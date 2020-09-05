Віктор Євдокимов: «4 вересня 1991 року незалежність України отримала візуальне підтвердження»

Акт про проголошення незалежності України Верховна Рада прийняла 24 серпня 1991 року. Але ще 10 днів по тому над будівлею українського парламенту висів прапор УРСР. 4 вересня, за наполяганням патріотично налаштованих депутатів і під тиском вулиці – над куполом ВР замайорів національний синьо-жовтий прапор.

«Фактично незалежність України отримала візуальне підтвердження. Одна річ – прийняти юридичний документ у сесійній залі. І зовсім інша річ – показати людям наочно, що нова держава справді відбулася. Що вороття назад не буде і бути не може. Саме це і зробили депутати Верховної Ради 4 вересня 1991 року – за що ми їм вдячні!» – каже ректор Житомирської політехніки Віктор Євдокимов.

«Кожен українець, незалежно від етнічного походження, відчуває дивні позитивні вібрації, коли читає «Енеїду» Котляревського, слухає «Заповіт» Шевченка чи дивиться «Лісову пісню» Лесі Українки на театральній сцені. Прапор, герб, гімн – мають для нас таке ж значення і викликають такі ж вібрації, як і безсмертні твори класиків. Це вже невід’ємні частини національної ДНК!» – додав Віктор Євдокимов.

Пресслужба Віктора Євдокимова