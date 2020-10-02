Руслан Годований: «Модернізація Житомирської обласної дитячої лікарні – це зобов’язання облради нового скликання». ВІДЕО

«Громадяни платять податки, утримують державу, а потім за свої ж кошти утримують лікарні. Я не розумію, чому так відбувається. Я вважаю, що держава, в першу чергу, має думати про нове покоління. Ви ж розумієте, що дитина дивиться, як до неї ставиться держава, у неї формується світогляд, і отак в подальшому вона буде ставитися до суспільства. Один із проєктів – це повне переоснащення дитячої обласної лікарні. І це має бути утеплення, сучасні палати, новітнє обладнання. Це реальні проєкти. Це повноваження обласної ради і це можливо зробити», - стверджує Руслан Годований.