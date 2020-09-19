Віктор Євдокимов: «Брудна вода – критична проблема Житомира, але ми з нею впораємось!»

18 вересня українці й весь світ відзначають Всесвітній день моніторингу води. Не надто значне свято, проте для житомирян це болюча тема. Навіть не потрібно нагадувань й зайвих нарікань, адже люди щоранку вмиваються водою з дивним запахом, яку навіть не варто куштувати на смак. Доводиться й таке, що неподалік помешкання прорвало мережу й водопостачання взагалі відімкнули, проте незабаром воду таки вмикають. Проте далі інше: з крану замість води - іржа, сморід, болото... І так по колу. Житомиряни не повинні мучитись через нерозумні рішення "зверху", а обирати самі, що їм до вподоби, та на які умови вони заслуговують.
Кандидат на посаду міського голови Віктор Євдокимов розповів, що для нього цей день - болісне нагадування про стан води у місті: «Вода забруднена не тільки в річці, а й на водогонах міста, міських пляжах і навіть - у кранах. Вона непридатна для пиття, тому житомиряни змушені купувати воду у бутлях й носити її додому самі, або ж платити гроші за доставку», - написав Віктор Євдокимов на своїй сторінці в Facebook. Окрім цього він не обійшов в своєму дописі й ще одну проблему: «Стихійні сміттєзвалища є ледь не через кожні 200 м на схилах водойм. Люди не можуть скористатися загальноміськими безкоштовними бюветами, щоб напитися води у спеку, бо бюветів в нашому місті взагалі немає»,
- заявив кандидат.
Ця проблема не нова і добре відома всім містянам, адже міська влада Житомира обіцяла очистити Кам’янку ще 2016 року. Тоді радник міського голови Юрій Мойсєєв заявив: «До міської ради неодноразово зверталися житомиряни, які стурбовані екологічним станом річок, в тому числі й річки Кам’янка. Розроблення комунальними підприємствами поетапного плану заходів по виявленню джерел забруднення та ліквідації стихійних сміттєзвалищ і несанкціонованих скидів в річки дасть можливість покращити екологічний стан річок, протягом поточного року», однак плану вирішення цієї проблеми і місцевій влади був, а дій в цьому напрямку житомиряни не побачили.
Житомир володіє достатніми водними ресурсами: Тетерів, Кам’янка, Гуйва, Лісна та ще близько десятка дрібних річок та струмків. Щоправда, через природно-кліматичні причини, є річки Житомира все частіше міліють. А от якість води наближається до катастрофічної. Наприклад, пляжний сезон 2020 року був «доповнений» кишковою паличкою: в середині серпня її вміст у воді в районі міського Гідропарку перевищував норму у 48 разів. Це означає, що Тетерів систематично зазнає значних забруднень. Але міська влада не зробила нічого, аби виявити джерела забруднення, притягти винних до відповідальності – і припинити наругу над річкою, з якої місто п’є.
Нагадаємо наприкінці липня Тетерів вкрився бридкою пінною масою, що викликало жах і обурення у містян. Це зафіксували неподалік від зливної труби «Житомирводоканалу». Але комунальне підприємство оптимістично заявило, що хвилюватися житомирянам не варто. Мовляв, водоканал лише повернув у річку коагульовану осадочну масу, яку з річки таки ж і взяв.
Пресслужба Віктора Євдокимова