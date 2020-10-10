Екологічна катастрофа на Житомирщині – у криницях зникає вода. ВІДЕО

Дефіцит прісної води на Житомирщині став реальністю. Засухи стають звичними, змінюється режим ґрунтових вод, їх якість знижується. В багатьох селах в криницях вже немає води. Люди намагаються поглиблювати криниці, але це мало допомагає.
«Ситуація з водою плачевна. У більшості людей у нас в селі в криницях по коліна води. Зима була без снігу. Літом дощів ми теж не бачили і тепер маємо таку ситуацію. Кажуть, це через зміну клімату і тепер нам треба якось пристосовуватись», - розповідає житель села Тетерівка Юрій Шевчук.
Якщо зараз не взятися за вирішення цієї проблеми, ситуація стане катастрофою, – вважає лідер списку до обласної ради партії «Пропозиція», екс-голова Житомирської обласної державної адміністрації Ігор Гундич.
Партія "Пропозиція" на Житомирщині має план вирішення проблеми водопостачання – шляхом відновлення роботи водонапірних веж та будівництва громадських бюветів. Також передбачається встановлення станцій водоочистки. Проєкт має реалізовуватися за бюджетні кошти по всій області.
"У наших криницях зникає вода. Це може призвести до катастрофи, якщо проблему не вирішити зараз. Я народився в селі на Бердичівщині. І якби мені років десять тому сказали, що будуть проблеми з водою, я б дуже здивувався. Але нещодавно був у своєму рідному селі у мами і переконався, що це дійсно проблема. Якщо вже і в Бердичівському районі такі проблеми, то що говорити про північні райони! Жителі сіл просять відновити воднонапірні вежі", – розповідає лідер списку "Пропозиції" Ігор Гундич.
Ігор Гундич підкреслює: проблему вже потрібно вирішувати. А вона не тільки в тому, що води мало. Проблема ще й у тому, що вода поганої якості: мінералізована, з включеннями сполук заліза, нітратів і нітритів. Однак воду з колодязів і свердловин не доочищають.
"Було б ідеально зробити для кожного села водогін. Але я реаліст і розумію, що це дуже складно в фінансовому плані".
На думку Ігоря Гундича, потрібно починати з простих речей. В першу чергу – зробити інвентаризацію наявних свердловин та водонапірних веж (т.з. «веж Рожновського»), з'ясувати, які кошти потрібні, щоб відновити їх роботу, профінансувати. Потім – поставити біля веж станції доочистки води. Домовитися з ОТГ, щоб вони прийняли ці станції на баланс. Якщо немає веж Рожновського, необхідно організовувати соціальні бювети. Жителі сіл отримають можливість пити нормальну воду і не ризикувати своїм здоров'ям.
– Хочемо ми того чи не хочемо, але ми вже зіткнулися з цією проблемою, і її необхідно вирішувати, – підкреслив Ігор Гундич, – Наша пропозиція проста: відновлення роботи водонапірних веж зі встановленням стацій водоочистки, будівництво водогонів та громадських бюветів. "Пропозиція" наполягає на прийнятті обласної програми "Питна вода Житомирщини".
Пресслужба обласної організації політичної партії «Пропозиція»