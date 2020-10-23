Нові тролейбуси, автобуси та електробуси — це Житомир завтра

«Їхати гарною дорогою, але незручним транспортом — це не зовсім про комфорт. Саме тому вже закуплені та потроху надходять до Житомира 50 новеньких тролейбусів. Кожен вже міг відчути їхні переваги, на вулицях їх стає все більше. Перед цим були закуплені комунальні автобуси, а в планах на наступні роки ще й придбання електробусів. Наша мета — максимально необхідна кількість зручного комунального транспорту. Важливим для досягнення комфорту є доступність. Вже збудовано тролейбусні лінії в мікрорайон Малікова та на Промислову. На черзі — тролейбус на Мальованку та в село Глибочиця», — розповів Сергій Сухомлин.