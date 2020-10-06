Віктор Євдокимов: «Житомир має нарешті отримати діючу зливову каналізацію»

«Ремонт доріг — нагальна потреба в місті. Але зовнішнє покращення не вирішує проблему благоустрою в цілому, — говорить кандидат на посаду голови Житомирської ОТГ Віктор Євдокимов. — Ми латаємо ями чи замінюємо дорожнє покриття, проте чергова злива знову затопить дороги і може призвести до ДТП. Нормально діюча, модернізована зливова каналізація — ознака сучасного та безпечного міста. Крім того, варто пам’ятати, що занедбані дощові каналізації забруднюють водойми. А в водопровідних мережах Житомира тече річкова вода. Атмосферні опади руйнують фундаменти будівель, так само як і оновлене дорожнє покриття. Тож закривати очі на цю проблему — це те саме, як злочинно нехтувати безпекою містян, безгосподарно витрачати кошти і не думати про завтрашній день. Вважаю, що гроші на модернізацію зливових мереж в бюджеті міста можливо віднайти. Потрібна лише політична воля. А ремонт доріг проводити з відновленням, будівництвом чи модернізацією зливових мереж».