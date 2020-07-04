Міський голова Житомира Сергій Сухомлин увійшов до складу головної ради партії «Пропозиція»

Об’єднатися заради продовження реформи місцевого самоврядування - з такою метою у Києві, 3 липня, пройшов 5-й позачерговий з'їзд нової української політичної партії «Пропозиція». Участь у ньому взяв міський голова Житомира Сергій Сухомлин разом кількома представниками депутатського корпусу.
Новостворену політичну силу презентували ще 19 червня. Її засновниками стали
- мер Дніпра Борис Філатов,
- мер Житомира Сергій Сухомлин,
- мер Миколаєва Олександр Сенкевич,
- мер Кропивницького Андрій Райкович,
- мер Каховки Андрій Дяченко
- мер Чернівців Олексій Каспрук.
Саме вони й оголосили про створення партії «Пропозиція» для участі в місцевих виборах. А вже 3 липня на позачерговому з’їзді обрали оновлений склад головної ради партії.
Про причину свого рішення, стати співзасновником нової політсили розповідає міський голова Житомира Сергій Сухомлин: - Як заведено в Україні – на два українці є три гетьмани. І для багатьох було неочікувано, що міські голови зможуть домовитися та об’єднатися. По-друге, в Україні немає партії, яка б будувалася знизу до верху. Усі будуються навпаки, і більшість партій в країні – лідерського типу. Кожен міський голова міг би піти на вибори зі своєю політсилою. Та ми розуміємо, що зараз на нас чекають лише місцеві вибори, проте питання, які потрібно вирішувати – вони ширші за рамки місцевого самоврядування. Натомість центральна влада не розуміє, що місцеве самоврядування – це окрема гілка влади, яка прописана у Конституції. І тільки співробітництво обох гілок влади може зробити Україну успішною.
На переконання Сергія Сухомлина реформа децентралізації в Україні була однією з найуспішніших та має позитивний результат. – Але вона не закінчена. І зараз центральною владою пропонується багато речей, які стримують її завершення.
Окрім того міський голова Житомира зазначив, що попри те, що Україна у 1997 році ратифікувала Європейську хартію місцевого самоврядування, нічого не зроблено на рівні законодавства в Україні, аби вона дійсно працювала. – «Україні потрібен Муніципальний кодекс: все що стосується життєзабезпечення людей на конкретних територіях, у конкретних громадах – за все повинна відповідати місцева влада. Бо людям не зрозуміло, і більшість не знає, що вчителі отримують зарплату з держбюджету, а технічний персонал та ремонти шкіл проводяться коштом місцевих бюджетів. Та для людей все одно. Але коли у держбюджеті не передбачено достатньо коштів на держсубвенцію вчителям, то закриває ці «дірки» місцева влада»,
- пояснив Сергій Сухомлин.
Відповідаючи на питання журналіста про майбутні вибори, Сергій Сухомлин зазначив: Я думаю, що восени на місцевих виборах буде запит на людей, які вже пройшли життєвий шлях, а не просто «мають гарну картинку». Ми будемо пропонувати своїх кандидатів і в обласну, і у районні ради.
В питанні завершення централізації та розширені права місцевих громад були об’єднані та єдині усі учасники з’їзду. Виступаючи перед присутніми, міський голова Дніпра Борис Філатов заявив: - Децентралізацію треба завершувати, а права місцевого самоврядування захищати. Центральна влада відмовляється слухати місцеве самоврядування та бачити у ньому не конкурента, а прямого партнера. Ми хочемо жити в іншій країні, і її треба будувати знизу до верху. Ми домовилися йти разом. Країна потребує людей, які готові її об’єднати. Країна втомилася від старих політиків, і на жаль, розчарована у нових обличчях. Ми – люди справи, люди «Пропозиції». У нас немає лідера, нас за це критикують, але нам зручно усім разом. Ми об’єдналися не заради виборів, а для захисту прав місцевого самоврядування. Сьогодні усі ми вже є лідерами у своїх громадах. Ми відкриті для тих, то хоче до нас приєднатись. Запрошуємо усіх, хто не байдужий до місцевого самоврядування.
На з’їзді журналіст «Журналу Житомира» серед присутніх помітив таких відомих житомирянам людей, як Олександр Ракович, Павло Дзюблик, Валентин Арендарчук, Руслан Годований, Тетяна Онопрієнко, Олександр Черняхович, Юрій Моісєєв. З останнім поспілкувався журналіст «ЖЖ»:
- На сьогодні створення партії місцевого самоврядування в процесі децентралізації – це дуже важливо. Ми не повинні отримувати вказівки з Києва, як голосувати за ті, чи інші питання. Ми маємо спілкуватися з громадою, чути її потреби та приймати відповідні рішення
, — сказав Юрій Мойсеєв.
На думку політичного експерта Михайла Чаплиги, партія «Пропозиція» має перспективу спричинити якісні зміни не лише на місцевому рівні, а й поступово змінити еліти країни, привівши у велику політику місцевих лідерів.