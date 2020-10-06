«Пропозиція» відстоюватиме придбання сучасного лінійного прискорювача для Житомирського онкодиспансера, - Руслан Годований. ВІДЕО

Житомирський обласний онкологічний диспансер вкрай потребує нового лінійного прискорювача, який, серед іншого, дозволить підвищити результати лікування онкологічних хворих та зменшити променеві ускладнення.
Про це говорить кандидат у депутати Житомирської обласної ради по 4 виборчому округу Руслан Годований. За його словами, розподіляючи видатки, владі варто ставити у пріоритет здоров’я людей, а завдяки цьому апарату вдасться врятувати тисячі життів. Тож, команда «Пропозиції» в обласній раді відстоюватиме його придбання у найкоротші терміни.
«Для нашої команди партії «Пропозиція» реалізація конкретних кроків – це добитися найближчі рік-два придбання лінійного прискорювача. Це обладнання, яке допомагає людям побороти таку тяжку хворобу як онкологія. У Житомирській області таку процедуру потребують щодня близько 100 людей. Той лінійний прискорювач, який є у Житомирській області, йому вже не один десяток років і він вже морально застарів. Новий лінійний прискорювач, лікуючи людей, не буде їх травмувати. Цей апарат коштує дуже дорого, але скажіть мені, будь ласка, що важливіше: 1-1,5 км сучасної дороги чи тисячі життів, які ми можемо врятувати? Коли наша фракція сформується в обласній раді, це буде один із перших зареєстрованих нами проектів рішень», - розповів Руслан Годований.
Примітка. До 4 виборчого округу Житомирської обласної ради входять: Коростишівська міська ОТГ, Харитонівська сільська ОТГ, Любарська селищна ОТГ, Новогуйвинська селищна ОТГ, Чуднівська міська ОТГ, Вільшанська сільська ОТГ, Попільнянська селищна ОТГ, Корнинська селищна ОТГ, Квітнева сільська ОТГ, Андрушківська сільська ОТГ, Брусилівська селищна ОТГ, Станишівська сільська ОТГ, Тетерівська сільська ОТГ, Волицька сільська ОТГ.