Партія «Пропозиція» представила команду, з якою йде на місцеві вибори на Житомирщині. ВІДЕО

Політична партія «Пропозиція» представила команду, з якою йде на місцеві вибори, які відбудуться 25 жовтня. Представники політсили кажуть: не представляють інтереси ані влади, ані опозиції, головне завдання - відстоювати права місцевого самоврядування. Партія «Пропозиція» представлена у 21 області України, зокрема, і у Житомирській.
Один із співзасновників партії - мер Житомира Сергій Сухомлин. Каже: у представників «Пропозиції» є необхідний досвід і розуміння того, що потрібно зробити для вирішення проблем у громадах.
«Вибори, які будуть у жовтні, що вони принесуть країні? Чи знову прийдуть партії, які кожен рік при прийнятті бюджеті будуть голосувати за недостатність фінансування медичних працівників в Житомирі чи в Чернівцях, будуть голосувати за недостатність по заробітної плати в Дніпрі чи Харкові або прийдуть люди, які розуміють проблеми місцевого самоврядування. Кожна маленька громада чи велике місто набагато краще знає, що їм потрібно і ніякий Київ, Київ в плані Верховної ради та Кабінету Міністрів не знають, що цій громаді потрібно буде завтра», - зазначив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.
За його словами, Житомир та Дніпро вже не вперше об'єднуються, аби представляти інтереси громад і майже 20 років тому заснували Асоціації міст україни.
«Дніпро і Житомир фактично два міста були першими, які заявили про створення цієї партії. На минулому з'їзді до мене підійшла людина, яку я дуже поважаю - це перший мер міста Мельниченко Віталій Григорович і він сказав наступне: ви навіть не знаєте, є Асоціація міст України, яка об’єднує на даний час біля однієї тисячі громад, яка захищає інтереси місцевих громад, а Житомир і Дніпро були першими співзасновниками Асоціації міст України. Ми не знали про цей факт, колесо історії повторюється і це мабуть знак», - розповідає Сергій Сухомлин.
«Пропозиція» - це насамперед партія професіоналів, патріотів, успішних людей, яким довіряють, - зазначає депутат Житомирської міської ради Тетяна Онопрієнко. «Під час своєї каденції депутатський корпус прийняв важливий документ «Стратегію розвитку Житомира». Але для того, щоб положення цього документу не залишилася просто на папері, нам потрібні люди, які будуть втілювати цю стратегію в життя. А для цього потрібні люди - професіонали, фахівці з різних галузей, люди з великим серцем і з високими моральними принципи, які переживають за наше місто і за кожного житомирянина», - каже депутат Житомирської міської ради Тетяна Онопрієнко.
Представники політсили наголошують: робитимуть все, аби влада почула голос місцевих громад.