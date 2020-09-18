Хто разом із «Пропозицією» Сухомлина йде на вибори? ВІДЕО. ФОТО

Сергій Сухомлин іде на вибори міського голови від партії «Пропозиція. Відповідне рішення одноголосно підтримали під час обласної конференції політичної партії, яка відбулася 18 вересня.
З «Пропозицією» на вибори також йдуть голови ОТГ, чинні депутати різних рівнів, представники органів місцевого самоврядування, лікарі, освітяни, активісти, волонтери та військові.
«Люди втомилися від пустих балачок. Їм потрібні лідери, які мають свої історії успіху, історію поразок, але вони йдуть вперед і відповідають за свої вчинки. Це головне. Тому у нас буде що сказати людям. І я впевнений, що на цих місцевих виборах партію «Пропозиція» в Житомирській області очікує успіх», – заявив Сергій Сухомлин.
За словами Сергія Сухомлина, місцева влада має займатися проєктами розвитку. Тому до влади мають прийти люди, які вже продемонстрували свою спроможність працювати.
«Пропозиція» в області – це і чинні лідери ОТГ та районів. Це професіонали різних професій, за плечима яких – велика кількість реалізованих проєктів.
Усі ці люди готові брати на себе відповідальність та робити реальні справи. Вони вже показали, що є лідерами та фахівцями у своїй справі, тож замість порожніх обіцянок, вони роблять роботу, яка є життєво необхідною усім містам та громадам.
Нагадаємо, Сергій Сухомлин має найбільші шанси вдруге стати міським головою Житомира. 15 вересня під час візиту до Житомира мер Дніпра Борис Філатов заявив, що "Пропозиція" – це відповідь на наступ центральної влади.