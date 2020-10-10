Екологічна катастрофа на Житомирщині – у криницях зникає вода. ВІДЕО

«Ситуація з водою плачевна. У більшості людей у нас в селі в криницях по коліна води. Зима була без снігу. Літом дощів ми теж не бачили і тепер маємо таку ситуацію. Кажуть, це через зміну клімату і тепер нам треба якось пристосовуватись», - розповідає житель села Тетерівка Юрій Шевчук.

"У наших криницях зникає вода. Це може призвести до катастрофи, якщо проблему не вирішити зараз. Я народився в селі на Бердичівщині. І якби мені років десять тому сказали, що будуть проблеми з водою, я б дуже здивувався. Але нещодавно був у своєму рідному селі у мами і переконався, що це дійсно проблема. Якщо вже і в Бердичівському районі такі проблеми, то що говорити про північні райони! Жителі сіл просять відновити воднонапірні вежі", – розповідає лідер списку "Пропозиції" Ігор Гундич.