Борис Філатов у Житомирі: «Партія «Пропозиція» – це наша відповідь на наступ з боку центральної влади на права місцевого самоврядування

15 вересня Житомир відвідав міський голова Дніпра Борис Філатов, також відомий як співзасновник нової політичної партії «Пропозиція». Він разом з іншим співзасновником цієї політсили, та приятелем, міським головою Житомира, Сергієм Сухомлиним поспілкувався з журналістами.
Під час розмови Борис Філатов вкотре заявив, що «Пропозиція»
вимагає припинити політичний тиск на місцеве самоврядування та спроби узурпації повноважень на місцях центральною владою. Реформа децентралізації має бути продовжена і громади повинні врешті-решт отримати свої законні права.
Далі пропонуємо читачу головні тези, які пролунали під час запитань – відповідей між журналістами та Філатовим і Сухомлиним:
Ціль приїзду Бориса Філатова у Житомир: «У мене протягом тижня проходить тур по країні. У першу чергу зустрічаємося з партактивом, майбутніми кандидатами від партії «Пропозиція». Цілей багато - обмінятися досвідом, подивитися, де ми можемо знайти спільні точки дотику, форми співпраці. У місцевому самоврядуванні дуже важливі горизонтальні зв'язки між лідерами територіальних громад.»
Враження Бориса Філатова від Житомира
: «Я не вперше у Житомирі. 6 років тому проїжджав його на мотоциклі. Їхав в сторону Європейського Союзу. Дуже сильно місто змінилося, природно в кращу сторону. Тільки що ми йшли по вулиці Михайлівській, і я звернув увагу, які у вас люки - це цікава фішка. Ми у себе на всій міській інфраструктурі наносимо логотип Дніпра...»
Сергій Сухомлин про важливість поїздок у інші міста
: «Побувавши у Харкові, ми побачили, як там зроблений ЦНАП, де в одному місці зібрано усе (соцслужби, видача дозволів бізнесу, поруч там є медіатека, офіцер громади, дитяча кімната), і тоді ми почали такий будувати у Житомирі. Минулого року ми його закінчили, але наразі держава не виконала свої зобов’язання по передачі меблів та техніки...»
Борис Філатов про роботу «Зе команди»
: «Рік роботи «зеленої влади» обійшовся бюджету Дніпра у 2,5 млрд. Грн. На нас поклали величезну кількість зобов'язань, за які відповідальність має нести держава... Під час початку епідемії скасували земельний податок, нібито на користь малого і середнього бізнесу, а фактично давши пільгу олігархам. Сама епідемія, яка тільки розвивається - це ще мінус 500 млн грн. У результаті бюджет міста втратив близько 3 млрд. грн. Але ми при цьому не зупинили жодного інфраструктурного проекту.
Я вдячний Сергію Сухомлину, це мій близький товариш. Якби у кожного з нас було завдання переобратися на місцевих виборах мерами, і «завести» свою фракцію до міськради - ми це могли б зробити, створивши «карликову партію». Але ми переступили дрібні амбіції і об'єдналися для захисту прав місцевого самоврядування.
Що ми збираємося далі робити? Ми вже зробили. Щоб відстоювати права територіальних громад потрібно не замикатися в рамках дрібних регіональних політичних проектів, а створювати партію, яка відстоюватиме загальнонаціональну «порядок денний». І партія «Пропозиція» - це була наша відповідь на наступ з боку центральної влади на права місцевого самоврядування. Багато лідерів місцевого самоврядування і мерів приєдналися до нас.
