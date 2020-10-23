Нові тролейбуси, автобуси та електробуси — це Житомир завтра

Зробити місто комфортним для людей – одне із ключових завдань влади. Незалежно від способу пересування містом – пішки, велосипедом, громадським транспортом або власним автомобілем, це пересування не повинне створювати перешкод для інших. Будь-яке місто повинне розвиватись відповідно до вимог часу і, звичайно, його мешканців. На цьому акцентував увагу кандидат на посаду житомирського міського голови Сергій Сухомлин під час презентації передвиборчої програми команди «ПРОПОЗИЦІЇ».
Одним із пунктів передвиборчої програми Сергія Сухомлина «Житомир. Завтра»
є проведення капітального ремонту доріг і тротуарів.
«На початку своєї каденції міського голови я говорив, що ми не будемо капітально ремонтувати дороги, доти, поки не розпочнемо заміну мереж. Наразі в місті розпочато заміни тепломереж, паралельно – ми проводимо ремонт доріг. Звичайно, це робиться не під вибори. Ви бачили, що торік вкладали асфальт і на Київській і на Покровській і на вулиці Перемоги. Тротуари в центральній частині міста – повністю замінено, в планах – рухатися на інші вулиці»
, – зазначає Сергій Сухомлин.
Щоб змінити місто, зробити його комфортним, потрібен комплексний підхід. Для кожного міста він буде іншим, адже базуватиметься насамперед на потребах людей та «характері» міста. Але є загальні ідеї, на які варто опиратися. Окрім пішохідних зон, велоінфраструктури та покращення якості громадського транспорту, в Житомирі планується проведення комплексного благоустрою домових та прибудинкових територій з облаштуванням паркувальних місць.
У планах команди ПП «Пропозиція» – оновлення громадського транспорту – придбання електробусів та нових тролейбусів.
«Їхати гарною дорогою, але незручним транспортом — це не зовсім про комфорт. Саме тому вже закуплені та потроху надходять до Житомира 50 новеньких тролейбусів. Кожен вже міг відчути їхні переваги, на вулицях їх стає все більше. Перед цим були закуплені комунальні автобуси, а в планах на наступні роки ще й придбання електробусів. Наша мета — максимально необхідна кількість зручного комунального транспорту. Важливим для досягнення комфорту є доступність. Вже збудовано тролейбусні лінії в мікрорайон Малікова та на Промислову. На черзі — тролейбус на Мальованку та в село Глибочиця», — розповів Сергій Сухомлин.
Зі спальних районів міста люди повинні доїжджати до роботи чи до центру швидко та комфортно, тому в планах на посаді міського голови – будівництво тролейбусних ліній на Мальованку та у Глибочицю.
«Дві нові тролейбусні лінії вже збудовано до мікрорайону Малікова та на вулицю Промислову. Кошти на будівництво тролейбусної лінії на Мальованку нам виділяє Європейський Союз. Тендер на проведення будівництва вже проведено, незабаром – розпочнемо роботи»
, – зазначив Сергій Сухомлин.
Міський голова згадав й про мости, які потребують капітального ремонту. Зокрема, Київський міст, яким проходить велика кількість транспорту зі столиці та в столицю. Тому надалі передбачена реконструкція та розширення цього мосту.
Загальна вартість робіт може сягати 150 млн грн. Наразі вже проведено перемовини й з державного бюджету та планується виділити близько 500 тис. грн на будівництво, решту коштів виділять з міського бюджету. Розпочати реконструкцію планують вже наступного року.
Для того, щоб стримати зростання тарифів на опалення в Житомирі розпочато будівництво нової ТЕЦ, що працюватиме на альтернативному паливі та проводиться модернізація тепломереж. Також у планах – розпочати будівництво другої ТЕЦ. Тендер наразі вже проведено.
«Ми плануємо продовжити дію вже популярної програми «теплих» кредитів для ОСББ. Лише торік з міського бюджету було виділено понад 10 млн грн. Найближчим часом житомиряни знову зможуть у повному обсязі використовувати можливості цієї програми та залучати безповоротну фінансову допомогу від міста на заходи з енергоефективності»
– розповів Сергій Сухомлин.
Для покращення комфорту житомирян у планах команди «Пропозиції» – проведення заміни та капітального ремонту ліфтового фонду з комплексною диспетчеризацією ліфтів.
Пресслужба політичної партії «Пропозиція»