Руслан Годований: «Модернізація Житомирської обласної дитячої лікарні – це зобов’язання облради нового скликання». ВІДЕО

Держава має надавати якісні послуги своїм громадянам, насамперед наймолодшим. Це допоможе сформувати у дітей розуміння своєї відповідальності та обов’язку перед країною вже у дорослому житті. Почати ж варто з медицини, зокрема – модернізації лікарень.
Про це говорить кандидат у депутати Житомирської обласної ради по 4 виборчому округу від партії «Пропозиція» Руслан Годований. На його переконання, проведення повного переоснащення обласної дитячої лікарні це реальний проект, який під силу реалізувати обласній владі.
«Громадяни платять податки, утримують державу, а потім за свої ж кошти утримують лікарні. Я не розумію, чому так відбувається. Я вважаю, що держава, в першу чергу, має думати про нове покоління. Ви ж розумієте, що дитина дивиться, як до неї ставиться держава, у неї формується світогляд, і отак в подальшому вона буде ставитися до суспільства. Один із проєктів – це повне переоснащення дитячої обласної лікарні. І це має бути утеплення, сучасні палати, новітнє обладнання. Це реальні проєкти. Це повноваження обласної ради і це можливо зробити», - стверджує Руслан Годований.
Примітка. До 4 виборчого округу Житомирської обласної ради входять: Коростишівська міська ОТГ, Харитонівська сільська ОТГ, Любарська селищна ОТГ, Новогуйвинська селищна ОТГ, Чуднівська міська ОТГ, Вільшанська сільська ОТГ, Попільнянська селищна ОТГ, Корнинська селищна ОТГ, Квітнева сільська ОТГ, Андрушківська сільська ОТГ, Брусилівська селищна ОТГ, Станишівська сільська ОТГ, Тетерівська сільська ОТГ, Волицька сільська ОТГ.