Партія «Пропозиція» представила команду, з якою йде на місцеві вибори на Житомирщині. ВІДЕО

«Вибори, які будуть у жовтні, що вони принесуть країні? Чи знову прийдуть партії, які кожен рік при прийнятті бюджеті будуть голосувати за недостатність фінансування медичних працівників в Житомирі чи в Чернівцях, будуть голосувати за недостатність по заробітної плати в Дніпрі чи Харкові або прийдуть люди, які розуміють проблеми місцевого самоврядування. Кожна маленька громада чи велике місто набагато краще знає, що їм потрібно і ніякий Київ, Київ в плані Верховної ради та Кабінету Міністрів не знають, що цій громаді потрібно буде завтра», - зазначив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.