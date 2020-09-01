Віктор Євдокимов: «Незважаючи на пандемію, до Житомирської політехніки вступили близько 2000 студентів»

1 вересня у Державному університеті «Житомирська політехніка» було незвичним. Жодного урочистого відкриття, лінійки чи посвяти у студенти. Натомість провели загальні збори трудового колективу, де були присутні і студенти, і аспіранти, і викладачі. Ректор університету Віктор Євдокимов, який є одночасно і кандидатом в мери Житомира від партії «Слуга народу», нагадав, що навчальний рік 2020-2021 починається в умовах, близьких до екстремальних.



Ректор зазначив, що навчальний заклад цілком забезпечений засобами захисту. Зокрема, в усіх навчальних корпусах й гуртожитках дотримуються термометрії, закупили засоби дезінфекції, наклеїли відповідні наліпки на підлозі про дотримання дистанції, встановили прозорі екрани в їдальнях, кафе та на пунктах перепустки в гуртожитках. Також охоронці корпусів та гуртожитків мають відповідні щитки.

«Ми дуже хвилювались через те, що цього року велика кількість бакалаврів не зможе продовжити навчання за рівнем магістра, тому що потрібно було складати Єдині вступні іспити. Не всі були готові й мали бажання. Ми ставили планку набрати не менше 2 тис нових студентів. Учора завершився процес зарахування на бюджетну основу навчання. Сьогодні й до 15 вересня триватиме зарахування на контракт. Станом на сьогодні до політехніки вже вступило 1908 нових студентів, з яких 1253 на базі ПЗСО. Нам надійшло 5 тисяч заяв на базі ПЗСО. Такої кількості заяв ми не отримували ще жодного року!» – розповів В. Євдокимов.

Незважаючи на складні епідеміологічні умови, у Житомирській політехніці майже з усіх спеціальностей студентів стало більше, ніж було минулого року. Так, на спеціальність бізнесу і сфери обслуговування цього року вступили на 154 абітурієнти більше, ніж у 2019 році. На базі факультету публічного управління та права, наприклад, з’явилася нова спеціальність: «психологія». Приріст на факультеті склав 40 студентів. У гірничо-екологічному факультеті приріст на спеціальність науки про землю за ступенем бакалавр складає 17 студентів, але у магістратурі стало на 61 студента менше.

«До 15 вересня ми перевищимо дві тисячі студентів – це очевидно. Зараз є дуже велика конкуренція по таких науках, як екологія та науки про землю. В цілому по факультету ми маємо мінус. І якби не нові спеціальності, то ситуація була б не така гарна. Кількість вступників на факультет комп’ютерних інтегрованих технологій, мехатроніки та робототехніки – це найбільша прогалина вступної кампанії. У цьому році вступило на 137 студентів менше. Спеціальності складні, і я розумію, що кількість абітурієнтів, які хочуть навчатися, щороку стає все меншою, але ми маємо щось робити, аби підвищити обізнаність абітурієнтів, і говорити про розвиток цих спеціальностей. Бо без них і цього факультету не буде політехніки як такої!» – наголосив Євдокимов.

Ректор розповів про видатки університету та бюджет. «За останній рік ми закупили комп’ютерну техніку на 200 тис. грн., меблі – 400 тис. грн., спецобладнання – 100 тис. грн. Також на території облаштували автопарковку, а благоустрій території буде завершено вже до кінця тижня. Також ми придбали основних засобів, моніторів, телевізорів та фотокамер на 800 тис. грн., малоцінних предметів інвентарю для лабораторій на 200 тис. Виплатили премії студентам на 90 тис. грн. Крім того, у зв’язку зі збільшення розміру мінімальної заробітної плати будуть збільшені всі посадові оклади. Також ми реконструювали читальну залу, де облаштуємо музей науки й технологій й завершили ремонт лабораторій та спортивної зали», – сказав ректор.

На зборах В. Євдокимов оголосив про кадрові зміни на деяких кафедрах, а також назвав ім’я нового студентського ректора. Ним став студент комп’ютерно інтегрованих технологій, мехатроніки й робототехніки Ігор Наумчук.

«Мене обрали на посаду студентського ректора два тижні тому. В нашому університеті є студентське самоврядування, і в них є свій очільник – студректор. Ми повністю займаємося роботою зі студентами, їхнім дозвіллям, інформуванням і відстоюванням їх прав. Якщо права якогось студента порушуються, то ми вирішуємо це – звертаємось до ректора, до викладачів й з’ясовуємо все!» – заявив І. Наумчук.

«Я вважаю, що буду кращим ректором, ніж попередній, тому що в мене купа мотивації. Для мене це виклик. У нас є своя команда і купа ідей. Деякі з них можуть бути реалізовані вже цього тижня. До цього я працював замом студдекана, тому маю досвід у цій сфері. Незабаром розпочнеться навчання першокурсників і нам треба організувати їм посвяту. Так як цього року в університет вступила рекордна кількість студентів, то нам треба подумати, як організувати таку урочисту подію», – додав новопризначений студентський ректор.

1 вересня 2020 року Віктор Євдокимов також вперше публічно оголосив про те, що балотується у мери Житомира.





«Я зроблю все можливе, щоб університет підвищував свої рейтинги, щоб ми мали відповідні ресурси для зміцнення матеріально-технічної бази й дали поштовх для розвитку університету. Ви знаєте, що університет це для мене особлива складова життя, тому що ще з 1998 року я працюю в цьому колективі. Це для мене друга родина, і зроблю все для того, щоб університет від тих обертів, яких він набрав і далі рухався у відповідному напрямку, розвивався, і мав нові здобутки. Незалежно від того, як складуться і які будуть в подальшому результати виборів та інші обставини, я зроблю все можливе, для того, щоб університет підтримувати і допомагати, тому що це моя рідна альма-матер. Я вам дякую за розуміння. Ніяких агітацій на базі університету не буде, кожен буде робити вибір, який йому підказує власне переконання. Успішного всім нам навчального року, нових досягнень і перемог!» – завершив свій виступ Віктор Євдокимов.

Пресслужба Віктора Євдокимова