Борис Філатов у Житомирі: «Партія «Пропозиція» – це наша відповідь на наступ з боку центральної влади на права місцевого самоврядування

«Я не вперше у Житомирі. 6 років тому проїжджав його на мотоциклі. Їхав в сторону Європейського Союзу. Дуже сильно місто змінилося, природно в кращу сторону. Тільки що ми йшли по вулиці Михайлівській, і я звернув увагу, які у вас люки - це цікава фішка. Ми у себе на всій міській інфраструктурі наносимо логотип Дніпра...»





Що ми збираємося далі робити? Ми вже зробили. Щоб відстоювати права територіальних громад потрібно не замикатися в рамках дрібних регіональних політичних проектів, а створювати партію, яка відстоюватиме загальнонаціональну «порядок денний». І партія «Пропозиція» - це була наша відповідь на наступ з боку центральної влади на права місцевого самоврядування. Багато лідерів місцевого самоврядування і мерів приєдналися до нас.

Про соціологію: Борис Філатов: «Ми заміряли по обласним центрам - у нас все добре …»

Про Президента України Володимира Зеленського. Борис Філатов: «Діалог відсутній повністю. З Президентом України я не бачився рік. Президент з мерами взагалі не зустрічається і не розмовляє, що не їсти нормальним. Чому він так собі веде - я не можу пояснити».

Сергій Сухомлин про пріорітети влади: «Питання проведення опалювального сезону для держави не серйозне питання. В той же час парламент приймає закон про можливість переведення хостелів в готелі. А до цього прийняли закон про гральний бізнес, і зараз у цих хостелах почнуть з’являтися зали ігрових автоматів. Оце важливо для держави зараз. Це про пріорітети держави на сьогодні. Ми не проти цього бізнесу, ми просили дати право громадам забороняти цей бізнес на конкретних територіях. Вони пообіцяли, що розглянуть цю правку, нічого не розглянули і прийняли закон.»

«Зриваючи опалювальний сезон у Житомирі, вони (центральна влада, ред.) думають, що у цьому вони звинуватять Сухомлина. Але вони цим роблять гірше тільки собі. І не даючи будувати метро в Дніпрі, так само.»



