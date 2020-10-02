Проблему з питною водою можна вирішити, відновивши водонапірні вежі та свердловини, – Гундич. ВІДЕО

На Житомирщині дуже гостро стоїть питання з питною водою. У багатьох селах стоять порожні криниці. Цю проблему можна вирішити за допомогою реконструкції водонапірних веж та нових свердловин для забезпечення водопостачанням жителів області.

Про це на ефірі СК1 повідомив лідер списку до обласної ради від «Пропозиція» Ігор Гундич.

За його словами, провести централізоване водопостачання у кожне село області неможливо. Але якщо підійти до цієї проблеми системно, то її можна вирішити альтернативними засобами.



«Потрібно провести інвентаризацію всіх водонапірних веж та за рахунок обласного та бюджетів громад відновити їх роботу. Біля них також потрібно ставити станцію очистки води. Де немає таких можливостей, я буду наполягати робити соціальні бювети. Це перший етап, який дозволить вирішити проблему з питною водою для людей», – сказав Гундич.



Він також наголосив на тому, що у подальшому потрібно буде працювати над тим, щоб забезпечити всі громади Житомирщини централізованими водогонами.

«Найголовніше – це збереження того, що є. Необхідно оберігати прісні запаси у водосховищах. Потрібно повсюдно впроваджувати технології з очищення та переробки стічних господарських і побутових вод», – наголосив Ігор Гундич.





Пресслужба ПП «Пропозиція»

