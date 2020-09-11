Віктор Євдокимов: «Житомирська політехніка підписала угоду з Норвегією – навчатимемо АТОвців вести бізнес»

«До цієї події ми готувались майже рік. Університет всі ці роки не був осторонь проблем, які стосуються соціальної реабілітації учасників бойових дій. Підписання такого проекту, зокрема Норвегія-Україна, для нас є вкрай важливим, тому що ми посилюємо складову щодо професійної підготовки учасників бойових дій та членів їх родин. Сьогодні ми вже говоримо про другий проект, який реалізовуватиметься на базі університету. Я хочу подякувати Міжнародному благодійному фонду та координатору проекту за те, що саме наш університет був обраний базовим в реалізації даного проекту на Житомирщині!» – розповів Віктор Євдокимов.