавать какой-то результат, даже когда деньги нужны ей. Я подал документы и буквально ходил и просил: давайте оформим быстрее, вынесем на сессию. И тогда я понял, что проблема мэрии в том, что если житомирянин что-то хочет, но в этом нет интереса кого-то из мэрии, то результат можно ждать долго. И это меня очень удивило: я должен платить деньги, прошу быстрее рассмотреть вопрос, а они все откладывают на потом, потому что «не успевают». С другой стороны были проблемы с целевым назначением земельного участка, потому что ранее там был банк и земля была «для обслуживания кредитных учреждений», а по новому Генплану там уже другое назначение земли. И мы больше года пытались добиться в геокадастре необходимого решения. Возможно, они от нас чего-то ждали, но мы решили все делать «по белому», поэтому все так затянулось: мы подготовили документы – они нам отказали, мы переделали и подали – они три месяца не давали ответ, и так далее.
- Сколько вы бесплатно пользовались городской землей?
- Не платил за аренду больше двух лет. И я надеюсь, что в ближайшее время этот вопрос все же разрешится. Знаю, что по этому факту открыто уголовное производство, ко мне приходи, опрашивали. Но я считаю, что надо у мэрии спрашивать: почему им все равно, даже при желании предпринимателя правильно все оформить. И, по сути, я землей не пользовался: сначала во дворе стояло оборудование обанкротившегося банка, потом ресторан, который арендует первый этаж, получил разрешение на летнюю торговлю. Они оформили все документы на площадку с мэрией напрямую, так как земля не в аренде.
- Какие у вас отношения с нынешним мэром Житомира и главой ОГА?
- С ОГА у меня вообще никаких отношений нет, мы не пересекаемся ни по работе, ни каким-то другим образом. С городской властью другая ситуация, я там больше общаюсь, я вырос в Житомире. Возможно, одна из причин моего похода в политику, что я слишком многое прошел и много знаю об этих процессах в городской власти, иногда просто развожу руками – ну как так…
- Но в самом начале каденции нынешнего губернатора Виталия Бунечко было впечатление некоего противостояния между вами – информация на сайте о нем не очень лестная, в ответ журналистов не зовут на брифинги в ОГА и т.п.
- Редакция делает новости, и то, как человек попадает в новости – это только от него зависит, журналисты на ситуацию не влияют. Потому это все какие-то надуманные истории.
- Можно сказать, что у вас ровные дружеские отношения с мэром и губернатором?
- С Виталием Бунечко мы кофе пили, общались, а Сергея Сухомлина я знаю с 1997 года, у них тогда было одно из самых крутых рекламных агентств в Житомире – фирма «Визаж», мы давно знакомы.
- Ваш поход в политику – это желание реализовать свои амбиции?
- Я бы не сказал, что это амбиции, просто, когда смотришь на все это со стороны, то видишь, как можно сделать так, чтоб это работало, давало результат, предоставляло сервис. Вот это хочется реализовать. У меня абсолютно нет политических амбиций. Да и в местных выборах мало политики, а больше каких-то качественных управленческих решений местных проблем и задач. В городском и областном совете мы же не слышим политику, там только раздают должности и ларьки, никакую политическую волю никто не реализовывает, нет политических решений, есть узкий взгляд на вещи и некая местечковость. У нас в депутаты идут, чтобы ограничить конкуренцию, ограничивать возможности для всех остальных и создать себе тепличные условия, в которых они якобы будут развиваться. Но экономические законы так не работают и, по сути, они тоже не развиваются, а просто деградируют. Есть, конечно, и исключения, когда человек чего-то достиг, а потом уже пошел в депутаты. Поэтому речь скорее о реализации каких-то проектов, а не амбиций. Мы уже ушли от «харда» и пришли к «софту», нам нужно развивать «софт» – отношения, качественное взаимодействия, сервис, услугу, потому что это проблема. И может именно поэтому многие житомиряне реализовываются, уезжая из родного города.
- Это проблема местной власти?
- В том числе. И это же не конкретная проблема мэра и его зама, она распространяется, например, до клерка в архитектуре. Успешные города позволяют реализовать потенциал человека, и это не зависит от власти в Киеве. Вопрос в конкуренции, в доступности, в открытости.
- Перейдем к личным вопросам: какое у вас образование?
- С образованием у меня интересная история: школу я закончил в бурные 90-е и высшее образование так и не получил. Поучился в нескольких прекрасных вузах, но в то время все так быстро менялось, появлялись классные проекты и я двигался дальше. Начинал учиться в Житомирском военном училище, потом меня и еще несколько человек перевели в Харьковскую военную академию, потом Советский Союз развалился, и в армии уже перспектив не было. Я ушел из военной академии, и с академсправкой о тех предметах, которые мы там изучали, меня взял только КПИ, факультет авиационных космических систем. Я там проучился четыре года, а диплом так и не защитил: ушел в другую область знаний, и возвращаться к защите дипломной работы уже было не с руки. В жизни нужно постоянно самообразовываться, и диплом, по моему мнению, не должен быть самоцелью, хотя я своим сыновьям такое не говорю. Но сейчас выбор специальностей и возможностей обучения намного больше, и знания дают более применимые к жизни.
- В семье кроме вас еще есть бизнесмены?
- У жены стоматологический бизнес в Житомире, а дети пока учатся – один сын в университете, второй еще в лицее.
- Ваше хобби?
- Путешествие, музыка, всевозможные фестивали. Пытались посчитать, сколько стран уже объездили, но сбились – то ли 45, то ли 47.
- Не возникало желание эмигрировать из Украины?
- Нет, никогда. В этом плане я привязан к Житомиру, я ж с Полевой. Лучше путешествовать, изучать страны, возвращаться и здесь что-то менять. Для меня вопрос эмиграции никогда не стоял.
Интервью с Евгением Яремчуком о выборах, местных советах и житомирских «мифах», связанных с его именем
- Конечно, есть сомнительные моменты, но, я считаю, что это лучшее, что произошло с Украиной за последнее время с точки зрения политического прогресса.
Ой лишенько, ой горенько
хотя всегда есть избератели шария- они ваще непредсказуемы так как не наделены разумом от слова совсем.
Посилання на джерело: https://zt.20minut.ua/Polityka/politichna-koruptsiya-mistsevogo-oseredku-slugi-narodu-10972518.html
Вы знаете как он заработал стартовый капитал?
Вот и не судите человека!! А дом Трыбеля - это просто космос,украшение города!!!!!