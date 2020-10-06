«Пропозиція» відстоюватиме придбання сучасного лінійного прискорювача для Житомирського онкодиспансера, - Руслан Годований. ВІДЕО

«Для нашої команди партії «Пропозиція» реалізація конкретних кроків – це добитися найближчі рік-два придбання лінійного прискорювача. Це обладнання, яке допомагає людям побороти таку тяжку хворобу як онкологія. У Житомирській області таку процедуру потребують щодня близько 100 людей. Той лінійний прискорювач, який є у Житомирській області, йому вже не один десяток років і він вже морально застарів. Новий лінійний прискорювач, лікуючи людей, не буде їх травмувати. Цей апарат коштує дуже дорого, але скажіть мені, будь ласка, що важливіше: 1-1,5 км сучасної дороги чи тисячі життів, які ми можемо врятувати? Коли наша фракція сформується в обласній раді, це буде один із перших зареєстрованих нами проектів рішень», - розповів Руслан Годований.