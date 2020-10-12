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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Октябрь » 12 » 17:47:55

Людмила Зубко викликала Сухомлина на дебати. ВІДЕО   PR  

Сегодня, 17:53:16 627 9 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Людмила Зубко викликала Сухомлина на дебати. ВІДЕО

 «Напередодні виборів громада Житомира вимагає і має право почути чесні відповіді на питання про наступні п’ять років. Про розвиток міста, про турботу та безпеку людей та як зробити Житомир успішним містом для людей. Тому я чекатиму Сергія Сухомлина 23 жовтня на каналі СК-1!».

Про це наголосила у своєму публічному зверненні на сторінці у FB кандидатка у мери Житомира від партії «Європейська Солідарність» Людмила Зубко.

«23 жовтня не час для концертів. Це час чесної відкритої дискусії! Дебати – це відкрита дискусія про майбутнє! Дебати - це відверта розмова з житомирянами! Пане Сергію, приходьте!», - заявила Зубко.

Вона закликала житомирян активно долучатися та ставити свої запитання кандидатам у мери до 23 жовтня.

Поставити запитання можна за телефоном: +38063 105 60 88. Найцікавіші запитання будуть озвучені у ході дебатів.


 






Пресслужба Людмили Зубко, кандидатки на посаду міського голови Житомира
Тэги: Сухомлин, Людмила Зубко, дебаты, выборы 2020
Комментариев: 9
SlavaNibiru
1 Святослав (SlavaNibiru)   • 18:06:22, Сегодня [Материал]
+9

З її зашкварними "проектами", розрахованими на повних лохів з когнітивним рівнем інфузорій, вкатати її на дебатах буде не складно будь-якому пересічному житомирянину з головою на плечах, не лише Сухомлину.
LeonXS
2 Сергій (LeonXS)   • 18:17:04, Сегодня [Материал]
+2

Тільки сьогодні для вас акція - видалення адекватних коментарів не передбачено. Коментуйте КУЛЬТУРНО на здоров'я

А неадекватних ну як завжди :-)
Artmaker
3 Евгений (Artmaker)   • 19:52:06, Сегодня [Материал]
+3

ИНТРИГА НЕДЕЛИ: Кто победит в схватке ВЕРТОЛЕТА с ТАНКОМ?
Люда "Апач" вызывает на бой Танкиста Сережу!!!
Вангую: Как говорил супруг, быстро взлетит, мгновенно оценит обстановку и ... мощно пролетит)))
Artmaker
4 Евгений (Artmaker)   • 19:55:49, Сегодня [Материал]
+1

P.S.
А с точки зрения тактики, эту операцию можно считать наступлением танков, с прикрытием вертолетами)))))
GuyFawkes
5 Гай Фокс (GuyFawkes)   • 19:56:25, Сегодня [Материал]
+5

Как эта баба уже надоела...
aptik
6 Артем (aptik)   • 20:32:12, Сегодня [Материал]
0

Опять забыли закрыть?
pushistik13
8 Пушистик (pushistik13)   • 21:05:44, Сегодня [Материал]
0

совпадение?
Armen21
7 МАКС (Armen21)   • 20:55:35, Сегодня [Материал]
0

Вертолет Апачи против мотоцикла Днепр с коляской! Вот это интрига!!!:)
pushistik13
9 Пушистик (pushistik13)   • 21:07:34, Сегодня [Материал]
+2

дебаты надеюсь на стадионе?
и тест на наркоту тоже будет?
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