Віктор Євдокимов: «Житомирська політехніка підписала угоду з Норвегією – навчатимемо АТОвців вести бізнес»

11 вересня 2020 року у Державний університет «Житомирська політехніка» завітали представники уряду Норвегії. За результатами візиту підписано угоду про реабілітацію учасників антитерористичної операції (операції об’єднаних сил). Ректор вишу Віктор Євдокимов разом з президентом Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний фонд соціальної адаптації» Володимиром Рубцовим домовились про співпрацю й сприяння учасникам АТО в професійній підготовці на цільову спеціальність.
Це дозволить військовослужбовцям, а також членам їхніх сімей – освоїти нові спеціальності, організувати власну справу й успішно адаптуватися до умов життя в громадянському суспільстві.
«До цієї події ми готувались майже рік. Університет всі ці роки не був осторонь проблем, які стосуються соціальної реабілітації учасників бойових дій. Підписання такого проекту, зокрема Норвегія-Україна, для нас є вкрай важливим, тому що ми посилюємо складову щодо професійної підготовки учасників бойових дій та членів їх родин. Сьогодні ми вже говоримо про другий проект, який реалізовуватиметься на базі університету. Я хочу подякувати Міжнародному благодійному фонду та координатору проекту за те, що саме наш університет був обраний базовим в реалізації даного проекту на Житомирщині!» – розповів Віктор Євдокимов.
Норвегія підтримує такі проекти в Україні ще від 2003 року. За період 2003-2019 років учасниками програм підтримки стали 10 646 осіб, серед яких 1401 учасник АТО/ООС. З початку реалізації проекту в ньому було задіяно 39 українських міст та понад 20 вищих навчальних закладів України.
«У 2003 році ми розпочали цей проект, коли в Норвегії був один єдиний проект з підтримки Києво-Могилянської академії. Більше в Норвегії ніколи не було ніяких проектів з Україною. Мало знають про нас в Україні. Але ми вирішили показати, що не всі патріоти ті, які народились в Україні… Норвезький проект це єдиний, який допомагав нашим військовим виходити з Криму. Всі інші проекту зупинились й чекали: ніхто не знав, що буде. Для нас 2014 рік був надважким. Після цього проект продовжили ще на 5 років. Потім був візит прем'єр-міністра Норвегії в Київ, це був міжнародний форум. Нам сказали: ви будете працювати стільки, скільки це потрібно Україні»,
– зазначив Володимир Рубцов.
«Якщо раніше ми працювали з військовослужбовцями, які мали 1-2 вищі освіти, то зараз ситуація змінилась. Додалась психологічна напруга й відповідно більшість це не кадрові офіцери, а люди, які патріоти по зову серця – й пішли захищати нашу країну, жертвуючи своїм здоров'ям та життям на фоні глибокої економічної кризи. Безумовно, що Норвегія допомагає і профінансувала проект більше як на 1,5 млн євро… Навчально-науковий заклад не тільки займається навчанням, науковими дослідами, а й дає колосальний інтелектуальний потенціал, атмосферу майбутнього нашої країни!»
– наголосив Володимир Рубцов.
«Починаючи з 15 вересня проект стартує на базі Житомирської політехніки. Сьогодні вже подано заявки від 38 учасників. Я думаю, що це не остаточна цифра і навіть вважаю, що буде набагато більше охочих, ніж ми зможемо одразу долучити до проекту. Це лише перший крок. В подальшому ми продовжимо працювати над проектом»
, – додав ректор Житомирської політехніки.
В Державному університеті «Житомирська політехніка» сьогодні навчається близько 500 ветеранів АТО/ООС. Віктор Євдокимов домігся від Міністерства освіти і науки пільгових умов вступу для таких абітурієнтів. Усі без винятку «атошники» навчаються у Житомирській політехніці безкоштовно.
Пресслужба житомирського міського штабу партії «Слуга народу»