Міський голова Житомира Сергій Сухомлин увійшов до складу головної ради партії «Пропозиція»

Про причину свого рішення, стати співзасновником нової політсили розповідає міський голова Житомира Сергій Сухомлин: - Як заведено в Україні – на два українці є три гетьмани. І для багатьох було неочікувано, що міські голови зможуть домовитися та об’єднатися. По-друге, в Україні немає партії, яка б будувалася знизу до верху. Усі будуються навпаки, і більшість партій в країні – лідерського типу. Кожен міський голова міг би піти на вибори зі своєю політсилою. Та ми розуміємо, що зараз на нас чекають лише місцеві вибори, проте питання, які потрібно вирішувати – вони ширші за рамки місцевого самоврядування. Натомість центральна влада не розуміє, що місцеве самоврядування – це окрема гілка влади, яка прописана у Конституції. І тільки співробітництво обох гілок влади може зробити Україну успішною.

В питанні завершення централізації та розширені права місцевих громад були об’єднані та єдині усі учасники з’їзду. Виступаючи перед присутніми, міський голова Дніпра Борис Філатов заявив: - Децентралізацію треба завершувати, а права місцевого самоврядування захищати. Центральна влада відмовляється слухати місцеве самоврядування та бачити у ньому не конкурента, а прямого партнера. Ми хочемо жити в іншій країні, і її треба будувати знизу до верху. Ми домовилися йти разом. Країна потребує людей, які готові її об’єднати. Країна втомилася від старих політиків, і на жаль, розчарована у нових обличчях. Ми – люди справи, люди «Пропозиції». У нас немає лідера, нас за це критикують, але нам зручно усім разом. Ми об’єдналися не заради виборів, а для захисту прав місцевого самоврядування. Сьогодні усі ми вже є лідерами у своїх громадах. Ми відкриті для тих, то хоче до нас приєднатись. Запрошуємо усіх, хто не байдужий до місцевого самоврядування.