На останньому засіданні Асоціації міст України були присутні 56 мерів, і всі без винятку говорять, що проблеми у всіх однакові. У Житомирі блокуються рахунки КП «ЖТКЕ» щоб зірвати опалювальний сезон, у Кропивницькому Мінфін не погоджує кредити на будівництво лікарень, у Дніпрі центральна влада більше року не дає дозволів на проведення вибухів у метро, для його будівництва. Нами було прийнято рішення вимагати спільної зустрічі з Президентом України…»
Сергій Сухомлин про бюджети
: «На наступний рік згідно проекту держбюджету з міст знімають акциз на паливо, для Житомира це 47 млн грн на рік. Ми не бачимо, щоб з 2021 року ПТУ переходили на фінансування за рахунок обласного бюджету, що було раніше обіцяно державою…
…90% заходів у громадах фінансують самі громади. Парламент прийняв рішення 32 млрд грн з фонду на боротьбу з короновірусом перенаправити на дороги. Це сигнал суспільству, що з короновірусом у нас все гаразд, його немає, кошти не будуть потрібні. Але міста при цьому все одно повинні дотримуватись карантину, і фінансувати карантинні заходи.»
Борис Філатов: «Україна єдина країна в світі, яка виставила на боротьбу з короновірусом місцеве самоврядування, ні копійки йому не дала, та ще й пограбувала його. Я не знаю куди поділися гроші з фонду на боротьбу з короновірусом, нам не виділили ні копійки…»
Сергій Сухомлин
: «Є абсолютне нерозуміння місцевого самоврядування. Реформа місцевого самоврядування, почата при попередньому президенті, зараз згортається.»
Борис Філатов про вибори
: «Я думаю, що першим тривожним дзвінком для центральної влади буде її шалений провал на місцевих виборах. Я відчуваю, що вони не виграють ніде по мерам у обласних центрах.»
Сергій Сухомлин
Про соціологію: Борис Філатов: «Ми заміряли по обласним центрам - у нас все добре …»
– «Соціологічна група «Рейтинг» робила соціологію в Житомирі, ми її оприлюднимо»
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Як виникла політична партія «Пропозиція»
. Розповідає Борис Філатов: «Ми давно дружимо з Сергієм Івановичем. В один момент ми просто сиділи у кафе: «А давай? - Давай! » і поїхали. Нас породила сама центральна влада. Щоб усі люди почули, що пора відстати від територіальних громад. Партія виникла на вимогу сьогодення».
Про Президента України Володимира Зеленського. Борис Філатов: «Діалог відсутній повністю. З Президентом України я не бачився рік. Президент з мерами взагалі не зустрічається і не розмовляє, що не їсти нормальним. Чому він так собі веде - я не можу пояснити».
Сергій Сухомлин про реакцію центральної влади на створення партії «Пропозиція»
Сергій Сухомлин про пріорітети влади: «Питання проведення опалювального сезону для держави не серйозне питання. В той же час парламент приймає закон про можливість переведення хостелів в готелі. А до цього прийняли закон про гральний бізнес, і зараз у цих хостелах почнуть з’являтися зали ігрових автоматів. Оце важливо для держави зараз. Це про пріорітети держави на сьогодні. Ми не проти цього бізнесу, ми просили дати право громадам забороняти цей бізнес на конкретних територіях. Вони пообіцяли, що розглянуть цю правку, нічого не розглянули і прийняли закон.»
: Нині почалися зустрічі влади з людьми по області, на яких їм рекомендують йти у інші політичні проекти, і не йти у «Пропозицію».
Борис Філатов про центральну владу: «Зриваючи опалювальний сезон у Житомирі, вони (центральна влада, ред.) думають, що у цьому вони звинуватять Сухомлина. Але вони цим роблять гірше тільки собі. І не даючи будувати метро в Дніпрі, так само.»
Повноваження між центральною владою і місцевим самоврядуванням мають бути чітко розмежовані. Районні державні адміністрації треба ліквідувати, а функції управління перевести на рівень громад. Офіси префектів повинні мати лише одне завдання – наглядати за дотриманням Конституції та законів України.
На зустрічі було зазначено, що партія висуватиме своїх кандидатів на місцеві вибори у 97 містах і 109 ОТГ. Претенденти від партії йтимуть на вибори в 21 області. Серед кандидатів від «Пропозиції» – чинні міські голови та лідери громад, депутати місцевих рад, учителі та підприємці, журналісти і лікарі, волонтери й учасники АТО.