Хто разом із «Пропозицією» Сухомлина йде на вибори? ВІДЕО. ФОТО

«Люди втомилися від пустих балачок. Їм потрібні лідери, які мають свої історії успіху, історію поразок, але вони йдуть вперед і відповідають за свої вчинки. Це головне. Тому у нас буде що сказати людям. І я впевнений, що на цих місцевих виборах партію «Пропозиція» в Житомирській області очікує успіх», – заявив Сергій Сухомлин.