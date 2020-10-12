Людмила Зубко викликала Сухомлина на дебати. ВІДЕО

«Напередодні виборів громада Житомира вимагає і має право почути чесні відповіді на питання про наступні п’ять років. Про розвиток міста, про турботу та безпеку людей та як зробити Житомир успішним містом для людей. Тому я чекатиму Сергія Сухомлина 23 жовтня на каналі СК-1!».
Про це наголосила у своєму публічному зверненні на сторінці у FB кандидатка у мери Житомира від партії «Європейська Солідарність» Людмила Зубко.
«23 жовтня не час для концертів. Це час чесної відкритої дискусії! Дебати – це відкрита дискусія про майбутнє! Дебати - це відверта розмова з житомирянами! Пане Сергію, приходьте!», - заявила Зубко.
Вона закликала житомирян активно долучатися та ставити свої запитання кандидатам у мери до 23 жовтня.
Поставити запитання можна за телефоном: +38063 105 60 88. Найцікавіші запитання будуть озвучені у ході дебатів.
Пресслужба Людмили Зубко, кандидатки на посаду міського голови Житомира
А неадекватних ну як завжди :-)
Люда "Апач" вызывает на бой Танкиста Сережу!!!
Вангую: Как говорил супруг, быстро взлетит, мгновенно оценит обстановку и ... мощно пролетит)))
А с точки зрения тактики, эту операцию можно считать наступлением танков, с прикрытием вертолетами)))))
и тест на наркоту тоже будет?